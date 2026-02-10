Brasil

Quando para a chuva em São Paulo? Confira previsão para os próximos dias

Capital paulista permanece com clima instável até o final da semana

Até quinta-feira, 12, a cidade deve registrar pancadas de chuva no final da tarde (Rovena Rosa/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h58.

O clima instável deve permanecer até o final desta semana em São Paulo. As previsões apontam que as pancadas de chuva ganham força ao longo da tarde e a Defesa Civil emitiu alerta de deslizamentos para 45 municípios. 

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o clima nublado com tempestades não muda até quinta-feira, 12. 

O órgão também informa que foram registrados 106,9 milímetros (mm) de chuva em fevereiro. O volume corresponde a 49,2% do esperado para o mês (217,2 mm). 

Previsão do tempo em São Paulo 

Os dados do CGE indicam que, apesar das chuvas, as temperaturas permanecem altas em São Paulo (SP). 

  • Terça-feira, 10: com mínima de 18°C e máxima de 24°C, o dia deve permanecer chuvoso e ter pancadas mais intensas no final da tarde e à noite;
  • Quarta-feira, 11: o dia deverá começar com clima nublado, mas sem as chuvas, que surgem apenas na parte da tarde. A máxima sobe para 26°C;
  • Quinta-feira, 12: deverá registrar chuvas apenas durante a tarde e a temperatura fica entre 19°C e 27°C.

O Climatempo aponta que deve chover todos os dias até a próxima quinta-feira, 19. A terça-feira, 17, tem um dos maiores volumes previstos, com 18,9 mm de chuva. 

Vai chover no Carnaval paulista? 

De acordo com o levantamento do Climatempo, os paulistanos devem passar o Carnaval e a quarta-feira de cinzas debaixo de chuva. 

No sábado, 14, e domingo, 15, o clima será ensolarado com máximas de até 30°C, mas pancadas no início da noite. 

Na segunda, 16, e terça-feira há previsão de tempestade no final da tarde. 

Na quarta-feira, 18, a temperatura varia entre 20°C e 26°C com chuvas rápidas ao longo do dia. 

Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos 

Nesta terça-feira, a Defesa Civil ampliou o alerta de deslizamentos e colocou 45 municípios do estado de São Paulo sob aviso. Entre eles, cidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral.

Confira a lista completa. 
  • São Paulo;
  • Caieiras;
  • Francisco Morato;
  • Franco da Rocha;
  • Mairiporã;
  • Santana de Parnaíba;
  • Bertioga;
  • Guarujá;
  • Aparecida;
  • Caçapava;
  • Caraguatatuba;
  • Cunha;
  • Jacareí;
  • Lagoinha;
  • Lorena;
  • Monteiro Lobato;
  • Redenção da Serra;
  • São José dos Campos;
  • São Sebastião;
  • Taubaté;
  • Ubatuba;
  • Campos do Jordão;
  • Santo Antônio do Pinhal;
  • São Bento do Sapucaí;
  • São Luiz do Paraitinga;
  • Iperó;
  • Laranjal Paulista;
  • Mairinque;
  • Salto;
  • Amparo;
  • Atibaia;
  • Bom Jesus dos Perdões;
  • Bragança Paulista;
  • Cabreúva;
  • Campinas;
  • Campo Limpo Paulista;
  • Cordeirópolis;
  • Indaiatuba;
  • Joanópolis;
  • Jundiaí;
  • Monte Mor;
  • Morungaba;
  • Nazaré Paulista;
  • Pedreira;
  • Piracaia.
Acompanhe tudo sobre:Previsão do tempoChuvas

