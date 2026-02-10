Quando para a chuva em São Paulo? Confira previsão para os próximos dias

Até quinta-feira, 12, a cidade deve registrar pancadas de chuva no final da tarde (Rovena Rosa/Agência Brasil)
Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 13h58.
O clima instável deve permanecer até o final desta semana em São Paulo. As previsões apontam que as pancadas de chuva ganham força ao longo da tarde e a Defesa Civil emitiu alerta de deslizamentos para 45 municípios.
Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o clima nublado com tempestades não muda até quinta-feira, 12.
O órgão também informa que foram registrados 106,9 milímetros (mm) de chuva em fevereiro. O volume corresponde a 49,2% do esperado para o mês (217,2 mm).
Os dados do CGE indicam que, apesar das chuvas, as temperaturas permanecem altas em São Paulo (SP).
O Climatempo aponta que deve chover todos os dias até a próxima quinta-feira, 19. A terça-feira, 17, tem um dos maiores volumes previstos, com 18,9 mm de chuva.
De acordo com o levantamento do Climatempo, os paulistanos devem passar o Carnaval e a quarta-feira de cinzas debaixo de chuva.
No sábado, 14, e domingo, 15, o clima será ensolarado com máximas de até 30°C, mas pancadas no início da noite.
Na segunda, 16, e terça-feira há previsão de tempestade no final da tarde.
Na quarta-feira, 18, a temperatura varia entre 20°C e 26°C com chuvas rápidas ao longo do dia.
Nesta terça-feira, a Defesa Civil ampliou o alerta de deslizamentos e colocou 45 municípios do estado de São Paulo sob aviso. Entre eles, cidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral.Confira a lista completa.