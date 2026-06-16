CNT/MDA: Lula tem 41,8% e Flávio Bolsonaro, 28,2%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu e lidera a corrida eleitoral, segundo a Pesquisa CNT de Opinião, da MDA, divulgada nesta terça-feira, 16. Em um cenário estimulado de primeiro turno, Lula registra 41,8% das intenções de voto.

Em segundo lugar, com 13,6 pontos percentuais a menos, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 28,2%. Este é um dos menores resultados do pré-candidato desde o início do ano eleitoral.

Na sequência, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), tem 4% das intenções de voto. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2,8%. Joaquim Barbosa (DC), ex-ministro do STF, registra 2,3%. Ele é seguido por Renan Santos (Missão), com 2%.

A pesquisa também sugeriu o nome do ex-presidente Michel Temer (MDB), que aparece com 1,9% das intenções de voto. Augusto Cury (Avante), tem 1,8%. Votos brancos e nulos somam 7%, e 7,9% dos entrevistados declaram-se indecisos.

Ao todo, 67,1% dos respondentes afirmam que a decisão é definitiva, contra 32,9% que ainda podem reconsiderar.

Sobre o apoio dos principais candidatos à presidência da República, 36,2% preferem votar em Lula ou um candidato apoiado por ele. Enquanto isso, 35,8% preferem alguém que não seja ligado nem a Lula nem à família Bolsonaro. Apenas 23,3% preferem votar em alguém ligado aos Bolsonaro.

Série histórica

Segundo o levantamento, o desempenho de Lula melhorou consideravelmente desde a última medição, em abril deste ano. Dois meses atrás, o presidente tinha 39% das intenções de voto, chegando a quase 42% em junho.

Já o desempenho de Flávio Bolsonaro decaiu quase na mesma proporção. Em abril, o filho de Jair Bolsonaro (PL) tinha 30% das intenções de voto. Enquanto em junho, o índice é de cerca de 28%.

Essa é a primeira pesquisa MDA que captou a reação do eleitorado após o áudio vazado entre Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, preso na Operação Compliance Zero, que investiga a fraude financeira do Banco Master. O levantamento também ocorreu após a visita de Flávio ao presidente americano Donald Trump na Casa Branca e a ameaça de um novo tarifaço.

O estudo ouviu 2.002 eleitores em todo o território nacional entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-04256/2026.