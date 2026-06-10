Paraná Pesquisas: Moro lidera o 1º turno com 22 pontos de vantagem

O senador Sergio Moro (PL) aparece com 42,3% das intenções de voto para o governo do Paraná em um cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa da Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 9.

Na segunda posição está o deputado estadual Requião Filho (PDT), com 19,9%. Em seguida aparecem o ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca, com 13,9%, e o ex-secretário Sandro Alex (PSD), com 10,7%.

Também foram citados Tony Garcia (DC), com 1,4%, e Luiz França (Missão), com 0,9%. Os entrevistados que declararam voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 6,8%, enquanto 4,1% não souberam ou preferiram não responder.

A vantagem de Moro sobre Requião Filho é de 22,4 pontos percentuais no cenário estimulado testado pela pesquisa.

Na comparação com o levantamento realizado em maio, o cenário permanece praticamente estável. Moro oscilou de 42,6% para 42,3%, enquanto Requião Filho passou de 19,7% para 19,9%.

Já Rafael Greca recuou de 16,3% para 13,9%, ao passo que Sandro Alex avançou de 8,6% para 10,7%.

Entre os principais pré-candidatos, Sandro Alex registrou a maior alta na comparação entre maio e junho, com avanço de 2,1 pontos percentuais, enquanto Rafael Greca teve a maior queda, de 2,4 pontos.

O levantamento também simulou um segundo cenário sem a presença de Greca.

Nesse quadro, Moro alcança 47,3% das intenções de voto, seguido por Requião Filho, com 23,5%. Sandro Alex aparece em terceiro lugar, com 12,8%.

Tony Garcia registra 1,9% e Luiz França, 1,5%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum candidato somam 7,5%, enquanto 5,4% dos entrevistados não souberam responder.

Sem Rafael Greca na disputa, Moro sobe para 47,3% e amplia a distância para Requião Filho, que registra 23,5% das intenções de voto.

Na comparação com maio, Moro oscilou de 49,2% para 47,3%, enquanto Requião Filho passou de 23,7% para 23,5%.

Sandro Alex avançou de 11,0% para 12,8%. Tony Garcia foi de 1,3% para 1,9%, e Luiz França de 1,0% para 1,5%.

A pesquisa também mediu a percepção dos eleitores sobre quem deverá vencer a próxima eleição para governador.

Segundo o levantamento, 47,9% apontam Sergio Moro como provável vencedor da disputa. Requião Filho aparece com 14,8%, seguido por Rafael Greca, com 12,3%, e Sandro Alex, com 8,2%.

Outros 15,0% não souberam ou preferiram não responder.

Moro lidera na espontânea e Requião Filho tem maior rejeição

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Sergio Moro lidera com 16,1% das citações.

Requião Filho aparece em segundo lugar, com 4,8%, seguido por Ratinho Junior, com 3,3%, Sandro Alex, com 2,1%, e Rafael Greca, com 1,6%.

A maior parcela dos entrevistados, porém, afirmou não saber em quem votar ou preferiu não responder. Esse grupo soma 66,0%.

A Paraná Pesquisas também aferiu a rejeição dos possíveis candidatos ao governo estadual. Como a pergunta permite mais de uma resposta, a soma dos percentuais supera 100%.

Requião Filho lidera a rejeição com 35,0%, seguido por Sergio Moro, com 23,6%.

Na sequência aparecem Rafael Greca, com 13,2%, Tony Garcia, com 11,3%, Sandro Alex, com 9,1%, e Luiz França, com 7,9%.

Entre os entrevistados, 12,7% não souberam responder, enquanto 9,3% afirmaram que poderiam votar em todos os nomes apresentados.

A pesquisa ouviu 1.500 eleitores em 56 municípios do Paraná entre os dias 7 e 9 de junho de 2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-06978/2026.