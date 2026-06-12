Opinião: marketing de influência não deve ser confundido com mídia 

Criadores de conteúdo estruturam patrimônio e confiança para marcas no longo prazo (Asso/Shutterstock)
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Publicado em 12 de junho de 2026 às 15h00.
Por Rafael Arty*
O marketing de influência se consolidou como uma das principais ferramentas da comunicação contemporânea.
Mas, ao ser operado sob a lógica da mídia tradicional, perdeu sua principal potência: a capacidade de construir valor simbólico, confiança e relacionamento no longo prazo.
Ao confundir marketing com advertising, o mercado transformou criadores em formatos e relações em campanhas. O resultado é um modelo transacional, frágil e cada vez menos eficiente.
Mídia paga é passivo. Ela consome orçamento e se esgota quando o investimento para.
Criadores, quando bem integrados à estratégia, são ativos. Constroem confiança, autoridade e memória de marca, elementos que acumulam valor ao longo do tempo.
Marcas mais maduras já entenderam essa diferença. Por isso, deixam de tratar influência como compra de espaço e passam a estruturá-la como relação estratégica, com continuidade, coerência e alinhamento de posicionamento.
O problema se aprofunda quando, sem clareza de seus territórios simbólicos, as marcas tentam controlar o discurso dos criadores. O microgerenciamento substitui a estratégia. A autenticidade se perde. E o conteúdo vira commodity.
Na era da IA, do social commerce e da automação, tudo que é transacional tende a ser replicável.
O único ativo não escalável é a confiança. É ela que sustenta a relevância de um criador — e o valor real da influência. Por isso, a mudança necessária não é operacional. É conceitual.
Enquanto o mercado continuar perguntando apenas sobre CPM, CTR e views, continuará operando influência como mídia.
Uma lógica de branding pergunta sobre vínculo, significado, valor simbólico e eficiência estrutural de marca.
Influência não é megafone. É arquitetura de confiança e está diante de um ponto de inflexão: ou continua no caminho da entropia, tratando criadores como banners humanos, ou faz a correção de rota e passa a operar influência como construção de patrimônio de marca.
Essa escolha não é tecnológica, é estratégica e definirá quais marcas construirão valor real na próxima década.
*Rafael Arty é um dos principais especialistas em marketing de influência e mídia digital do Brasil, com mais de 10 anos de experiência liderando estratégias comerciais, construção de produtos e crescimento de startups do setor.