Previsão indica tempestade nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Um ciclone extratropical causa tempestades em estados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta quarta, 4, e quinta-feira, 5. A previsão também indica vendavais, descargas elétricas e alto volume de precipitação.

Segundo o Climatempo, o ciclone é o principal fator para instabilidade ao longo desta semana.

Qual é o impacto de um ciclone extratropical?

Nas regiões impactadas, as chuvas devem ser mais intensas no período da tarde e da noite. Nessas áreas, o volume pode chegar a 130 milímetros (mm).

O ciclone extratropical causa ventos e tempestades e sua influência no clima é maior conforme ele se aproxima do continente.

O meteorologista da Climatempo, César Soares, explica que a formação na região costeira do Sudeste também pode dar origem a uma frente fria.

Ela vai fazer com a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul fique mais intensa, com mais umidade da Amazônia chegando para essas áreas.

Na quarta-feira, as pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia.

Frente fria chega na Região Sul

No Sul, as chuvas se concentram no litoral do Paraná e Santa Catarina. A partir de sexta-feira, 6, uma frente fria aumenta o volume de precipitações na região.

Curitiba (PR): o clima permanece nublado e úmido com pancadas ao longo do dia;

o clima permanece nublado e úmido com pancadas ao longo do dia; Porto Alegre (RS): a máxima pode chegar a 34°C nesta quarta-feira, mesmo com as chuvas;

a máxima pode chegar a 34°C nesta quarta-feira, mesmo com as chuvas; Florianópolis (SC): as temperaturas também permanecem elevadas, entre 22°C e 30°C.

Maior volume de chuvas atinge a Região Sudeste

Em São Paulo, na Região Sudeste, as chuvas atingem a capital, o litoral e parte do interior. Além das capitais, o clima também fica instável no Triângulo Mineiro da Zona da Mata e do sul de Minas Gerais.

São Paulo (SP): pancadas ao longo do dia, com momentos de maior intensidade. A temperatura deve variar entre 20°C e 26°C;

pancadas ao longo do dia, com momentos de maior intensidade. A temperatura deve variar entre 20°C e 26°C; Rio de Janeiro (RJ): chuva frequente com pancadas no final do dia e máxima de 34°C;

chuva frequente com pancadas no final do dia e máxima de 34°C; Belo Horizonte (MG): a variação da temperatura é maior, entre 18°C e 27°C;

a variação da temperatura é maior, entre 18°C e 27°C; Vitória (ES): assim como no Rio de Janeiro, a chuva não ameniza a temperatura e a máxima também permanece em 34°C.

Soares explica que a Região Serrana é a mais sensível e deve concentrar os maiores volumes de chuva em curto intervalo de tempo.

A Região Serrana é uma região, do ponto de vista geológico, que acaba trazendo no seu relevo uma condição favorável à formação de muitas nuvens carregadas pontualmente. E, nesse processo, a gente tem previsão para muita chuva.

Temporais com ventos fortes no Centro-Oeste

No Centro-Oeste, os temporais e ventos fortes devem se concentrar no norte do Mato Grosso do Sul e em partes do Goiás.

As pancadas de chuva ficam mais intensas entre o final da manhã e começo da tarde.

Campo Grande (MS): chuva no período da manhã com clima nublado e máxima de 25°C;

chuva no período da manhã com clima nublado e máxima de 25°C; Cuiabá (MT): pancadas intensas na parte da tarde e máximas de 31°C. O clima deve permanecer abafado na capital;

pancadas intensas na parte da tarde e máximas de 31°C. O clima deve permanecer abafado na capital; Brasília (DF): as temperaturas permanecem moderadas, com mínima de 19°C e máxima de 28°C.

Clima estável no Nordeste

Diferente das outras regiões, no Nordeste o clima segue estável com calor intenso, especialmente na porção interior dos estados.

Uma massa de ar quente mantém o clima seco e máximas próximas de 40°C em algumas cidades, como Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), Alagoas (AL) e Paraíba (PB).

Recife (PE): sem previsão de chuva, o clima permanece ensolarado nesta quarta-feira.

A partir de quinta-feira, a chuva pode aparecer de forma pontual. Na sexta-feira, as pancadas surgem com trovoadas, mas com baixo volume e distribuição irregular.

Chuvas e altas temperaturas na Região Norte

A Região Norte também registra chuvas frequentes com pancadas intensas. Apesar do volume previsto ser baixo, a umidade permanece em torno dos 95% e a chance de precipitações é alta.

Manaus (AM): o clima permanece nublado com chuvas rápidas e trovoadas ao longo do dia, especialmente no período da tarde.

Na quinta e sexta-feira, a instabilidade aumenta e as chuvas podem ser mais frequentes durante o dia.