Open Finance: brasileiros estão mais confiantes, mas desmistificação ainda é prioridade

"O que é o Open Finance? Como as minhas informações serão utilizadas?" A dúvidas são comuns, mas é seguro dizer que os brasileiros estão menos preocupados com o compartilhamento das suas informações neste sistema financeiro. Em 2021, mais de 45% se mostravam preocupados, mas este ano o percentual caiu para 34%. O avanço é notável, mas ainda assim as iniciativas voltadas para a desmistificação do conceito não cessaram, uma vez que o ideal para o mercado é o entendimento total.

Os dados citados são da pesquisa Open Finance Brasil, realizada pela Ipsos e encomendada pela TecBan. O estudo também analisou preocupações quanto a insegurança sobre crime financeiro, medo da perda do anonimato e falta de proteção dos dados. Com o objetivo de levar segurança a quem ainda tem essas preocupações, iniciativas como o Tudo sobre Open da Finansystech continuam sendo planejadas e executadas.

No caso da empresa, que é parte da infratech Celcoin, o trabalho de desmistificação é uma ação importante, voltada para a criação de mais oportunidades no mercado. “No final do ano passado, o Brasil contava com mais de 18,7 milhões de consentimentos ativos e 13,4 milhões de usuários únicos – números que indicam haver ainda muito espaço para crescimento das adesões. Na nossa experiência, há falta de entendimento da população sobre o que será feito com os dados pessoais, o que pode estar gerando certa desconfiança e desconforto em aderir ao modelo e ter acesso a ofertas de produtos e serviços customizados”, diz Danillo Branco, CEO da Finansystech.

O Tudo sobre Open é um portal de conteúdos explicativos com abordagem simples e didática. Abaixo, é possível conferir uma prévia de 10 conceitos explorados no portal:

Open Banking é uma parte do Open Finance

Open Banking é uma parte do Open Finance. Enquanto o Open Banking se concentra principalmente na abertura de dados bancários para terceiros, o Open Finance é um conceito mais amplo que inclui todos os setores financeiros, como seguros, investimentos e empréstimos, permitindo o compartilhamento seguro de dados entre diferentes instituições financeiras. O Open Finance afeta o dia a dia da população

O Open Finance pode tornar a vida financeira mais conveniente, possibilitando o acesso a uma variedade de serviços financeiros numa só plataforma. As escolhas financeiras serão mais eficientes e informativas. O Open Finance não tem como objetivo aumentar o volume de ofertas indesejadas

É possível que o volume de ofertas aumente, mas isso não significa que todas elas serão indesejadas. As ofertas serão personalizadas de acordo com o perfil financeiro do consumidor, o que pode ajudar as pessoas a encontrar produtos e serviços que realmente atendam às suas necessidades. O consumidor terá ainda mais controle sobre seus dados e gestão financeira

O consumidor continua sendo o dono dos seus dados. Ele pode autorizar ou recusar o compartilhamento de dados com outras instituições financeiras e fintechs, e pode revogar o consentimento a qualquer momento. Adicionalmente a isso, o Open Finance deve facilitar a gestão das finanças pessoais, pois permitirá que os consumidores visualizem todas as suas informações financeiras em um único lugar. Além disso, o sistema deve ajudar as pessoas a tomar decisões mais informadas sobre suas finanças. O Open Finance não compromete a privacidade

O Open Finance é projetado com medidas rigorosas de segurança e privacidade em mente. As instituições financeiras precisam seguir regulamentações estritas para proteger os dados dos clientes. Além disso, os clientes têm o controle total sobre quais dados desejam compartilhar (consentimento) e com quem. Os dados dos consumidores ficam seguros

O Open Finance é regido por regras de segurança e privacidade rigorosas, que incluem a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Além disso, as instituições financeiras e fintechs participantes do sistema são obrigadas a adotar medidas de segurança para proteger os dados dos consumidores. Não é qualquer empresa que poderá acessar dados financeiros pessoais

As empresas que desejam acessar dados financeiros pessoais precisam de permissão explícita. O consumidor tem o controle sobre quais informações compartilha e com quem compartilha. O Open Finance coloca o cliente no centro do processo. O Open Finance beneficia empresas de diversos portes e segmentos

O Open Finance tem o potencial para permitir a empresas de todos os tamanhos e segmentos de atuação inovar e fornecer serviços financeiros de maneira mais eficaz. Isso cria uma concorrência saudável e oferece mais opções aos consumidores. O Open Finance não é apenas para pessoas com grande conhecimento financeiro

O Open Finance é projetado para ser acessível e fácil de usar por qualquer pessoa, independentemente de seu nível de conhecimento financeiro. As plataformas e aplicativos desenvolvidos com base no Open Finance são intuitivos e amigáveis para atender a um público amplo. O Open Finance não vai eliminar as instituições financeiras tradicionais

O Open Finance não visa eliminar instituições financeiras tradicionais, mas sim transformá-las. Essas instituições podem se adaptar e aproveitar o Open Finance para melhorar seus serviços e oferecer mais opções aos clientes, com ofertas personalizadas.

