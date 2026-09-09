Bússola & Cia: febre da proteína impulsiona novos iogurtes

A Vigor amplia sua atuação no segmento de saudabilidade com o lançamento de Vigor Grego Protein, nova linha que combina a cremosidade característica da marca com 10g de proteína, zero adição de açúcares e zero lactose.

A novidade chega em versões de pote e líquida, com sabores como Morango, Beijinho, Cappuccino e Frutas Tropicais. O movimento acompanha a expansão dos iogurtes saudáveis, mercado que movimenta cerca de R$ 3,2 bilhões no Brasil e cresceu 28% em vendas, segundo a Nielsen.

Dentro da categoria, os produtos com aporte proteico já representam R$ 440 milhões e registram crescimento de dois dígitos. Com o lançamento, a companhia busca ampliar as ocasiões de consumo de produtos proteicos para além da performance esportiva, incorporando-os à rotina diária.

Livelo e Uber superam 1.5 milhão de contas vinculadas com acúmulo de pontos em 1 ano de parceria

Um ano após o início da parceria, Livelo e Uber ultrapassam 1,5 milhão de contas vinculadas e quase 700 milhões de pontos acumulados, atraindo mais de 185 mil novos usuários para a Livelo.

A integração transforma a mobilidade urbana em acúmulo de pontos cotidiano. Assinantes do Uber One ganham quase três vezes mais pontos semanais do que não assinantes, acumulando 1 ponto a cada R$ 2 gastos em viagens, enquanto os demais usuários somam 1 ponto a cada R$ 3 nas categorias Uber Black, Comfort e Reserve.

A vinculação é rápida e automática pelo aplicativo da Uber.

Revista TIME concede reconhecimento a vice-presidente executiva da BYD

A vice-presidente executiva da BYD, Stella Li, foi reconhecida pela revista TIME como uma das 100 pessoas mais influentes em Inteligência Artificial em 2026, na categoria “Inovadores”. A lista TIME100 AI destaca lideranças que contribuem para moldar o futuro da tecnologia.

O reconhecimento reforça sua atuação na integração da IA ao mundo físico e na democratização de tecnologias avançadas. Na BYD, a estratégia inclui a integração de hardware e software em soluções como God’s Eye 5.0 e Cockpit Inteligente com Agentes de IA, além de investimentos em robôs e manufatura inteligente automatizada.

Programa da Ternium premiou 290 estudantes com bolsas de até R$ 9 mil

O auditório da Escola Técnica Roberto Rocca, construída pela Ternium no Rio de Janeiro, recebeu a cerimônia de reconhecimento do programa Bolsas Roberto Rocca, que premia estudantes pela excelência acadêmica.

Na oitava edição do projeto, 250 estudantes do ensino médio, com bolsas de R$ 2,8 mil, e 40 universitários de engenharia, com bolsas de R$ 9 mil. A iniciativa reconhece alunos de escolas públicas de Santa Cruz, Paciência, Sepetiba e Itaguaí, além de universitários residentes na Zona Oeste do Rio, e nos municípios de Itaguaí e Seropédica.

O evento reuniu alunos, familiares, representantes da comunidade acadêmica e da Ternium e contou ainda com uma roda de conversa entre bolsistas e palestra do medalhista paralímpico Daniel Dias.

Realizado globalmente, o programa Bolsas Roberto Rocca completa 50 anos em 2026 e foi criado para estimular, reconhecer e valorizar a educação, ampliando oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde o grupo atua.

Ao longo de sua história, o programa já concedeu mais de 45 mil bolsas em 23 países. No Brasil, foram 5.319 bolsas, considerando as iniciativas de Ternium, Tenaris e Usiminas.

O programa é orientado pelos valores de excelência, inovação, segurança e meio ambiente, transparência e trabalho colaborativo.

Livro discute políticas públicas e estratégias privadas para uma transição sustentável e inclusiva no Brasil

A iniciativa Imagine Brasil, da Fundação Dom Cabral (FDC), lança o livro Imagine Brasil: Transição para a Prosperidade Sustentável e Inclusiva (Editora Nova Skill, 2026). A obra propõe caminhos para um novo ciclo de desenvolvimento do país, baseado em instituições, produtividade, capital humano e capital natural. O lançamento será em São Paulo, no dia 11 de setembro, e no Rio de Janeiro, no dia 28. O livro pode ser adquirido pela Amazon.

Habib’s celebra o “9.9 Dia da Esfiha” com nove ofertas especiais

O Habib’s celebra o 9.9 Dia da Esfiha, criado pela rede, com a Semana da Bib’sfiha. Inspirada no número 9, a campanha reúne nove ofertas especiais, com combos a partir de R$ 9,99.

No dia 9, em parceria com a 99Food, a rede terá esfiha de carne por R$ 0,99 no app parceiro. As ofertas estão disponíveis no Salão, Drive-Thru, Viagem e App Habib’s.

A campanha também ganha conteúdos digitais com a Numeróloga Eugênia. Confira no Instagram @habibsoficial.

“Desafio Menor preço Ragazzo”: achou massa mais barata, ganhou a Massa do Dia

O Ragazzo lança o “Desafio Menor Preço” para reforçar a campanha Massa do Dia. Até 30 de setembro, consumidores que encontrarem uma opção equivalente por menos de R$ 9,90, e comprovarem o valor, poderão ganhar uma Massa do Dia.

A promoção oferece, de segunda a sexta-feira, pratos de massa por R$ 9,90 em unidades participantes, para retirada no restaurante e drive-thru. Com a iniciativa, a marca aposta em preço competitivo, experimentação e bom humor para ampliar o acesso a refeições completas e gerar conversa com os consumidores.

Motiva conquista pela 13ª vez consecutiva o Selo Ouro do GHG Protocol e reforça liderança em sustentabilidade

A Motiva, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do Brasil, recebeu pelo 13º ano consecutivo o Selo Ouro do Programa Brasileiro GHG Protocol, principal reconhecimento nacional destinado às organizações que adotam os mais elevados padrões de transparência na gestão e divulgação de inventários de gases de efeito estufa (GEE).

A certificação reconhece a qualidade, a consistência e a credibilidade das informações reportadas pela companhia sobre suas emissões dos escopos 1 (diretas), 2 (energia elétrica adquirida) e 3 (cadeia de valor).

Os dados passaram por verificação independente, reforçando o compromisso da Motiva com uma gestão climática transparente e alinhada às melhores práticas internacionais. O documento completo pode ser acessado neste link: (Link)

Excedentes viram nova linha de receita para padarias

A Food To Save, app número 1 no combate ao desperdício de alimentos no Brasil, anuncia a chegada de novos parceiros do segmento de padarias à sua plataforma: Panneteria 77 Móoca, Panneteria 77 Tatuapé e Padaria Monte Alto, de São Caetano do Sul.

As parcerias ampliam a presença da foodtech no varejo alimentar e oferecem aos consumidores novas oportunidades de adquirir produtos de qualidade por preços mais acessíveis, ao mesmo tempo em que contribui para dar um novo destino aos alimentos que poderiam não ser comercializados.

“As padarias têm um papel muito importante na nossa missão de combater o desperdício, porque trabalham diariamente com produtos frescos e uma operação que exige equilíbrio entre oferta e demanda. Ao entrar para o nosso movimento de combate ao desperdício, esses estabelecimentos encontram uma solução simples para dar um destino melhor aos excedentes, gerar receita adicional e ainda conquistar consumidores que valorizam preço e sustentabilidade”, afirma Lucas Infante, CEO da foodtech.

Por meio do aplicativo, os estabelecimentos parceiros podem disponibilizar os produtos excedentes do dia em Sacolas Surpresa, que reúnem itens selecionados pela própria loja e são vendidos com descontos de até 70%.

Para as padarias, o modelo representa uma alternativa para reduzir perdas, transformar produtos que não seriam vendidos em receita e atrair novos consumidores para os estabelecimentos.

Venda de carteiras inadimplentes alcançou R$ 17 bilhões no primeiro semestre

Segundo levantamento realizado pela Recovery, empresa do Grupo Itaú e especialista em recuperação de crédito no Brasil, a venda de carteiras inadimplentes alcançou R$ 17 bilhões no primeiro semestre, um montante similar ao mesmo período do ano anterior.

No comparativo entre os semestres, o volume de cedentes que venderam carteiras inadimplentes aumentou de 26 para 30 empresas neste ano. Entre os setores, as fintechs avançaram de oito para dez, enquanto o varejo ampliou sua participação de quatro para sete.

A expectativa, segundo a empresa, é de que o ano feche com um volume total de R$ 40 bilhões cedidos em vendas de carteiras inadimplentes.

Pesquisa da ASIS revela que só 9% das empresas estão realmente preparadas para a Reforma Tributária

A Reforma Tributária avança, mas a maioria das empresas ainda não atingiu um nível elevado de maturidade fiscal. Pesquisa da ASIS Tax Tech mostra que apenas 9,2% das organizações usam tecnologia, IA e dados para antecipar riscos e apoiar decisões.

Outras 21,5% ainda atuam de forma reativa, enquanto 69,3% estão em estágio intermediário. O varejo aparece como setor mais avançado; a indústria concentra o maior índice de empresas reativas.

Eu Entrego amplia operação no Rio de Janeiro

A Eu Entrego, plataforma LogTech que conecta varejistas a uma rede de entregadores autônomos, está ampliando sua operação no Rio de Janeiro para acompanhar o crescimento da demanda por entregas de última milha.

A empresa conta com mais de 30 mil entregadores parceiros ativos no estado e vem fortalecendo sua presença em diferentes regiões fluminenses, com destaque para cidades como Duque de Caxias, Barra Mansa, Barra do Piraí e Resende.

O movimento acompanha o desempenho da companhia em nível nacional. Em 2025, a Eu Entrego registrou crescimento de 30% em relação ao ano anterior e realizou 15 milhões de entregas

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