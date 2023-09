Focada na geração Z, plataforma cripto da NG.CASH permitirá investimentos a partir de R$1

A NG.CASH, carteira digital com foco na Geração Z, lança oficialmente ao mercado sua plataforma de investimento em criptomoedas. Após o sucesso da versão beta, a fintech vai expandir o serviço aos seus mais de um milhão de usuários, oferecendo uma das experiências mais rápidas e acessíveis no mundo do blockchain. A partir desta terça-feira, 12 de outubro, a startup permitirá que qualquer cliente realize investimentos em cripto a partir de R$1. Com a novidade, a NG.CASH se consolida como umas das maiores plataformas de negociação de ativos digitais do Brasil.

As primeiras criptomoedas disponíveis diretamente na plataforma são bitcoin (BTC) e ether (ETH), token nativo da rede Ethereum. Gradualmente, a startup deve trazer outras moedas digitais de credibilidade no mercado, como USDC e Solana, e até mesmo outros projetos do ecossistema cripto escolhidos pelos próprios usuários.

"Quando se trata da Geração Z, observamos um gigantesco interesse no mundo dos criptoativos. A criação e lançamento da plataforma ocorreu após diversos pedidos dos nossos clientes por um meio fácil, rápido, intuitivo e seguro de se fazer um primeiro investimento em criptomoedas", diz Mário Augusto Sá, fundador e CEO da startup.

Geração Z e o investimento em criptomoedas

Atualmente, a Geração Z representa 46,2% dos brasileiros que investem em criptomoedas, segundo dados publicados pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). "A proposta de valor do ecossistema blockchain é muito atrativa para essa jovem geração, que busca por inovação, liberdade e transformação. Nossa proposta foi criar um ambiente democrático e confiável para que possam desbravar as oportunidades de investimento em cripto. Estamos muito contentes com o lançamento oficial desta solução", afirma o CEO.

Com credibilidade reconhecida no mercado, a NG.CASH é regulada como instituição de pagamentos (IP) pelo Banco Central (BC) e possui investidores de peso como a gestora Andreessen Horowitz (a16z). Além da nova plataforma cripto, a startup oferece diferentes serviços financeiros como Pix, cartão de crédito internacional pré-pago da Mastercard, mesada programada, cartão virtual para pagamentos on-line, entre outros.

"Também desenvolvemos produtos que engajam os usuários para além de transações financeiras, como a personalização do app com skins (planos de fundo), a possibilidade de gerarem um cartão de crédito pré-pago com o nome customizado, gráficos que mostram visualmente o histórico de gastos e recebimentos, além de múltiplos vídeos de educação financeira, marketplace de descontos e recarga de celular", declara Mário Augusto Sá. Vale ressaltar que os serviços de custódia e corretagem da plataforma cripto da NG.CASH são realizados pela Parfin, fintech anglo-brasileira que oferece infraestrutura de negociação e tokenização de criptoativos.

Educação financeira

Um dos pontos principais de atuação da NG.CASH corresponde à oferta de ferramentas e conteúdos de educação financeira aos usuários. Desta forma, a startup proporciona aos seus clientes uma experiência segura e prática de aprendizado financeiro. Outro importante fator é que, para acessar a plataforma, menores de idade precisam obter autorização dos responsáveis legais. Desta maneira, a startup garante que os pais participem ativamente da vida financeira dos filhos e, ainda, que estejam de acordo com os serviços oferecidos pela startup.

