Quais são os 10 maiores marketplaces do Brasil? Veja ranking

O e-commerce brasileiro se concentra cada vez mais nos grandes marketplaces, plataformas que reúnem milhares de vendedores e atraem consumidores como verdadeiros polos do varejo digital.

O líder absoluto é o Mercado Livre, com volume bruto de vendas (GMV) estimado em R$ 138,9 bilhões, segundo pesquisa do Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá continuidade aos estudos iniciados pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Se toda essa receita viesse de uma única empresa, o Meli seria o maior varejista brasileiro, à frente de gigantes físicos de décadas, como o Grupo Carrefour.

Em seguida, aparece o Magazine Luiza, com R$ 46,1 bilhões, seguido pela Shopee, que deve movimentar R$ 40 bilhões, e a Amazon, com R$ 39 bilhões. O Grupo Casas Bahia aparece em quinto lugar com R$ 16,6 bilhões.

Mais do que shoppings virtuais, os marketplaces evoluíram para plataformas de relacionamento com consumidores.

"Eles utilizando dados para oferecer experiências personalizadas e serviços agregados, como logística, publicidade e opções financeiras", diz o consultor Alberto Serrentino.

Essa abordagem intensifica a competição entre as plataformas, com eventos como o Prime Day da Amazon e promoções mensais da Shopee que atraem milhões de consumidores. Neste ano, o Mercado Livre anunciou frete grátis para se manter competitivo, mesmo diante da redução das margens.

A força desses players também se reflete fora do digital. Muitos lideram a locação de espaços de armazenamento e impactam diretamente o setor imobiliário voltado ao varejo, mostrando que a expansão dos marketplaces vai muito além da tela do celular.

"Com o avanço da digitalização do consumo, o Brasil caminha para um cenário em que marketplaces são atores estratégicos do varejo, capazes de influenciar preços, logística, tendências de consumo de outros varejistas", diz Serrentino.

Veja ranking dos 10 maiores marketplaces em 2024

Mercado Livre – R$ 138,9 bilhões Magazine Luiza – R$ 46,1 bilhões Shopee – R$ 40 bilhões Amazon – R$ 39 bilhões Grupo Casas Bahia – R$ 16,6 bilhões Shein – R$ 15 bilhões Grupo Carrefour Brasil – R$ 11,7 bilhões RD Saúde – R$ 7,1 bilhões GFG LatAm - Dafiti – R$ 4,4 bilhões Americanas – R$ 3,1 bilhões