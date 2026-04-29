Quais são os 10 maiores supermercados de São Paulo? Veja quanto faturam

São Paulo é o palco da disputa mais acirrada do varejo alimentar brasileiro.

O estado concentra a sede da líder do setor, abriga o maior parque de atacarejos do país e funciona como vitrine dos formatos que depois se espalham para o resto do Brasil.

O peso é evidente nos números do Ranking ABRAS 2026. As dez maiores redes paulistas somaram 198,7 bilhões de reais em faturamento em 2025 — quase um quinto do faturamento total do setor no país, estimado em 1,14 trilhão de reais.

A liderança é do Grupo Carrefour Brasil, que sozinho responde por 123,5 bilhões de reais e é o maior varejista alimentar do país. Atrás vêm GPA, Cencosud e o avanço dos atacarejos paulistas, como Tenda e Roldão, que pressionam as margens das redes tradicionais.

Quais são os 10 maiores supermercados de São Paulo

1) Carrefour Brasil (Atacadão): faturamento de 123,5 bilhões de reais

2) GPA: faturamento de 20,6 bilhões de reais

3) Cencosud Brasil: faturamento de 10 bilhões de reais

4) Plurix: faturamento de 9,6 bilhões de reais

5) Tenda Atacado S.A.: faturamento de 8 bilhões de reais

6) Savegnago Supermercados: faturamento de 7,9 bilhões de reais

7) Sonda Supermercados: faturamento de 6,1 bilhões de reais

8) Pague Menos Comércio de Produtos Alimentícios: faturamento de 4,3 bilhões de reais

9) Comercial Zaragoza: faturamento de 4,3 bilhões de reais

10) Roldão: faturamento de 4 bilhões de reais

Qual a história do Carrefour no Brasil

O Carrefour é a maior rede de varejo alimentar do país, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 123,5 bilhões de reais de faturamento. A operação brasileira é a segunda mais relevante do grupo francês no mundo, atrás apenas da França.

A história começa em 1959, em Annecy, no sudeste da França, com o encontro de Marcel Fournier, dono de uma loja de novidades, com a família Badin-Defforey, atacadista de alimentos. O nome Carrefour, que significa cruzamento em francês, faz referência ao ponto onde duas vias se encontravam e onde a primeira loja foi aberta. Em 1963, o grupo inaugurou em Sainte-Geneviève-des-Bois, na periferia de Paris, o primeiro hipermercado da Europa, formato que reunia supermercado e loja de departamentos sob o mesmo teto.

A chegada ao Brasil aconteceu em 1975, com a abertura do primeiro hipermercado na Marginal Pinheiros, em São Paulo. O país foi o primeiro nas Américas a receber uma unidade da bandeira.

No ano seguinte, foi inaugurada a segunda loja, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A operação se consolidou como porta de entrada para itens até então pouco acessíveis ao consumidor brasileiro, como o forno de micro-ondas, vendido pela rede a partir de 1987.

A expansão se acelerou nos anos 1990, com 59 lojas abertas entre 1992 e 1999 e investimento de 100 milhões de dólares. Em 1999, o grupo travou disputa direta com o Grupo Pão de Açúcar pela liderança no varejo alimentar e acelerou aquisições de redes regionais. Comprou o Planaltão em Brasília, a Roncetti no Espírito Santo e as redes Dallas, Rainha e Continente, da família Cunha, no Rio de Janeiro.

O movimento decisivo veio em 2007, com a compra do Atacadão por 2,2 bilhões de reais. A aquisição inseriu o Carrefour no segmento de atacarejo, modelo híbrido entre atacado e varejo, que se tornou o principal vetor de crescimento do setor nos anos seguintes. Em 2017, o grupo abriu capital na B3 com IPO, oferta pública inicial de ações, de 5,1 bilhões de reais, o maior em quatro anos no país.