Quem são os 30 semifinalistas do programa da Samsung de inovação em escolas públicas

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Aqui está a lista completa com os 30 semifinalistas:
Conheça os semifinalistas
- EEB Marilda Lenia Araújo (Rancho Queimado, SC) — Agro familiar: site do agricultor
- EEB Anita Garibaldi (Itapema, SC) — Anita ClimAtiva: monitoramento térmico escolar para orientar atividades físicas
- EE Caetano Pinto (Miranda, MS) — AquaPantanal: água que ensina, alimenta e preserva
- IEMA Pleno Coelho Neto (Coelho Neto, MA) — ATLAS Escolar: dados públicos para diagnóstico das desigualdades educacionais
- Escola Estadual Angelina Palheta Mendes (Barcelos, AM) — Biofiltro de torneira com biochar de açaí e piaçava para comunidades amazônicas
- Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos (Boa Vista, RR) — Biogelim: bioinseticida de gergelim preto para hortas sustentáveis
- Escola de Referência em Ensino Médio Aura Sampaio Parente Muniz (Salgueiro, PE) — Bioinovação e IA no controle sustentável do Aedes aegypti
- EETI Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (Manaus, AM) — Captação, análise e distribuição de águas pluviais com robótica
- IEMA (São Luís, MA) — CentroVivo: plataforma inteligente para preservação participativa do patrimônio
- Centro de Ensino Médio Tiradentes (Palmas, TO) — Ciência ao alcance das mãos: maquete tátil do sistema digestório para inclusão
- EEEFM Otavia Silveira (Mogeiro, PB) — CisternSentinel: IoT no combate ao Aedes aegypti em cisternas do semiárido
- Herbert de Souza, C E-Ef M (São José dos Pinhais, PR) — Da casca ao rio: biocerâmica filtrante para reuso da água escolar
- EEEP Icaro de Sousa Moreira (Fortaleza, CE) — Desenvolvimento de detergente híbrido à base vegetal de baixo impacto ambiental
- Colégio Estadual Osvaldo da Costa Meireles Cepi (Luziânia, GO) — Desenvolvimento e caracterização de bioplástico e larvicida
- EE Prof. Clarinda Mendes de Aquino (Campo Grande, MS) — EcoHorta Inteligente: investigação e automação no reúso hídrico escolar
- Colégio Estadual Dom Candido Penso (Aruanã, GO) — EcoRibeirinho: monitoramento IoT da qualidade da água e pesca sustentável
- IFPA – Campus Belém (Belém, PA) — EDUQUEST: inteligência artificial e gamificação no estímulo a hábitos saudáveis
- Escola Estadual Belarmino Marreiro (Manaus, AM) — Estufa microbiológica de baixo custo: uma abordagem STEM para a análise da água
- EEEM Irmã Dulce (Parauapebas, PA) — Euterpe-Aqua: da biomassa do açaí à tecnologia de recuperação hídrica
- EE Colégio Estadual Prof. Carlos Valadares (Santa Bárbara, BA) — Fossa Viva Tech: saneamento com monitoramento STEAM no sertão
- ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa (Piracicaba, SP) — Lubra: dispositivo de inclusão comunicativa para democratização e humanização
- IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio Verde (Lucas do Rio Verde, MT) — Óculos com inteligência artificial para acessibilidade de deficientes visuais
- ETEC Bento Quirino (Campinas, SP) — OWL: sistema de localização em tempo real para gestão e segurança de ativos indoor
- Escola de Referência em Ensino Médio Gil Rodrigues (Vertentes, PE) — Pavers sustentáveis a partir da casca de castanha de caju
- Colégio Estadual Abdias Bezerra (Ribeirópolis, SE) — Reutilizar para plantar: a ciência por trás dos tubetes ecológicos
- CEEPRU Frei José Apicella (Guadalupe, PI) — SchoolGain: coleta seletiva inteligente com engajamento estudantil e gamificação
- Escola Técnica Estadual Prof. Paulo Freire (Carnaíba, PE) — Sertanino: uma solução natural para um direito essencial
- Centro de Ensino em Período Integral Dom Veloso (Itumbiara, GO) — Sorgonex: manejo sustentável da tiririca com extrato alelopático de sorgo
- ETEC Zona Leste (São Paulo, SP) — Vippela
- EEEP Prof. José Osmar Placido da Silva (Barro, CE) — Watch Me: tecnologia inteligente para prevenção de riscos