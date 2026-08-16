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Quem são os 30 semifinalistas do programa da Samsung de inovação em escolas públicas

Projetos selecionados propõem soluções a desafios das comunidades locais e sustentabilidade é o tema que mais aparece; Equipes seguem agora para mentorias antes da divulgação dos 10 finalistas

O Solve for Tomorrow está na 13ª edição e conecta estudantes e professores da rede pública a soluções (Divulgação)

O Solve for Tomorrow está na 13ª edição e conecta estudantes e professores da rede pública a soluções (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 14h00.

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De inteligência artificial no combate a doenças a biofiltros feitos com casca de açaí, os 30 projetos semifinalistas da 13ª edição do Solve for Tomorrow Brasil mostram o tipo de solução que estudantes de escolas públicas conseguem construir quando conhecem os problemas da própria comunidade.

A Samsung anunciou os semifinalistas do programa global de cidadania corporativa e é a primeira vez, desde a criação da iniciativa em 2014, que a etapa reúne um número tão alto de projetos.

As propostas englobam desde óculos com IA para pessoas com deficiência visual, sistemas de monitoramento de água por Internet das Coisas (IoT) em cisternas do semiárido até o desenvolvimento de um detergente à base vegetal no Nordeste.

As equipes, formadas por estudantes e professores do Ensino Médio da rede pública, agora entram em uma etapa de mentorias com especialistas e voluntários da companhia antes da definição dos dez finalistas, prevista para 16 de outubro.

Amazonas, Goiás, Pernambuco e São Paulo concentram o maior número de iniciativas, e o Nordeste é a região com mais equipes na semifinal.

Sustentabilidade aparece como o tema mais recorrente, seguido por acessibilidade, saúde, segurança e agricultura.

Para Helvio Kanamaru, diretor de ESG e Cidadania Corporativa da Samsung para a América Latina, os projetos "apresentam o protagonismo e força dos estudantes e professores do Ensino Médio da rede pública" em torno de propostas de desenvolvimento sustentável e inclusão de suas comunidades.

Beatriz Cortese, diretora executiva do Cenpec, destaca que a experiência "mostra como a escola pública também é lugar de inovação", ao unir aprendizagem e território.

Depois da divulgação dos finalistas, em outubro, o programa abre votação popular em 23 de novembro, com anúncio dos vencedores por categoria em 8 de dezembro.

Conheça os semifinalistas

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Aqui está a lista completa com os 30 semifinalistas:

Conheça os semifinalistas

  • EEB Marilda Lenia Araújo (Rancho Queimado, SC) — Agro familiar: site do agricultor
  • EEB Anita Garibaldi (Itapema, SC) — Anita ClimAtiva: monitoramento térmico escolar para orientar atividades físicas
  • EE Caetano Pinto (Miranda, MS) — AquaPantanal: água que ensina, alimenta e preserva
  • IEMA Pleno Coelho Neto (Coelho Neto, MA) — ATLAS Escolar: dados públicos para diagnóstico das desigualdades educacionais
  • Escola Estadual Angelina Palheta Mendes (Barcelos, AM) — Biofiltro de torneira com biochar de açaí e piaçava para comunidades amazônicas
  • Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos (Boa Vista, RR) — Biogelim: bioinseticida de gergelim preto para hortas sustentáveis
  • Escola de Referência em Ensino Médio Aura Sampaio Parente Muniz (Salgueiro, PE) — Bioinovação e IA no controle sustentável do Aedes aegypti
  • EETI Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (Manaus, AM) — Captação, análise e distribuição de águas pluviais com robótica
  • IEMA (São Luís, MA) — CentroVivo: plataforma inteligente para preservação participativa do patrimônio
  • Centro de Ensino Médio Tiradentes (Palmas, TO) — Ciência ao alcance das mãos: maquete tátil do sistema digestório para inclusão
  • EEEFM Otavia Silveira (Mogeiro, PB) — CisternSentinel: IoT no combate ao Aedes aegypti em cisternas do semiárido
  • Herbert de Souza, C E-Ef M (São José dos Pinhais, PR) — Da casca ao rio: biocerâmica filtrante para reuso da água escolar
  • EEEP Icaro de Sousa Moreira (Fortaleza, CE) — Desenvolvimento de detergente híbrido à base vegetal de baixo impacto ambiental
  • Colégio Estadual Osvaldo da Costa Meireles Cepi (Luziânia, GO) — Desenvolvimento e caracterização de bioplástico e larvicida
  • EE Prof. Clarinda Mendes de Aquino (Campo Grande, MS) — EcoHorta Inteligente: investigação e automação no reúso hídrico escolar
  • Colégio Estadual Dom Candido Penso (Aruanã, GO) — EcoRibeirinho: monitoramento IoT da qualidade da água e pesca sustentável
  • IFPA – Campus Belém (Belém, PA) — EDUQUEST: inteligência artificial e gamificação no estímulo a hábitos saudáveis
  • Escola Estadual Belarmino Marreiro (Manaus, AM) — Estufa microbiológica de baixo custo: uma abordagem STEM para a análise da água
  • EEEM Irmã Dulce (Parauapebas, PA) — Euterpe-Aqua: da biomassa do açaí à tecnologia de recuperação hídrica
  • EE Colégio Estadual Prof. Carlos Valadares (Santa Bárbara, BA) — Fossa Viva Tech: saneamento com monitoramento STEAM no sertão
  • ETEC Cel. Fernando Febeliano da Costa (Piracicaba, SP) — Lubra: dispositivo de inclusão comunicativa para democratização e humanização
  • IFMT – Campus Avançado Lucas do Rio Verde (Lucas do Rio Verde, MT) — Óculos com inteligência artificial para acessibilidade de deficientes visuais
  • ETEC Bento Quirino (Campinas, SP) — OWL: sistema de localização em tempo real para gestão e segurança de ativos indoor
  • Escola de Referência em Ensino Médio Gil Rodrigues (Vertentes, PE) — Pavers sustentáveis a partir da casca de castanha de caju
  • Colégio Estadual Abdias Bezerra (Ribeirópolis, SE) — Reutilizar para plantar: a ciência por trás dos tubetes ecológicos
  • CEEPRU Frei José Apicella (Guadalupe, PI) — SchoolGain: coleta seletiva inteligente com engajamento estudantil e gamificação
  • Escola Técnica Estadual Prof. Paulo Freire (Carnaíba, PE) — Sertanino: uma solução natural para um direito essencial
  • Centro de Ensino em Período Integral Dom Veloso (Itumbiara, GO) — Sorgonex: manejo sustentável da tiririca com extrato alelopático de sorgo
  • ETEC Zona Leste (São Paulo, SP) — Vippela
  • EEEP Prof. José Osmar Placido da Silva (Barro, CE) — Watch Me: tecnologia inteligente para prevenção de riscos
  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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