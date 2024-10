Lançamentos do Disney+ em outubro de 2024: veja os filmes e as séries

O Disney+ divulgou a lista de filmes, séries, documentários e animações que entram no catálogo em outubro. Entre os principais que destaques estão "Prenda a Respiração", filme original da Star+ com Sarah Paulson, "A Máquina", série com Diego Luna, e a chegada de "Tipos de Gentileza", do diretor Yorgos Lanthimos ("Pobres Criaturas"), que teve estreia no 77º Festival de Cinema de Cannes.

Outro destaque, que já estava na plataforma no final de setembro e permanece, é a chegada de "Divertida Mente 2" à plataforma. Na semana de estreia, a animação se tornou a mais assistida da história do Disney+, com mais de 30,5 milhões de visualizações em todo o mundo nos cinco primeiros dias.

Confira a lista completa de lançamentos do Disney+ em outubro de 2023

Séries que entram no Disney+ em outubro

Pequenas Histórias com Bluey | 07/10/2024

A Máquina | 09/10/2024

Grotesquerie | 23/10/2024

Agatha Desde Sempre | Todas as quartas-feiras

Rivais | 18/10/2024

In The Arena: Serena Williams | 18/10/2024

Only Murders in the Building - Temporada 4 | Episódio final em 29/10/2024

Disney Júnior Ariel | 30/10/2024

O Museu | Em breve

Selenkay - Temporada 2 | Em breve

Filmes que entram no Disney+ em outubro