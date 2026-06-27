Parceria nacional vai desenvolver inteligência artificial soberana

Inteligência Artificial Soberana (Marco_Piunti/Getty Images)
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Publicado em 27 de junho de 2026 às 20h17.
A MeetKai Brasil foi oficialmente selecionada pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) para atuar como sua parceira de Inteligência Artificial Soberana. A iniciativa representa um marco para o avanço da IA soberana no Brasil.
A parceria permitirá acelerar o desenvolvimento de soluções em Inteligência Artificial, reunindo a infraestrutura e a experiência do Serpro à tecnologia da MeetKai Brasil em modelos de LLM (Large-Language Model) treinados em português brasileiro nativo, governança de dados, agentes inteligentes e IA soberana.
"Estamos preparados para atender às demandas dessa parceria estratégica, oferecendo uma plataforma de IA segura, soberana, em conformidade com a legislação nacional e preparada para impulsionar a transformação digital por meio da Inteligência Artificial, compatível com a legislação brasileira e para apoiar a transformação digital do nosso país", afirma Alessandro Quattrini, Head de Gestão e Negócios.
A MeetKai Brasil desenvolve soluções de Inteligência Artificial para governos e organizações que demandam elevados níveis de segurança, governança e autonomia tecnológica.
Com gestão, operação e desenvolvimento realizados no Brasil, a empresa reúne capacidade técnica para atender às demandas do Serpro, apoiando a evolução de soluções de IA soberana voltadas aos desafios da administração pública, com foco em segurança, inovação e governança tecnológica.