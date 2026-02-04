Previsão indica tempestade nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Frente fria intensifica instabilidade a partir de sexta-feira, 6 (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 13h56.
Um ciclone extratropical causa tempestades em estados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta quarta, 4, e quinta-feira, 5. A previsão também indica vendavais, descargas elétricas e alto volume de precipitação.
Segundo o Climatempo, o ciclone é o principal fator para instabilidade ao longo desta semana.
Nas regiões impactadas, as chuvas devem ser mais intensas no período da tarde e da noite. Nessas áreas, o volume pode chegar a 130 milímetros (mm).
O ciclone extratropical causa ventos e tempestades e sua influência no clima é maior conforme ele se aproxima do continente.
O meteorologista da Climatempo, César Soares, explica que a formação na região costeira do Sudeste também pode dar origem a uma frente fria.
Ela vai fazer com a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul fique mais intensa, com mais umidade da Amazônia chegando para essas áreas.
Na quarta-feira, as pancadas de chuva devem ocorrer ao longo do dia.
No Sul, as chuvas se concentram no litoral do Paraná e Santa Catarina. A partir de sexta-feira, 6, uma frente fria aumenta o volume de precipitações na região.
Em São Paulo, na Região Sudeste, as chuvas atingem a capital, o litoral e parte do interior. Além das capitais, o clima também fica instável no Triângulo Mineiro da Zona da Mata e do sul de Minas Gerais.
Soares explica que a Região Serrana é a mais sensível e deve concentrar os maiores volumes de chuva em curto intervalo de tempo.
A Região Serrana é uma região, do ponto de vista geológico, que acaba trazendo no seu relevo uma condição favorável à formação de muitas nuvens carregadas pontualmente. E, nesse processo, a gente tem previsão para muita chuva.
No Centro-Oeste, os temporais e ventos fortes devem se concentrar no norte do Mato Grosso do Sul e em partes do Goiás.
As pancadas de chuva ficam mais intensas entre o final da manhã e começo da tarde.
Diferente das outras regiões, no Nordeste o clima segue estável com calor intenso, especialmente na porção interior dos estados.
Uma massa de ar quente mantém o clima seco e máximas próximas de 40°C em algumas cidades, como Rio Grande do Norte (RN), Piauí (PI), Alagoas (AL) e Paraíba (PB).
A partir de quinta-feira, a chuva pode aparecer de forma pontual. Na sexta-feira, as pancadas surgem com trovoadas, mas com baixo volume e distribuição irregular.
A Região Norte também registra chuvas frequentes com pancadas intensas. Apesar do volume previsto ser baixo, a umidade permanece em torno dos 95% e a chance de precipitações é alta.
Na quinta e sexta-feira, a instabilidade aumenta e as chuvas podem ser mais frequentes durante o dia.