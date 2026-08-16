Quem são os 30 semifinalistas do programa da Samsung de inovação em escolas públicas

De inteligência artificial no combate a doenças a biofiltros feitos com casca de açaí, os 30 projetos semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil mostram o tipo de solução que estudantes de escolas públicas conseguem construir quando conhecem os problemas da própria comunidade.

A Samsung anunciou os semifinalistas do programa global de cidadania corporativa e é a primeira vez, desde a criação da iniciativa em 2014, que a etapa reúne um número tão alto de projetos.

As propostas englobam desde óculos com IA para pessoas com deficiência visual, sistemas de monitoramento de água por Internet das Coisas (IoT) em cisternas do semiárido até o desenvolvimento de um detergente à base vegetal no Nordeste.

As equipes, formadas por estudantes e professores do Ensino Médio da rede pública, agora entram em uma etapa de mentorias com especialistas e voluntários da companhia antes da definição dos dez finalistas, prevista para 16 de outubro.

Amazonas, Goiás, Pernambuco e São Paulo concentram o maior número de iniciativas, e o Nordeste é a região com mais equipes na semifinal.

Sustentabilidade aparece como o tema mais recorrente, seguido por acessibilidade, saúde, segurança e agricultura.

Para Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, os projetos "apresentam o protagonismo e força dos estudantes e professores do Ensino Médio da rede pública" em torno de propostas de desenvolvimento sustentável e inclusão de suas comunidades.

Beatriz Cortese, diretora executiva do Cenpec, destaca que a experiência "mostra como a escola pública também é lugar de inovação", ao unir aprendizagem e território.

Depois da divulgação dos finalistas, em outubro, o programa abre votação popular em 23 de novembro, com anúncio dos vencedores por categoria em 8 de dezembro.

Conheça os semifinalistas

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EEB Anita Garibaldi (Itapema, SC) — Anita ClimAtiva: monitoramento térmico escolar para orientar atividades físicas

EE Caetano Pinto (Miranda, MS) — AquaPantanal: água que ensina, alimenta e preserva

IEMA Pleno Coelho Neto (Coelho Neto, MA) — ATLAS Escolar: dados públicos para diagnóstico das desigualdades educacionais

Escola Estadual Angelina Palheta Mendes (Barcelos, AM) — Biofiltro de torneira com biochar de açaí e piaçava para comunidades amazônicas

Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos (Boa Vista, RR) — Biogelim: bioinseticida de gergelim preto para hortas sustentáveis

Escola de Referência em Ensino Médio Aura Sampaio Parente Muniz (Salgueiro, PE) — Bioinovação e IA no controle sustentável do Aedes aegypti

EETI Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (Manaus, AM) — Captação, análise e distribuição de águas pluviais com robótica

IEMA (São Luís, MA) — CentroVivo: plataforma inteligente para preservação participativa do patrimônio

Centro de Ensino Médio Tiradentes (Palmas, TO) — Ciência ao alcance das mãos: maquete tátil do sistema digestório para inclusão

EEEFM Otavia Silveira (Mogeiro, PB) — CisternSentinel: IoT no combate ao Aedes aegypti em cisternas do semiárido

Herbert de Souza, C E-Ef M (São José dos Pinhais, PR) — Da casca ao rio: biocerâmica filtrante para reuso da água escolar

EEEP Icaro de Sousa Moreira (Fortaleza, CE) — Desenvolvimento de detergente híbrido à base vegetal de baixo impacto ambiental

Colégio Estadual Osvaldo da Costa Meireles Cepi (Luziânia, GO) — Desenvolvimento e caracterização de bioplástico e larvicida

EE Prof. Clarinda Mendes de Aquino (Campo Grande, MS) — EcoHorta Inteligente: investigação e automação no reúso hídrico escolar

Colégio Estadual Dom Candido Penso (Aruanã, GO) — EcoRibeirinho: monitoramento IoT da qualidade da água e pesca sustentável

IFPA – Campus Belém (Belém, PA) — EDUQUEST: inteligência artificial e gamificação no estímulo a hábitos saudáveis

Escola Estadual Belarmino Marreiro (Manaus, AM) — Estufa microbiológica de baixo custo: uma abordagem STEM para a análise da água

EEEM Irmã Dulce (Parauapebas, PA) — Euterpe-Aqua: da biomassa do açaí à tecnologia de recuperação hídrica

EE Colégio Estadual Prof. Carlos Valadares (Santa Bárbara, BA) — Fossa Viva Tech: saneamento com monitoramento STEAM no sertão

ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa (Piracicaba, SP) — Lubra: dispositivo de inclusão comunicativa para democratização e humanização

IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio Verde (Lucas do Rio Verde, MT) — Óculos com inteligência artificial para acessibilidade de deficientes visuais

ETEC Bento Quirino (Campinas, SP) — OWL: sistema de localização em tempo real para gestão e segurança de ativos indoor

Escola de Referência em Ensino Médio Gil Rodrigues (Vertentes, PE) — Pavers sustentáveis a partir da casca de castanha de caju

Colégio Estadual Abdias Bezerra (Ribeirópolis, SE) — Reutilizar para plantar: a ciência por trás dos tubetes ecológicos

CEEPRU Frei José Apicella (Guadalupe, PI) — SchoolGain: coleta seletiva inteligente com engajamento estudantil e gamificação

Escola Técnica Estadual Prof. Paulo Freire (Carnaíba, PE) — Sertanino: uma solução natural para um direito essencial

Centro de Ensino em Período Integral Dom Veloso (Itumbiara, GO) — Sorgonex: manejo sustentável da tiririca com extrato alelopático de sorgo

ETEC Zona Leste (São Paulo, SP) — Vippela

EEEP Prof. José Osmar Placido da Silva (Barro, CE) — Watch Me: tecnologia inteligente para prevenção de riscos