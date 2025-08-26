Negócios

Quais são os 10 maiores marketplaces do Brasil? Veja ranking

No marketplace, o Mercado Livre lidera com vendas estimadas em R$ 138,9 bilhões, superando gigantes do varejo físico, como o Grupo Carrefour

Marketplace: Mercado Livre é o maior varejista do Brasill

Isabela Rovaroto
Repórter de Negócios

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 09h49.

O e-commerce brasileiro se concentra cada vez mais nos grandes marketplaces, plataformas que reúnem milhares de vendedores e atraem consumidores como verdadeiros polos do varejo digital.

O líder absoluto é o Mercado Livre, com volume bruto de vendas (GMV) estimado em R$ 138,9 bilhões, segundo pesquisa do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá continuidade aos estudos iniciados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Se toda essa receita viesse de uma única empresa, o Meli seria o maior varejista brasileiro, à frente de gigantes físicos de décadas, como o Grupo Carrefour.

Em seguida, aparece o Magazine Luiza, com R$ 46,1 bilhões, seguido pela Shopee, que deve movimentar R$ 40 bilhões, e a Amazon, com R$ 39 bilhões. O Grupo Casas Bahia aparece em quinto lugar com R$ 16,6 bilhões.

Mais do que shoppings virtuais, os marketplaces evoluíram para plataformas de relacionamento com consumidores.

"Eles utilizando dados para oferecer experiências personalizadas e serviços agregados, como logística, publicidade e opções financeiras", diz o consultor Alberto Serrentino.

Essa abordagem intensifica a competição entre as plataformas, com eventos como o Prime Day da Amazon e promoções mensais da Shopee que atraem milhões de consumidores. Neste ano, o Mercado Livre anunciou frete grátis para se manter competitivo, mesmo diante da redução das margens.

A força desses players também se reflete fora do digital. Muitos lideram a locação de espaços de armazenamento e impactam diretamente o setor imobiliário voltado ao varejo, mostrando que a expansão dos marketplaces vai muito além da tela do celular.

"Com o avanço da digitalização do consumo, o Brasil caminha para um cenário em que marketplaces são atores estratégicos do varejo, capazes de influenciar preços, logística, tendências de consumo de outros varejistas", diz Serrentino.

Veja ranking dos 10 maiores marketplaces em 2024

  1. Mercado Livre – R$ 138,9 bilhões
  2. Magazine Luiza – R$ 46,1 bilhões
  3. Shopee – R$ 40 bilhões
  4. Amazon – R$ 39 bilhões
  5. Grupo Casas Bahia – R$ 16,6 bilhões
  6. Shein – R$ 15 bilhões
  7. Grupo Carrefour Brasil – R$ 11,7 bilhões
  8. RD Saúde – R$ 7,1 bilhões
  9. GFG LatAm - Dafiti – R$ 4,4 bilhões
  10. Americanas – R$ 3,1 bilhões
  • caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024

    1/11 caixa de auto atendmento do mercado Atacadão Pacaembu, consumo, consumidotres, mercado, compras, mercadoria, alimentos, inflação, produtos Foto: Leandro Fonseca Data: 10/09/2024 (Atacadão puxa o resultado do Grupo Carrefour)

  • Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade

    2/11 Assaí: despesas ficaram estáveis, representando 11,2% da receita, o que ajudou a melhorar rentabilidade (Assaí: atacarejo aparece na segunda posição)

  • Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro

    3/11 Magazine Luiza: foco na geração de caixa deve resultar em melhores retornos no futuro (Magazine Luiza: empresa aparece como a terceira maior varejista do país)

  • Loja da RaiaDrogasil

    4/11 Loja da RaiaDrogasil (RaiaDrogasil: rede de farmácias é a quarta maior varejista do país)

  • Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro

    5/11 Loja do Boticário em São Paulo: a rede tem uma unidade a cada 3 quilômetros Brasil adentro (Grupo Boticário aparece em 5º lugar)

  • Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial

    6/11 Casas Bahia: margens mostram melhora sequencial (Casas Bahia)

  • Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca

    7/11 Grupo Mateus: crescimento em mesmas lojas foi de 8,8% no 4º trimestre Foto: Leandro Fonseca (Grupo Mateus: rede de supermercado aparece na 7ª posição)

  • Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede

    8/11 Amazon: em comunicado, diretor da empresa afirma que a americana quer continuar a expandir a rede "no Nordeste e no Brasil" (Amazon: empresa americana aparece em oitavo lugar)

  • Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023

    9/11 Americanas: a crise da empresa acelerou a redução dos retornos nos investimentos em 2023 (Americanas: companhia aparece em 9º lugar)

  • 10/11 (size_960_16_9_supermercados_bh.jpg)

  • Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa

    11/11 Pedro Oliveira, fundador do BH: sem dívidas e com 200 milhões em caixa (Pedro Oliveira, fundador do BH: rede de supermercado aparece na 10ª colocação)

