MrBeast fecha parceria com Google para usar IA do Gemini em vídeos

O Google anunciou uma parceria de vários anos com a Beast Industries, empresa por trás do canal de Jimmy Donaldson, o MrBeast, conhecido como o maior youtuber do mundo, para integrar o Gemini — assistente de inteligência artificial (IA) da empresa — e o Google Health aos vídeos do youtuber.

O acordo amplia uma relação que já existia com o YouTube, agora estendida também à IA e a ferramentas de saúde e bem-estar da companhia.

Donaldson, primeiro criador de conteúdo a atingir 500 milhões de inscritos no YouTube, vai usar o Gemini para ajudar a executar conceitos cada vez mais ambiciosos em seus vídeos — mostrando ao público, segundo o Google, como a IA pode ajudar a transformar ideias grandes demais em realidade.

Sobrevivência extrema com ajuda de IA

O primeiro produto dessa parceria estreia em 5 de setembro: um novo vídeo do MrBeast acompanha Jimmy e sua equipe tentando sobreviver a alguns dos climas mais extremos e traiçoeiros do planeta.

Equipes vão disputar corrida para atravessar três dos ambientes mais hostis da Terra — selva, deserto e Ártico — usando o Gemini para identificar perigos, sobreviver a mudanças climáticas bruscas e se manter um passo à frente da concorrência.

Gemini também vira 'parceiro de logística'

Além do conteúdo no YouTube, Donaldson deve aparecer em uma nova campanha publicitária do Gemini, mostrando como usa o aplicativo como parceiro para lidar com a logística por trás de suas produções grandiosas e características. A parceria também inclui uma participação do Fitbit Air, dispositivo de monitoramento de saúde do Google, em um desafio futuro do canal.

Segundo o comunicado, esse é apenas o começo do que as duas partes pretendem construir juntas — a expectativa é de que novos conteúdos e integrações apareçam nos canais do MrBeast e nos perfis oficiais do Gemini nos próximos meses.