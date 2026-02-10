Quando para a chuva em São Paulo? Confira previsão para os próximos dias

O clima instável deve permanecer até o final desta semana em São Paulo. As previsões apontam que as pancadas de chuva ganham força ao longo da tarde e a Defesa Civil emitiu alerta de deslizamentos para 45 municípios.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o clima nublado com tempestades não muda até quinta-feira, 12.

O órgão também informa que foram registrados 106,9 milímetros (mm) de chuva em fevereiro. O volume corresponde a 49,2% do esperado para o mês (217,2 mm).

Previsão do tempo em São Paulo

Os dados do CGE indicam que, apesar das chuvas, as temperaturas permanecem altas em São Paulo (SP).

Terça-feira, 10: com mínima de 18°C e máxima de 24°C, o dia deve permanecer chuvoso e ter pancadas mais intensas no final da tarde e à noite;

com mínima de 18°C e máxima de 24°C, o dia deve permanecer chuvoso e ter pancadas mais intensas no final da tarde e à noite; Quarta-feira, 11: o dia deverá começar com clima nublado, mas sem as chuvas, que surgem apenas na parte da tarde. A máxima sobe para 26°C;

o dia deverá começar com clima nublado, mas sem as chuvas, que surgem apenas na parte da tarde. A máxima sobe para 26°C; Quinta-feira, 12: deverá registrar chuvas apenas durante a tarde e a temperatura fica entre 19°C e 27°C.

O Climatempo aponta que deve chover todos os dias até a próxima quinta-feira, 19. A terça-feira, 17, tem um dos maiores volumes previstos, com 18,9 mm de chuva.

Vai chover no Carnaval paulista?

De acordo com o levantamento do Climatempo, os paulistanos devem passar o Carnaval e a quarta-feira de cinzas debaixo de chuva.

No sábado, 14, e domingo, 15, o clima será ensolarado com máximas de até 30°C, mas pancadas no início da noite.

Na segunda, 16, e terça-feira há previsão de tempestade no final da tarde.

Na quarta-feira, 18, a temperatura varia entre 20°C e 26°C com chuvas rápidas ao longo do dia.

Defesa Civil alerta para risco de deslizamentos

Nesta terça-feira, a Defesa Civil ampliou o alerta de deslizamentos e colocou 45 municípios do estado de São Paulo sob aviso. Entre eles, cidades da Grande São Paulo, do interior e do litoral.

Confira a lista completa.