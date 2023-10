12 empresas que utilizam inteligência artificial em suas operações

De acordo com o Bard, plataforma de IA Generativa do Google, o mercado global de Inteligência Artificial está projetado para crescer 190 bilhões de dólares neste ano. No Brasil e no mundo, é possível observar que a IA se torna cada vez mais popular entre empresas de diferentes setores, sendo utilizada de formas variadas.

"A inteligência artificial é uma ferramenta competitiva importante, com aplicação nos mais variados setores da economia, ao permitir maior agilidade na tomada de decisões, a automatização de processos, a melhoria da experiência do cliente, entre outras aplicabilidades. Sua aplicação é inexorável, por isso é importante um aprofundamento sobre as melhores práticas com relação à ferramenta”, explica Egon Daxbacher, coordenador acadêmico em Gestão de Projetos, Estratégia e Inovação do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli).

Abaixo listamos 12 cases de empresas que usam Inteligência Artificial no dia a dia do negócio.

Alcoa Brasil

A Alcoa, líder global na produção de alumínio, utiliza drones que fazem rotas operacionais de inspeção nas suas unidades em Poços de Caldas-MG, Alumar-MA e Juruti-PA. A Inteligência Artificial (IA) já é a ferramenta mais utilizada para construir novas soluções para a utilização desses drones, realizar medições remotas e outros. A companhia conta com um time global com vasta expertise em ferramentas de modelagem e machine learning, capaz de extrair dados históricos de processos que são essenciais para embasar decisões.

Colégio Porto Seguro

Colégio, experiente no uso de novas tecnologias aplicadas ao ensino e aprendizagem, o Porto Seguro realizou, no começo do ano, uma pesquisa interna com 682 professores de Ensino Fundamental e Médio e concluiu que 99% dos docentes concordam com o uso da AI na educação e 97% não proibiu o uso da tecnologia pelos alunos.

A decisão do colégio foi incorporar o tema ao currículo de Letramento Digital e preparar os alunos para lidar com a ferramenta em seus projetos, pesquisas e atividades complementares, sempre com a orientação dos professores. Os educadores também relataram utilizar o ChatGPT na busca de referências acadêmicas e na elaboração de questões para atividades em sala, respeitando as questões autorais e éticas.

Ethos Asset Management

A Ethos Asset Management é uma empresa global de financiamento de projetos com sede nos Estados Unidos. Carlos Santos, fundador e CEO, criou há mais de 10 anos um algoritmo próprio para negociações de ativos financeiros que considera um histórico de cem anos de cotações. Esse sistema de IA é capaz de analisar grandes quantidades de dados, incluindo tendências históricas do mercado, artigos de notícias, relatórios financeiros e afins, identificando padrões e tendências que podem ser difíceis de serem detectados por seres humanos. Essa análise de dados permite que os traders da Ethos tomem decisões melhores ao prever com mais precisão o futuro das tendências do mercado e os movimentos de preços. O algoritmo já rendeu à Ethos US$7,5 bilhões que são usados para financiamentos de projetos em todo o mundo.

Finansystech

A Finansystech tem trabalhado em um projeto junto ao time de Inteligência Artificial da Microsoft para treinar uma rede neural específica sobre o Open Finance: para que os usuários entendam melhor o ecossistema, e para que as empresas possam gerar insights personalizados com mais rapidez. Chamada de Open Guru, a solução está em fase de treinamento e não tem data de lançamento ainda.

Gran

A edtech Gran, que atua na preparação para concursos públicos, exames, residências multiprofissionais e no ensino superior, viu que seu diferencial tecnológico poderia ser aliado no processo de ensino e na promoção da inclusão. A Inteligência Artificial viabilizou a criação de recursos como o Gran Audiobooks, um acervo com mais de 28 mil livros convertidos em 110 mil horas de áudio que contam com as principais disciplinas para concursos, além de todas as leis, decretos e regimentos do país.

O material didático foi processado e sintetizado em áudios com voz altamente humanizada e possibilita a inclusão de pessoas com deficiência visual. Para garantir que o material esteja ao alcance desse público, os audiobooks são gratuitos para mais de 6,5 milhões de brasileiros cegos ou com baixa visão. A IA também está presente no Sistema de Recomendação de Cursos, ferramenta que identifica que o aluno está consumindo conteúdos e vai automaticamente apresentar concursos que tenham matérias similares no edital.

Grupo EXAME

O Grupo Exame abraçou a IA como parte da estratégia do negócio. No campo editorial criou-se uma editoria pioneira sobre o tema. Além de workshops dados à equipe para apresentar ferramentas da IA, a EXAME também oferece MBA de IA. No dia a dia do Grupo, a inteligência artificial é usada para a produção de peças audiovisuais, marketing e educação. Ademais, a redação da revista também utiliza ferramentas para otimização de SEO e transcritores automáticos de áudio, que otimizam a rotina do jornalista.

Grupo SOMA

No Grupo SOMA, maior grupo de varejo de moda do Brasil, a IA atua como uma consultora de moda digital. Ela sugere adaptações nas peças de acordo com as tendências de vendas, como as estampas best-sellers, por exemplo, e os algoritmos preditivos, que são baseados no histórico de desempenho e características de produtos e nas respostas dos provões online do SOMA - ferramenta de votação interna das coleções, feita por colaboradores das marcas, para possíveis ajustes finais antes da chegada delas às lojas, cerca de dois a três meses antes do lançamento oficial. As recomendações da IA proporcionam um retorno valioso para a equipe de estilo, facilitando decisões mais precisas e ágeis, tornando todo o processo de produção mais eficiente e econômico.

Linx

Em linha com as evoluções, a Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, desenvolveu um software conversacional capaz de abordar um cliente automaticamente e fazer a venda de ponta a ponta. Chamada de Linx Chat Commerce, a ferramenta utiliza uma rede neural própria e o ChatGPT como um dos seus recursos, e foi criada para solucionar demandas específicas dos varejistas de diversos segmentos, como aumentar o engajamento do consumidor e melhorar as conversões.

Mene Portella Publicidade

A Mene Portella, agência de publicidade do M&P Group - um dos principais grupos de comunicação e inovação do País -, usa ferramentas de Inteligência Artifical para otimizar prazos de entrega, principalmente na produção de vídeos e em rotinas como correções e tratamento de cores, ajustes de fotos, legendagem e etc. De acordo com a empresa, o processo criativo ainda é 100% humano, mas a AI ajuda a facilitar processos. Além disso, a Mene Portella aposta nos chamados “bots de reunião” para transcrição instantânea de áudios, que ajudam os times de redação e de atendimento a extrair o máximo de informações das reuniões de briefing, principalmente nas videoconferências.

Oinc Filmes

O estúdio de animação Oinc Filmes, detentor de diversos canais no Youtube, entre eles o 3 Palavrinhas - quarto maior canal infantil do Brasil com mais de 8 bilhões de visualizações - usa Inteligência Artificial para aprimorar textos e também para entender quais tipos de conteúdo podem gerar mais interesse do público no Brasil e nos Estados Unidos. Além disso, a startup aposta em AI para estudar metadados e utilizá-los nas estratégias de lançamentos de conteúdos no Youtube.

QINV

A QINV, empresa que permite a qualquer usuário investir em criptomoedas, a partir de 200 reais por meio de carteiras inteligentes rebalanceadas por Inteligência Artificial. Com o uso de tecnologia proprietária de IA e Machine Learning, aliado a um time experiente de investimentos, o risco é mitigado e os rendimentos são maximizados. Dessa forma, o cliente não necessita possuir um vasto conhecimento sobre o mercado tampouco precisa acompanhar a movimentação de gráficos e análises complexas, a Inteligência Artificial aponta quais são as melhores escolhas em tempo real. As carteiras inteligentes QINV já estão disponíveis na plataforma da Coinext. (Como fonte temos o fundador da QINV, Lendel Lucas, e o diretor de IA e Web3, Victor Caribé).

Veloe

A Veloe, solução completa de mobilidade e gestão de frota, para otimizar o processo de resposta a casos de contestação de passagens em praças de pedágio – como quando um usuário questiona uma cobrança ou alega discrepâncias nos valores cobrados, está conduzindo testes com IA para agilizar a análise dessas situações. A tecnologia faz a análise da imagem, identificando elementos, como placas, cores dos veículos e marcas. Isso possibilita a obtenção de respostas rápidas e precisas, sem a necessidade de intervenção humana. A implementação da ferramenta resultou na redução no tempo necessário para analisar cada caso: mais de mil casos são avaliados em menos de 30 minutos.

