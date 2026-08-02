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Lula lidera em 4 estados e Flávio Bolsonaro vence em 1: os números da pesquisa Genial/Quaest

Goiás se destaca como o único estado em que nenhum dos dois aparece em primeiro lugar, posição ocupada pelo ex-governador goiano Ronaldo Caiado

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 2 de agosto de 2026 às 08h00.

A nova rodada de pesquisas Genial/Quaest, divulgada ao longo desta semana, mostra um cenário regionalizado na disputa presidencial entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL).

Entre os dias 27 e 30 de julho, o instituto publicou estudos sobre as intenções de voto de eleitores em dez estados para o Executivo estadual, Senado e Presidência da República.

Considerando os cenários de primeiro turno estimulados por cada pesquisa, o petista supera o adversário em quatro dos estados pesquisados, enquanto o candidato do PL lidera em um.

Os levantamentos foram realizados no Rio de Janeiro, Pará, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, Ceará e Goiás. Em quatro deles, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados.

A distribuição dos resultados reforça padrões regionais observados em pesquisas nacionais. Lula concentra suas maiores vantagens no Nordeste e mantém desempenho superior também no Pará. Já Flávio Bolsonaro obtém seus melhores resultados no Sul e em São Paulo.

Goiás se destaca como o único estado em que nenhum dos dois aparece em primeiro lugar, posição ocupada pelo ex-governador goiano Ronaldo Caiado (PSD), com 39% das intenções de voto na simulação de primeiro turno.

No estado, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro, com 24%, contra 18%, já que os eleitores do campo da direito votam em massa no ex-governador.

Lula abre vantagem no Nordeste

Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em quatro estados pesquisados pela Genial/Quaest. São eles:

  • Pará: 38% para Lula, contra 31% de Flávio Bolsonaro;
  • Pernambuco: 56% a 22%;
  • Bahia: 56% a 22%;
  • Ceará: 55% a 22%

Em Pernambuco, a vantagem é de 55% a 21%. Na Bahia, o cenário é semelhante, com 56% para Lula e 22% para Flávio. Já no Ceará, o petista marca 55%, enquanto o adversário registra 22%.

No Pará a distância é um pouco menor: o presidente registra 38% das intenções de voto, contra 31% do senador.

Flávio tem vantagem no Sul, com demais estados indefinidos

Flávio Bolsonaro lidera em apenas um dos estados pesquisados. Sua principal vantagem é o estado do Paraná, onde ele registra 45% das intenções de voto, contra 27% de Lula.

Em quatro dos dez estados pesquisados, a disputa permanece aberta.

Em São Paulo, o candidato do PL aparece com 34%, enquanto Lula soma 30%. Já no Rio Grande do Sul, Flávio registra 32%, contra 30% do presidente.

No Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro aparece com 32% das intenções de voto e Lula registra 30%. Em Minas Gerais, o cenário também é de equilíbrio: Lula marca 30%, contra 29% de Flávio Bolsonaro, diferença igualmente dentro da margem de erro da pesquisa.

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