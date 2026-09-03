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MrBeast fecha parceria com Google para usar IA do Gemini em vídeos

Maior youtuber do mundo fez acordo de vários anos que inclui uso da IA em desafios de sobrevivência extrema e integração com o Fitbit; primeiro vídeo estreia em 5 de setembro

MrBeast: maior youtuber do mundo é parceiro do Gemini (Axelle/Bauer-Griffin / Colaborador/Getty Images)

MrBeast: maior youtuber do mundo é parceiro do Gemini (Axelle/Bauer-Griffin / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 05h05.

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O Google anunciou uma parceria de vários anos com a Beast Industries, empresa por trás do canal de Jimmy Donaldson, o MrBeast, conhecido como o maior youtuber do mundo, para integrar o Gemini — assistente de inteligência artificial (IA) da empresa — e o Google Health aos vídeos do youtuber.

O acordo amplia uma relação que já existia com o YouTube, agora estendida também à IA e a ferramentas de saúde e bem-estar da companhia.

Donaldson, primeiro criador de conteúdo a atingir 500 milhões de inscritos no YouTube, vai usar o Gemini para ajudar a executar conceitos cada vez mais ambiciosos em seus vídeos — mostrando ao público, segundo o Google, como a IA pode ajudar a transformar ideias grandes demais em realidade.

Sobrevivência extrema com ajuda de IA

O primeiro produto dessa parceria estreia em 5 de setembro: um novo vídeo do MrBeast acompanha Jimmy e sua equipe tentando sobreviver a alguns dos climas mais extremos e traiçoeiros do planeta.

Equipes vão disputar corrida para atravessar três dos ambientes mais hostis da Terra — selva, deserto e Ártico — usando o Gemini para identificar perigos, sobreviver a mudanças climáticas bruscas e se manter um passo à frente da concorrência.

Gemini também vira 'parceiro de logística'

Além do conteúdo no YouTube, Donaldson deve aparecer em uma nova campanha publicitária do Gemini, mostrando como usa o aplicativo como parceiro para lidar com a logística por trás de suas produções grandiosas e características. A parceria também inclui uma participação do Fitbit Air, dispositivo de monitoramento de saúde do Google, em um desafio futuro do canal.

Segundo o comunicado, esse é apenas o começo do que as duas partes pretendem construir juntas — a expectativa é de que novos conteúdos e integrações apareçam nos canais do MrBeast e nos perfis oficiais do Gemini nos próximos meses.

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