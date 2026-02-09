Brasil

MP de São Paulo afirma que vai apurar superlotação em bloco de carnaval na Consolação

Rua da Consolação concentrou eventos com Calvin Harris e Péricles neste domingo

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 17h29.

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) informou nesta segunda-feira, 10, que vai apurar a superlotação registrada durante um bloco de carnaval na Rua da Consolação, no centro da capital paulista, ocorrido no domingo, 9.

A via recebeu, em horários diferentes, dois megablocos: um patrocinado por uma marca de cerveja, com show do DJ escocês Calvin Harris, e o tradicional Acadêmicos do Baixo Augusta, que contou com apresentação do cantor Péricles.

A expectativa pelas duas atrações levou uma multidão ao local. Em determinados momentos, foram registrados empurra-empurra, tumultos e ações de contenção por parte da polícia. Parte da rua precisou ser interditada, e a Polícia Militar chegou a orientar a população a evitar a área.

Mesmo com os episódios de desorganização, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) declarou que o evento foi um sucesso, tanto por meio de nota quanto em manifestações públicas.

" Se considerarmos a quantidade de pessoas e as poucas ocorrências, a conclusão é que foi um sucesso", disse o prefeito nesta manhã, em entrevista à GloboNews.

A possibilidade de superlotação já havia sido apontada por foliões e organizadores, que questionaram a decisão de concentrar dois eventos de grande porte no mesmo trajeto, mesmo que em horários distintos. A prefeitura afirmou que o planejamento adotado seria suficiente para atender à demanda prevista.

Embora não tenham sido registradas ocorrências graves, foliões relataram mal-estar e necessidade de atendimento médico. Em alguns trechos, a aglomeração foi tão intensa que grupos romperam barreiras de proteção e se confrontaram com a polícia.

A investigação ficará a cargo da Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo. O vereador Nabil Bonduki (PT) solicitou ao Ministério Público uma reunião com representantes da Polícia Militar e das secretarias municipais envolvidas para esclarecer o planejamento e os protocolos de segurança adotados no carnaval de rua.

(Com informações da agência O Globo)

