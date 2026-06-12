Opinião: marketing de influência não deve ser confundido com mídia 

Por Rafael Arty*

O marketing de influência se consolidou como uma das principais ferramentas da comunicação contemporânea.

Mas, ao ser operado sob a lógica da mídia tradicional, perdeu sua principal potência: a capacidade de construir valor simbólico, confiança e relacionamento no longo prazo.

O impacto da lógica transacional

Ao confundir marketing com advertising, o mercado transformou criadores em formatos e relações em campanhas. O resultado é um modelo transacional, frágil e cada vez menos eficiente.

Mídia paga é passivo. Ela consome orçamento e se esgota quando o investimento para.

Criadores, quando bem integrados à estratégia, são ativos. Constroem confiança, autoridade e memória de marca, elementos que acumulam valor ao longo do tempo.

Autenticidade vs. microgerenciamento

Marcas mais maduras já entenderam essa diferença. Por isso, deixam de tratar influência como compra de espaço e passam a estruturá-la como relação estratégica, com continuidade, coerência e alinhamento de posicionamento.

O problema se aprofunda quando, sem clareza de seus territórios simbólicos, as marcas tentam controlar o discurso dos criadores. O microgerenciamento substitui a estratégia. A autenticidade se perde. E o conteúdo vira commodity.

Na era da IA, do social commerce e da automação, tudo que é transacional tende a ser replicável.

O único ativo não escalável é a confiança. É ela que sustenta a relevância de um criador — e o valor real da influência. Por isso, a mudança necessária não é operacional. É conceitual.

A busca pelo valor simbólico

Enquanto o mercado continuar perguntando apenas sobre CPM, CTR e views, continuará operando influência como mídia.

Uma lógica de branding pergunta sobre vínculo, significado, valor simbólico e eficiência estrutural de marca.

O futuro das marcas digitais

Influência não é megafone. É arquitetura de confiança e está diante de um ponto de inflexão: ou continua no caminho da entropia, tratando criadores como banners humanos, ou faz a correção de rota e passa a operar influência como construção de patrimônio de marca.

Essa escolha não é tecnológica, é estratégica e definirá quais marcas construirão valor real na próxima década.

*Rafael Arty é um dos principais especialistas em marketing de influência e mídia digital do Brasil, com mais de 10 anos de experiência liderando estratégias comerciais, construção de produtos e crescimento de startups do setor.