Rio Carnaval 2026: como comprar ingressos de R$ 10 para o Grupo Especial

Os ingressos populares do Rio Carnaval 2026 para os desfiles do Grupo Especial começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 5, com entradas a R$ 10 (ou R$ 5 na meia-entrada). A venda é organizada pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (LIESA) e dá acesso aos setores 12 e 13 da Marquês de Sapucaí.

As compras estão sendo feitas pela Ticketmaster Brasil, com venda online liberada desde as 10h. A orientação é acessar a plataforma e selecionar a opção “Arquibancada” para visualizar os setores disponíveis.

O público pode adquirir ingressos para todos os dias de desfiles competitivos, além do Sábado das Campeãs, escolhendo entre os setores 12 e 13. As entradas estão disponíveis para:

Domingo (15/02) — desfile competitivo

Segunda-feira (16/02) — desfile competitivo

Terça-feira (17/02) — desfile competitivo

Sábado das Campeãs (21/02)

Cadastro gratuito do Setor 1: como funciona e quais documentos levar?

Além dos ingressos populares para o Rio Carnaval 2026, a LIESA também vai abrir uma nova etapa de cadastro gratuito para o Setor 1, um dos espaços mais procurados por quem acompanha o “esquenta” das escolas de samba. O registro será realizado neste sábado, 7, a partir das 8h.

O cadastro será feito no Sambódromo, em um espaço montado atrás do Setor 11, na Avenida Salvador de Sá, e inclui o registro de biometria facial. Cada espectador poderá escolher um dia de desfile competitivo para acompanhar gratuitamente, além do Sábado das Campeãs.

Para validar a participação, é necessário apresentar um documento oficial com foto e CPF, como RG ou CNH. Menores de idade devem estar acompanhados dos responsáveis. cO atendimento vai até as 14h ou até as vagas disponíveis se esgotarem.