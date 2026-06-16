Zema perde apoio em SC e enfrenta resistência dentro do Novo

O racha entre o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e a família Bolsonaro ganhou um novo capítulo. O diretório do Novo em Santa Catarina informou que poderá se posicionar contra a indicação de Zema como candidato à Presidência da República caso não haja uma “mudança drástica e imediata” em sua equipe de comunicação.

A decisão ocorre após uma sequência de atritos entre Zema e o senador Flávio Bolsonaro, nome escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para representar o bolsonarismo na disputa presidencial de 2026.

Além da ameaça de barrar a candidatura de Zema internamente, o Novo de Santa Catarina retirou o convite para que o mineiro participasse do Encontro Estadual do partido, marcado para 4 de julho, em Joinville.

Em nota, a sigla afirmou que o momento exige união da direita em torno de uma candidatura competitiva para enfrentar o PT em 2026. Segundo o diretório catarinense, disputas entre lideranças com pautas semelhantes prejudicam a construção de uma alternativa eleitoral.

Crise começou após críticas a Flávio Bolsonaro

A tensão aumentou depois que Zema classificou como “inaceitáveis” as conversas reveladas entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Desde então, o ex-governador alternou críticas e tentativas de distensão.

No último fim de semana, durante entrevista à Brasil Paralelo, Zema voltou a endurecer o discurso ao afirmar que “quem anda com bandido merece ser visto com cautela”.

A declaração provocou reação de Eduardo Bolsonaro, que sugeriu um rompimento total entre PL e Novo.

Os atritos preocupam dirigentes dos dois partidos principalmente na Região Sul, onde PL e Novo negociam alianças estaduais.

Em Santa Catarina, o ex-prefeito de Joinville Adriano Silva, do Novo, é cotado para compor como vice na chapa do governador Jorginho Mello. No Paraná, há aproximação entre Sergio Moro e Deltan Dallagnol. Já no Rio Grande do Sul, o deputado Luciano Zucco e Marcel van Hattem aparecem como nomes apoiados pelas duas legendas.

Nos bastidores, dirigentes avaliam que o embate entre Zema e Flávio dificulta a construção dessas alianças e pode prejudicar o desempenho eleitoral do campo conservador em 2026.

Leia nota do Novo na íntegra

"O Diretório Estadual do NOVO Santa Catarina, após conversa e alinhamento com os principais dirigentes e mandatários da sigla no estado, decidiu não manter o convite ao pré-candidato Romeu Zema para participar do Encontro Estadual do NOVO SC, que será realizado no dia 04/07, em Joinville.

Da mesma forma, informamos que, se não houver uma mudança drástica e imediata na equipe de comunicação do pré-candidato, o Diretório Estadual de Santa Catarina deverá se posicionar contrariamente à indicação de Romeu Zema como candidato à Presidência da República pelo NOVO durante os processos internos do partido.

Essa decisão decorre da avaliação de que o atual momento político exige esforços voltados à união da direita brasileira em torno de um objetivo maior: construir uma alternativa forte e competitiva para derrotar o PT e retirar a esquerda do poder em 2026. Entendemos que esse desafio exige convergência, diálogo e foco naquilo que realmente importa para os brasileiros: mais oportunidades, geração de empregos, segurança, redução do custo de vida e um país que volte a crescer.

O NOVO Santa Catarina acredita que este é o momento de somar esforços e fortalecer a unidade da direita brasileira. Mais do que disputas entre lideranças que compartilham valores semelhantes, o país precisa de um projeto capaz de unir forças para promover as mudanças que o Brasil necessita.

Reafirmamos nosso respeito à trajetória e aos resultados alcançados por Romeu Zema em sua gestão. O posicionamento do Diretório Estadual possui caráter institucional e reflete uma avaliação política sobre o caminho que entendemos ser mais adequado para contribuir com a união da direita brasileira e para a construção de uma alternativa vitoriosa em 2026."