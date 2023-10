Tinder das licitações: startup aproxima prefeituras e fornecedores

Todo ano, o poder público transaciona bilhões de reais em compras de bens, produtos ou serviços dos mais variados segmentos. Buscando otimizar a conexão entre compradores (prefeituras) e fornecedores (empresas privadas), o Portal de Compras Públicas utiliza um sistema de marketplace para facilitar os processos. Desde a sua fundação, a govtech já promove uma economicidade de mais de R$ 20 bilhões aos cofres públicos

Criada em 2016 pelos irmãos Bruno e Leonardo Ladeira, a startup faz o “match” de oportunidades por meio de um marketplace de licitações. Isto é, por meio da plataforma, mais de 3 mil prefeituras conseguem disponibilizar suas demandas de compras para uma base de mais de 400 mil fornecedores capacitados para venderem para o governo.

“Em números, temos mais de 250 oportunidades em licitações por dia dentro do nosso marketplace. Além disso, licitamos diariamente 9 mil itens e transacionamos, todos os dias, cerca de R$ 390 milhões em compras públicas dentro da plataforma”, afirma Leonardo Ladeira, CEO e cofundador da govtech.

Licitações

Segundo a empresa, com integração total à Nova Lei de Licitações e Contratos, ela pode promover uma economia de 28% aos cofres públicos e processos até 76% mais rápidos. Isso porque ao oferecer uma base repleta de fornecedores há uma ampliação de concorrência em cada processo.

Atualmente, a govtech conta com um modelo freemium, ou seja, com um serviço gratuito e a possibilidade de assinatura paga no valor mensal de R$ 144 reais. Apesar disso, não existe cobrança nenhuma para os entes públicos para que eles disponibilizem seus processos de licitações na plataforma.

A cobrança é feita apenas para os fornecedores que desejam ter um serviço mais personalizado de alertas sobre as licitações abertas no marketplace. O Portal de Compras Públicas também não fatura porcentagens em cima dos processos e itens licitados.

“Conseguimos gerar oportunidades reais de negócios para pequenas e médias empresas que, muitas vezes, não sabem que podem vender para o governo ou como fazer isso. Dentro do Portal, disponibilizamos capacitações gratuitas para empreendedores de todos os portes interessados em fechar negócios com o governo, seja na esfera municipal, estadual ou nacional”, diz Bruno Ladeira, CMO do Portal de Compras Públicas.

