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EXAME Negócios em Expansão 2026: ranking bate recorde com 491 empresas selecionadas

A posição de cada empresa selecionada, bem como as empresas que mais cresceram em receitas, serão revelados em evento no dia 26 de agosto, em São Paulo, com talks de João Adibe, Karla Felmanas (Cimed), Luiz Calainho (Aventura e L21 Corp) e Christian Rôças (OpenAI)

NEEX 2026: maior anuário de empreendedorismo do país terá 491 empresas com receita operacional líquida somada de R$ 42 bilhões (Divulgação/Divulgação)

NEEX 2026: maior anuário de empreendedorismo do país terá 491 empresas com receita operacional líquida somada de R$ 42 bilhões (Divulgação/Divulgação)

Leo Branco
Leo Branco

Editor de Negócios e Carreira

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 13h02.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 15h05.

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A maior premiação para empreendedores do Brasil terá uma edição recorde em 2026.

O ranking EXAME Negócios em Expansão, o NEEX, feito em parceria com BTG Empresas (do mesmo grupo de controle da EXAME), apresenta a leitores, investidores e ao mercado as empresas brasileiras com maior crescimento de receita operacional líquida entre um ano e outro.

Neste ano, 838 empresas se inscreveram para participar do anuário, uma alta de 15% em relação a 2025. Após a análise dos critérios do prêmio, 491 empresas foram selecionadas para o ranking, 21 a mais do que na edição anterior.

Juntas, as empresas que estarão no anuário alcançaram 42 bilhões de reais em receita operacional líquida em 2025, crescimento de 32% sobre 2024.

A edição também amplia o alcance do ranking com uma nova categoria, voltada a empresas com receita entre 600 milhões de reais e 1 bilhão de reais. Com isso, o Negócios em Expansão passa a reunir negócios em sete faixas de faturamento, além das novatas.

Como funciona o ranking EXAME Negócios em Expansão

O ranking considera principalmente o crescimento percentual da receita operacional líquida entre 2024 e 2025. As empresas são separadas conforme o tamanho da operação, o que permite comparar negócios em estágios semelhantes.

As categorias de 2026 são:

Novatas;
2 milhões de reais a 5 milhões de reais;
5 milhões de reais a 30 milhões de reais;
30 milhões de reais a 150 milhões de reais;
150 milhões de reais a 300 milhões de reais;
300 milhões de reais a 600 milhões de reais;
600 milhões de reais a 1 bilhão de reais.

Como será o evento de lançamento do NEEX 2026

O evento para revelar ao mercado as empresas selecionadas para o NEEX, bem como a posição delas no ranking e as três primeiras colocadas em cada uma das sete categorias, será realizado no dia 26 de agosto, no BTG Pactual Hall, em São Paulo.

A programação começa às 15h com o Papo de Empreendedor, uma sessão de conteúdos sobre gestão com lideranças do mercado.

Entre os participantes confirmados estão João Adibe, presidente da Cimed; Karla Marques Felmanas, vice-presidente da Cimed; Luiz Calainho, co-CEO da Aventura e CEO da L21 Corp; Christian Rôças, head de Comunidades, Influencers e Talento Latam da OpenAI, Gabriel Motomura, sócio do BTG Pactual Empresas; Eduardo Villalba, head de Enterprise Marketing da ElevenLabs e Leonardo Cirino, CMO da EXAME.

Além das conversas no palco, o encontro terá momentos de interação entre empresários e lideranças de empresas em diferentes estágios de crescimento.

As 491 empresas selecionadas para o ranking Negócios em Expansão 2026 foram comunicadas sobre essa conquista pelos endereços de e-mail e telefones cadastrados pela própria empresa no formulário de inscrição do projeto.

Caso não tenha recebido esta mensagem, e você está em dúvida se o negócio foi ou não selecionado, por favor envie uma mensagem para o endereço: negociosemexpansao@exame.com.

Cada empresa selecionada tem direito a 1 ingresso cortesia para o evento do dia 26 de agosto. Os demais ingressos são comercializados.

GARANTA SEU INGRESSO PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO NEGÓCIOS EM EXPANSÃO 2026

Em 2026, o evento também será aberto para representantes de empresas que não estão no NEEX. Caso tenha interesse em comprar ingressos para o evento, clique aqui.

Esta é a quinta edição do ranking, já considerado o maior anuário de empreendedorismo do país.

A história das empresas selecionadas também são contadas ao longo do ano pelo time de jornalistas da EXAME. Elas podem ser lidas numa página especial da EXAME para o projeto.

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