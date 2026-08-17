EXAME Negócios em Expansão 2026: ranking bate recorde com 491 empresas selecionadas

A maior premiação para empreendedores do Brasil terá uma edição recorde em 2026.

O ranking EXAME Negócios em Expansão, o NEEX, feito em parceria com BTG Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), apresenta a leitores, investidores e ao mercado as empresas brasileiras com maior crescimento de receita operacional líquida entre um ano e outro.

Neste ano, 838 empresas se inscreveram para participar do anuário, uma alta de 15% em relação a 2025. Após a análise dos critérios do prêmio, 491 empresas foram selecionadas para o ranking, 21 a mais do que na edição anterior.

Juntas, as empresas que estarão no anuário alcançaram 42 bilhões de reais em receita operacional líquida em 2025, crescimento de 32% sobre 2024.

A edição também amplia o alcance do ranking com uma nova categoria, voltada a empresas com receita entre 600 milhões de reais e 1 bilhão de reais. Com isso, o Negócios em Expansão passa a reunir negócios em sete faixas de faturamento, além das novatas.

Como funciona o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking considera principalmente o crescimento percentual da receita operacional líquida entre 2024 e 2025. As empresas são separadas conforme o tamanho da operação, o que permite comparar negócios em estágios semelhantes.

As categorias de 2026 são:

Novatas;

2 milhões de reais a 5 milhões de reais;

5 milhões de reais a 30 milhões de reais;

30 milhões de reais a 150 milhões de reais;

150 milhões de reais a 300 milhões de reais;

300 milhões de reais a 600 milhões de reais;

600 milhões de reais a 1 bilhão de reais.

Como será o evento de lançamento do NEEX 2026

O evento para revelar ao mercado as empresas selecionadas para o NEEX, bem como a posição delas no ranking e as três primeiras colocadas em cada uma das sete categorias, será realizado no dia 26 de agosto, no BTG Pactual Hall, em São Paulo.

A programação começa às 15h com o Papo de Empreendedor, uma sessão de conteúdos sobre gestão com lideranças do mercado.

Entre os participantes confirmados estão João Adibe, presidente da Cimed; Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed; Luiz Calainho, co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp; Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI, Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual Empresas; Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs e Leonardo Cirino, CMO da EXAME.

Além das conversas no palco, o encontro terá momentos de interação entre empresários e lideranças de empresas em diferentes estágios de crescimento.

As 491 empresas selecionadas para o ranking Negócios em Expansão 2026 foram comunicadas sobre essa conquista pelos endereços de e-mail e telefones cadastrados pela própria empresa no formulário de inscrição do projeto.

Caso não tenha recebido esta mensagem, e você está em dúvida se o negócio foi ou não selecionado, por favor envie uma mensagem para o endereço: negociosemexpansao@exame.com.

Cada empresa selecionada tem direito a 1 ingresso cortesia para o evento do dia 26 de agosto. Os demais ingressos são comercializados.

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Em 2026, o evento também será aberto para representantes de empresas que não estão no NEEX. Caso tenha interesse em comprar ingressos para o evento, clique aqui.

Esta é a quinta edição do ranking, já considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.

A história das empresas selecionadas também são contadas ao longo do ano pelo time de jornalistas da EXAME. Elas podem ser lidas numa página especial da EXAME para o projeto.