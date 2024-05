Por que a Minalba vai apostar na distribuição de bebidas esportivas?

Este ano, com as crescentes ondas de calor, o mercado prevê uma alta de 40% no consumo de água mineral.

A Minalba prevê crescimento baseado não só nesse fenômeno natural, mas também com uma estratégia baseada na diversificação do portfólio: a partir de agora a companhia também vai trabalhar com bebidas esportivas.

A empresa do Grupo Edson Queiroz (GEQ) acaba de anunciar a distribuição oficial do hidrotônico da Sorox no setor alimentício.

A parceria pretende aumentar o alcance da marca, que já é líder no segmento de farmácias.

A Minalba ganha com a expansão para além da água mineral, dando mais um passo no objetivo de estar ainda mais presente no mercado de bebidas nacional.

“A união com a marca Sorox, da Genomma Lab, nos insere no ramo de bebidas hidrotônicas, complementando o nosso leque de produtos e aproximando ainda mais a Minalba Brasil de seus consumidores”, diz Aélio Silveira, CEO da Minalba Brasil.

O que são hidrotônicos?

Similares aos isotônicos e a outras bebidas esportivas, os hidrotônicos possuem alta concentração de sais minerais.

São bebidas voltadas para a reposição dos eletrólitos, principais responsáveis pelo transporte de água para as células do corpo.

Populares no mundo fitness, estas bebidas possuem menos calorias e proporcionam reidratação do organismo de maneira menos intensa que a dos isotônicos, que são os preferidos dos atletas de alta performance.

O objetivo principal da Sorox, e da Minalba também, é oferecer uma bebida ideal para o dia a dia, que proporcione mais saúde e qualidade de vida.

“No início do ano passado, introduzimos a marca Sorox no mercado brasileiro com uma proposta inovadora no segmento de bebidas eletrolíticas”, afirma Gustavo Abreu, diretor geral da Genomma Lab. “Estamos entusiasmados com nossa nova parceria. Com a Minalba Brasil como distribuidora no varejo alimentar, em breve a marca estará presente nos principais supermercados, atacados e lojas de conveniência”, complementa.

A distribuição de Sorox pela Minalba Brasil se inicia em São Paulo e, posteriormente, se estenderá para o restante do varejo alimentar no país.

A bebida já pode ser encontrada no varejo farmacêutico, com distribuição da Genomma Lab, e está disponível em outros 10 mercados nas Américas.

