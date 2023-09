Grupo Soma realiza evento pioneiro no Brasil

Atualmente, a busca por mão de obra qualificada é o principal desafio das empresas no setor têxtil. Esse problema pode ser resultado da demanda criada pelas diversas marcas do varejo de moda que, inseridas num mercado altamente competitivo, tem procurado constante evolução e diferenciação, desenvolvendo coleções por meio de processos complexos e com produtos elaborados. A questão não é exclusiva do setor – segundo pesquisa da consultoria ManpowerGroup, a falta de mão de obra qualificada no Brasil chegou à marca dos 81% em 2022 –, mas é certamente um ponto de atenção essencial. Procurando por soluções eficientes, entidades como o Grupo Soma se dedicam a realizar ações voltadas inteiramente ao desenvolvimento da cadeia de fornecedores.

“O desafio está em buscar e treinar uma mão-de-obra de qualidade e um olhar para inovações tecnológicas de maquinário e processos em todos os elos da cadeia, principalmente nas confecções”, afirma o diretor de Sourcing do Grupo SOMA, Vinicios Malfatti. Segundo ele, fomentar a conexão, pensando não apenas no hoje, mas no futuro, é estratégico e transformador. Por esse motivo o grupo criou a sua Convenção de Fornecedores, evento que reúne alguns dos seus principais parceiros como Sebrae, Senai Cetiqt, Welltec, Silmaq, Censi e Audaces.

2ª Convenção de Fornecedores do Grupo Soma

O evento acontece no dia 28 de setembro, no EXC.Rio, que fica no Jockey Club no Rio de Janeiro. São esperados mais de 200 fornecedores e esta edição contará com a participação de todos os players e parceiros de mercado do SOMA, que têm o objetivo de encontrar soluções e formatos de melhoria para a indústria têxtil, tornando-a cada vez mais eficiente e perene. Malfatti afirma que "Diferente de um desdobramento estratégico, onde realizamos a visão do Grupo Soma de como estamos hoje e para aonde vamos, a Convenção desse ano traz a materialização do que muito é se falado no setor sobre construção de um ecossistema único, integrado e com objetivos em comum".

O evento contará com parceiros importantes, que estarão em estandes contribuindo com soluções para o desenvolvimento da cadeia de fornecedores de moda. São eles:

Sebrae - com o projeto de Encadeamento Produtivo e Plataforma EAD para capacitação;

Senai Cetiqt - que tem como missão prover soluções em inovação tecnológica para a cadeia de valor da indústria têxtil e de confecção, com o objetivo de tornar as indústrias mais competitivas, através do aumento de sua produtividade, melhoria de seus processos de fabricação, seus métodos de produção e sua gestão de custos e desperdícios;

Welltec - oferecendo equipamentos de ponta e acessíveis;

Silmaq - fornecendo produtos de alta tecnologia para a indústria têxtil;

Audaces - promovendo soluções tecnológicas fáceis para a aceleração da produção de moda em conjunto com a EPSON.

Para além do evento, o Grupo SOMA também vem criando, ao longo dos anos, soluções para suportar e ajudar as empresas de sua cadeia a se tornarem mais competitivas. Isso inclui iniciativas como desembolso financeiro para melhoria do parque fabril, contratação de pessoas, melhorias de processos, contratação de consultorias, ampliação de galpões, etc. A aproximação com parceiros estratégicos do setor para auxiliar no crescimento dessas empresas é uma forma de atender não apenas o SOMA, mas para todo o setor têxtil no Brasil.

Cultura data driven

Um ponto de destaque na jornada do grupo é a construção de uma cultura pautada em dados – ou data driven – para embasar tomadas de decisões. Uma ação do SOMA que reflete esse compromisso é o programa SOMAR, que sinaliza os fornecedores por meio de critérios de performance, como e por onde ele pode melhorar sua atuação empresarial. Malfatti reforça a ideia e a importância dessa iniciativa, “além de ser uma forma dos fornecedores escutarem os feedbacks como clientes, eles podem ser reconhecidos pelo SOMA e para toda a cadeia de fornecedores de melhor desempenho.”.

A questão da sustentabilidade

Em relação à sustentabilidade, os fornecedores do SOMA estão adotando abordagens multifacetadas sobre a qualidade do produto. Muitos estão realizando a troca do maquinário convencional pelo eletrônico. As máquinas eletrônicas não produzem gases contribuintes para o efeito estufa, como o CO2, não dissipam calor e promovem, ainda, uma redução energética de 65%, quando comparadas às convencionais. Já no quesito de qualidade, as ações incluem a adoção de maquinário e aparelhagem especializados e customizados, a fim de atingir os padrões necessários.

Uma das inovações estratégicas desta edição do evento é o InovaSOMA, um HUB de inovação dedicado a promover a troca de ideias e a geração de negócios entre os parceiros do Grupo SOMA e a indústria da moda. O InovaSOMA abordará temas cruciais, como inovação em processos, produtos, aparelhos e maquinários, alinhando-se perfeitamente com a visão de futuro e crescimento do Grupo SOMA para os próximos anos.

A programação da convenção inclui painéis de direção, palestras especiais e o prestigioso Prêmio SOMAR, que reconhece os parceiros que mais contribuem para o sucesso do Grupo. Ao final do evento, um coquetel oferecerá a oportunidade aos convidados de ampliar suas redes de relacionamentos e contatos, fortalecendo ainda mais os laços da comunidade de moda.

