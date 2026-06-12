Dia dos Namorados: beleza e perfumaria lideram intenção de compra  

Levantamento da helloo, empresa de inteligência e mídia DOOH, aponta que beleza e perfumaria são itens preferidos para presentear neste Dia dos Namorados, sendo a opção de 51% dos entrevistados. Em seguida aparecem com chocolates (44%), gastronomia (35%), moda (31%) e joias e acessórios (28%).

Ao cruzar esses dados com o histórico de vendas dos shoppings da base da helloo em 2025, o levantamento identificou que o interesse se traduz em vendas reais. No ano passado, todas essas categorias cresceram, com destaque para chocolates (+21%) e beleza/perfumaria (+18%), mostrando que as principais oportunidades estão nos segmentos que alinham grande apelo popular e alto poder de conversão.

Date e presente é regra

Entre os consumidores que vão celebrar o Dia dos Namorados, 67% planejam combinar momentos de conexão a presentes. O dado aponta para uma mudança no comportamento de consumo: mais do que comprar algo, os casais querem criar memórias.

A gastronomia lidera as intenções de celebração, mencionada por 25% dos entrevistados. Na sequência aparecem experiências e passeios (20%), surpresas românticas (20%), presentes (13%), viagens (12%), e momentos em casa (9%).

“O Dia dos Namorados se consolida como uma data em que o consumo está cada vez mais associado à experiência. O presente continua relevante, mas ele passa a fazer parte de uma jornada mais ampla, que envolve escolha, convivência, descoberta e conexão emocional”, afirma Vicente Varela, diretor Comercial e de Marketing da helloo.

Shopping ganha relevância na jornada de inspiração e decisão

De acordo com o estudo, os shoppings mantêm papel relevante na jornada de consumo para a data. A publicidade nesses ambientes aparece como o meio OOH de maior influência para o Dia dos Namorados, atrás apenas de redes sociais e TV.

“Datas como o Dia dos Namorados mostram a força dos ambientes físicos na construção de intenção e conversão. Quando mídia, contexto e experiência se encontram, a comunicação deixa de ser apenas exposição e passa a fazer parte da jornada real do consumidor”, analisa Varela.

Entre os fatores que mais inspiram os consumidores durante a jornada no shopping estão gastronomia, citada por 54%, vitrines e lojas (43%), promoções e descontos (44%), ambiente (36%), novidades e lançamentos (31%) e experiências e ativações (25%).