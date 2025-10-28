Brasil

Uso de drones com granadas, como na Ucrânia, escala poder do crime, dizem delegados

Presidente de associação de delegados pede que Câmara aprove com urgência projeto que regulamenta uso de drones pelas polícias

Homens inspecionam um carro incendiado que fazia parte de uma barricada montada durante a Operação Contenção na favela da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Mauro PIMENTEL/AFP)

Matheus Teixeira
Matheus Teixeira

Reporter

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 19h03.

Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 19h31.

O uso massivo de drones como resposta à megaoperação policial que acabou com 64 mortes no Rio de Janeiro expôs uma nova estratégia das organizações criminosas que deve ampliar ainda mais a força das facções no país.

A avaliação é do presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), Rodolfo Laterza, que aposta no aumento do controle territorial pelo crime mesmo após a ação policial mais letal da história registrada nesta terça-feira, 28.

O chefe da entidade afirma que o uso de drones em confrontos ganhou escala na Ucrânia e, agora, foi usado pela primeira vez de forma ostensiva contra uma força de segurança estatal no Brasil.

“Os aspectos técnico e operacional foram redimensionados após a guerra no Leste Europeu. A operação de hoje, na verdade, é prenúncio de vários alertas já feitos em relação ao controle territorial de áreas conflagradas no Rio de Janeiro”, diz.

Drones e projeto no Congresso

Ele afirma que o Congresso precisa aprovar com urgência um projeto de lei que detalhe o uso de drones e prepare os profissionais da área.

“As causas fundamentais da situação da segurança pública são amplas, mas precisamos mitigar efeitos e a regulamentação federal do uso de drones é urgente. Urgimos que o presidente da Câmara, Hugo Motta, leve a plenário o projeto”, diz.

  • Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    1/20 Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)

  • Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    2/20 Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Transporte de pessoas ao hospital)

  • Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    3/20 Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)

  • Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    4/20 Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)

  • Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    5/20 Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)

  • Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    6/20 Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)

  • Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    7/20 Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)

  • Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    8/20 Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador passa por carro queimado)

  • Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    9/20 Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)

  • Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    10/20 Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)

  • Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro

    11/20 Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)

  • Governador Cláudio Castro durante entrevista coletiva sobre a Operação Contenção, realizada no complexo Alemão e Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28

    12/20 Governador Cláudio Castro durante entrevista coletiva sobre a Operação Contenção, realizada no complexo Alemão e Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Cláudio Castro durante coletiva de imprensa)

  • Pessoas aguardam notícias de seus familiares em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Há 64 mortos confirmados na Operação Contenção nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro

    13/20 Pessoas aguardam notícias de seus familiares em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Há 64 mortos confirmados na Operação Contenção nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Reconhecimento dos mortos está em curso desde a manhã no hospital Getúlio Vargas)

  • Mototáxis passar por carro-forte da Polícia Militar do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, durante Operação Contenção

    14/20 Mototáxis passar por carro-forte da Polícia Militar do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, durante Operação Contenção (Mototáxis passam por carro-forte da PM)

  • Policiais militares apontam suas armas durante Operação Contenção, no complexo da Penha no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28

    15/20 Policiais militares apontam suas armas durante Operação Contenção, no complexo da Penha no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Policiais adentram complexo da Penha)

  • Durante operação policia contra o Comando Vermelho, criminosos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi

    16/20 Durante operação policia contra o Comando Vermelho, criminosos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi (Criminosos bloqueiam vias no Rio de Janeiro)

  • Um homem toma banho durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    17/20 Um homem toma banho durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador toma banho durante Operação Contenção)

  • Homens inspecionam um carro incendiado que fazia parte de uma barricada montada durante a Operação Contenção na favela da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28

    18/20 Homens inspecionam um carro incendiado que fazia parte de uma barricada montada durante a Operação Contenção na favela da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Carros queimados foram usados de barricada no complexo da Penha)

  • Durante operação policia contra o Comando Vermelho, filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência

    19/20 Durante operação policia contra o Comando Vermelho, filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência (Filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo)

  • Forças de segurança se posicionam durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28

    20/20 Forças de segurança se posicionam durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (BRAZIL-CRIME-DRUG-FAVELA-POLICE-OPERATION)

A proposta em curso na Casa também prevê programas continuados de capacitação para uso de drone por todas as forças de segurança. Sem isso, afirma Laterza, o Brasil não conseguirá conter o avanço das facções, que agora passaram a acoplar granadas a drones comuns para o uso nos confrontos.

O presidente da Adepol também diz que, em diversos países, facções que enfrentam o aparato estatal têm recorrido ao uso de veículos aéreos não tripulados e que é necessário o Brasil se preparar para conter o uso da tecnologia pelos criminosos.

