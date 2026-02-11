Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Data oficial do Carnaval é calculado a partir da data da Páscoa

Carnaval 2026: entenda como a data é definida e quem não trabalha (Rafael Martins/GOVBA/Divulgação)

Carnaval 2026: entenda como a data é definida e quem não trabalha (Rafael Martins/GOVBA/Divulgação)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 09h56.

Tudo sobreFeriados
Saiba mais

O "pré-Carnaval" já começou no Brasil e muitos bloquinhos agitaram as ruas de cidades de todo o país no último fim de semana. Apesar disso, o Carnaval propriamente dito ainda não começou.

Isso porque a data oficial da folia em 2026 é apenas terça-feira, 17 de fevereiro. A folia começa no sábado, 14, e se estende até a Quarta-Feira de Cinzas, 18. Mesmo com essas datas, a comemoração não é feriado. 

Datas do carnaval 2026

  • Sábado de carnaval, dia 14 de fevereiro
  • Domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro
  • Segunda-feira de carnaval, dia 16 de fevereiro
  • Terça-feira de carnaval, dia 17 de fevereiro
  • Quarta-feira de Cinzas, dia 18 de fevereiro

O Carnaval é feriado nacional?

Apesar da tradição, a segunda e a terça-feira de Carnaval não são feriados nacionais. A quarta-feira de cincas também não é feriado. Isso significa que as empresas podem exigir expediente normal, sem necessidade de pagar horas extras ou conceder folga compensatória.

No entanto, estados e municípios podem decretar feriados ou pontos facultativos.

O que é ponto facultativo?

O ponto facultativo se aplica apenas ao setor público. Quando decretado, servidores são dispensados do trabalho sem prejuízo na remuneração. No setor privado, as empresas não são obrigadas a conceder folga, já que o dia não é considerado feriado.

Como a Igreja Católica define a data do Carnaval?

O Domingo de Páscoa é o principal feriado religioso do calendário católico. Ele define todas as outras datas comemorativas relacionadas a ela, como a Semana Santa, o Domingo de Ramos e o Carnaval.

A Páscoa é sempre no primeiro domingo depois da primeira lua cheia pós-equinócio, segundo determinado pela Igreja Católica Apostólica Romana no Primeiro Concílio de Niceia, em 325 d.C.. Em 2026, ela ocorrerá no dia 5 de abril.

A partir disso, a terça-feira de carnaval deve ocorrer 40 dias antes do Domingo de Ramos, o último da Quaresma, que este ano ocorre no dia 29 de março.

Acompanhe tudo sobre:CarnavalFeriados

Mais de Pop

BBB 26: Relembre a trajetória de Sol Vega, 'Veterana' que pode ser expulsa

Britney Spears vende catálogo musical por US$ 200 milhões

BBB 26: Sol pode ser expulsa? Entenda briga com Ana Paula Renault

BBB 26: que horas começa o programa? Hoje tem Festa do Líder

Mais na Exame

Marketing

A década pode até ser da tecnologia. Mas o ciclo agora é da 'alegria estratégica'

Pop

BBB 26: Relembre a trajetória de Sol Vega, 'Veterana' que pode ser expulsa

Brasil

Vai chover no Carnaval? Confira a previsão para as principais capitais

Future of Money

5 motivos por trás da queda do bitcoin, segundo a VanEck