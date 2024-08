Carreira com propósito: 5 profissões promissoras para quem se interessa por sustentabilidade

Empresas, governos e organizações estão cada vez mais comprometidos em adotar práticas sustentáveis que minimizem o impacto ambiental. Um estudo da KPMG revelou que 86% das 100 maiores empresas brasileiras já reportam questões de ESG e 90% delas estabeleceram metas para descarbonização.

Essa mudança de paradigma está alinhada com uma tendência crescente, em especial entre as novas gerações: a busca por uma carreira com propósito.

O desejo de contribuir para um mundo melhor, aliando trabalho e valores pessoais, tem impulsionado muitas pessoas a procurarem áreas que ofereçam realização profissional e impacto positivo. Nesse contexto, profissões voltadas para a sustentabilidade estão em alta. Veja algumas delas abaixo.

5 áreas para trabalhar com sustentabilidade

Engenheiro de energias renováveis

Os engenheiros de energias renováveis desempenham um papel crucial na transição para fontes de energia limpas. Eles projetam e desenvolvem sistemas que utilizam energia solar, eólica, hidrelétrica ou outras formas de energia sustentável. Com a crescente demanda por alternativas aos combustíveis fósseis, esta é uma das carreiras mais promissoras na área de sustentabilidade.

Consultor de Sustentabilidade

Consultores de sustentabilidade, especialmente aqueles focados em ESG, ajudam empresas a implementar práticas sustentáveis que minimizam os impactos ambientais. Esses profissionais são essenciais para empresas que buscam alinhar suas operações com metas de sustentabilidade e atender às expectativas (cada vez maiores) de investidores e consumidores.

Gestor de Resíduos

Gestores de resíduos trabalham para desenvolver e implementar sistemas eficientes para a coleta, reciclagem e descarte de resíduos. Com o aumento das regulamentações e a crescente conscientização sobre a importância da economia circular, a demanda por esses profissionais está em alta.

Agrônomo especializado em agricultura sustentável

Agrônomos que se especializam em práticas agrícolas sustentáveis são fundamentais para enfrentar o desafio de alimentar uma população global crescente de maneira que respeite o meio ambiente. Eles trabalham na implementação de técnicas que conservam o solo, economizam água e reduzem o uso de pesticidas sem afetar a produtividade agrícola.

Arquiteto sustentável

Arquitetos sustentáveis se dedicam ao design e construção de edifícios que minimizam o impacto ambiental. Isso inclui o uso de materiais ecológicos, a eficiência energética e a integração de áreas verdes. À medida que mais cidades adotam planos para reduzir suas pegadas de carbono, esses profissionais se tornam cada vez mais valiosos e cobiçados pelo mercado.

Veja como começar uma carreira em ESG

De olho na necessidade crescente do mercado por profissionais capacitados em ESG, a Faculdade EXAME apresenta o Pré-MBA em ESG: Gestão e Sustentabilidade, um treinamento introdutório ao curso de pós-graduação, que revala o caminho para se tornar um gestor especializado nessa área.

O programa inclui três aulas práticas e teóricas, que totalizam carga horária de duas horas, focadas nas habilidades essenciais para profissionais de ESG e nos caminhos de carreira no setor. Veja, a seguir, o que o treinamento ensina.

Entenda a sigla ESG: como surgiu, a 6ª onda de inovação e seus impactos;

4 habilidades fundamentais: o que todo profissional ESG precisa dominar;

3 principais caminhos: quais possibilidades de atuação no mercado ESG.

Além disso, ao final do treinamento, os participantes receberão um certificado de participação assinado pela Faculdade EXAME, que atesta a participação e pode ser publicado no LinkedIn para chamar a atenção de recrutadores.

Os alunos matriculados também terão 12 meses de acesso ao pacote digital completo de conteúdos da EXAME, que incluem livros digitais, matérias exclusivas, cursos de extensão, clube de benefícios e muito mais.

