Avanços na IA podem acelerar chegada da superinteligência, diz executivo do Google

A perspectiva de alcançar a superinteligência artificial (ASI) diretamente, sem etapas intermediárias, está se tornando mais plausível, segundo Logan Kilpatrick, gerente de produtos do AI Studio do Google. Ele afirmou na última segunda-feira, 30, que os avanços recentes na escalabilidade da computação durante o teste de modelos de IA indicam que um caminho direto para a ASI pode ser viável. As informações são da Business Insider.

A superinteligência artificial promete capacidades superiores às humanas em todas as áreas, sendo considerada por muitos como o próximo marco significativo no campo da inteligência artificial. Kilpatrick compartilhou sua visão na plataforma X, destacando que o sucesso no aumento da capacidade de processamento durante o momento de execução das tarefas pelos modelos é um "bom indicativo" de que uma abordagem direta para a ASI é possível.

A discussão sobre a chegada da inteligência geral artificial (AGI), em que modelos de IA se igualam ou superam os humanos em tarefas amplas, ainda domina o cenário. Kilpatrick acredita que o AGI será alcançado, mas de forma menos explosiva e mais parecida com o lançamento gradual de um produto. Essa visão contrasta com as expectativas de um momento transformador único.

Mudança de estratégia no desenvolvimento de IA

Com indícios de que os métodos tradicionais de pré-treinamento de IA estão se aproximando de um limite, empresas como Google e OpenAI estão explorando abordagens inovadoras. Entre elas, destaca-se o desenvolvimento de modelos com capacidades de raciocínio mais avançadas, permitindo que eles resolvam problemas de maneira mais semelhante à dos humanos.

A abordagem de Kilpatrick também ecoa as ideias de Ilya Sutskever, cofundador e ex-cientista-chefe da OpenAI, que deixou a empresa para fundar a startup Safe Superintelligence. Sutskever defende um foco único no desenvolvimento da superinteligência, argumentando que os avanços na computação escalável oferecem uma oportunidade promissora.

Kilpatrick admitiu que antes via o método de Sutskever como um equívoco, mas agora acredita que pode funcionar. Ele também sugeriu que Sutskever já identificou "sinais iniciais" do potencial dessa abordagem.

Interação versus caminho direto

Apesar de sua empolgação com a ideia de um caminho direto para a ASI, Kilpatrick reconheceu os méritos de uma abordagem mais iterativa. Ele comentou que continua otimista sobre os benefícios do desenvolvimento gradual, mas que a estratégia direta "pode funcionar".

Kilpatrick, que já liderou o desenvolvimento de relações com desenvolvedores na OpenAI, é considerado uma figura chave na corrida pela liderança em inteligência artificial. Sua chegada ao Google foi vista como um reforço importante para a empresa, enquanto competidores como OpenAI e outras gigantes tecnológicas continuam avançando rapidamente.