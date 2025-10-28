Uso de drones com granadas, como na Ucrânia, escala poder do crime, dizem delegados

O uso massivo de drones como resposta à megaoperação policial que acabou com 64 mortes no Rio de Janeiro expôs uma nova estratégia das organizações criminosas que deve ampliar ainda mais a força das facções no país.

A avaliação é do presidente da Associação de Delegados de Polícia do Brasil (Adepol), Rodolfo Laterza, que aposta no aumento do controle territorial pelo crime mesmo após a ação policial mais letal da história registrada nesta terça-feira, 28.

O chefe da entidade afirma que o uso de drones em confrontos ganhou escala na Ucrânia e, agora, foi usado pela primeira vez de forma ostensiva contra uma força de segurança estatal no Brasil.

“Os aspectos técnico e operacional foram redimensionados após a guerra no Leste Europeu. A operação de hoje, na verdade, é prenúncio de vários alertas já feitos em relação ao controle territorial de áreas conflagradas no Rio de Janeiro”, diz.

Drones e projeto no Congresso

Ele afirma que o Congresso precisa aprovar com urgência um projeto de lei que detalhe o uso de drones e prepare os profissionais da área.

“As causas fundamentais da situação da segurança pública são amplas, mas precisamos mitigar efeitos e a regulamentação federal do uso de drones é urgente. Urgimos que o presidente da Câmara, Hugo Motta, leve a plenário o projeto”, diz.

1 /20 Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)

2 /20 Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Transporte de pessoas ao hospital)

3 /20 Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)

4 /20 Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)

5 /20 Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)

6 /20 Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)

7 /20 Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)

8 /20 Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador passa por carro queimado)

9 /20 Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)

10 /20 Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)

11 /20 Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)

12 /20 Governador Cláudio Castro durante entrevista coletiva sobre a Operação Contenção, realizada no complexo Alemão e Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Cláudio Castro durante coletiva de imprensa)

13 /20 Pessoas aguardam notícias de seus familiares em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Há 64 mortos confirmados na Operação Contenção nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Reconhecimento dos mortos está em curso desde a manhã no hospital Getúlio Vargas)

14 /20 Mototáxis passar por carro-forte da Polícia Militar do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, durante Operação Contenção (Mototáxis passam por carro-forte da PM)

15 /20 Policiais militares apontam suas armas durante Operação Contenção, no complexo da Penha no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Policiais adentram complexo da Penha)

16 /20 Durante operação policia contra o Comando Vermelho, criminosos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi (Criminosos bloqueiam vias no Rio de Janeiro)

17 /20 Um homem toma banho durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador toma banho durante Operação Contenção)

18 /20 Homens inspecionam um carro incendiado que fazia parte de uma barricada montada durante a Operação Contenção na favela da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (Carros queimados foram usados de barricada no complexo da Penha)

19 /20 Durante operação policia contra o Comando Vermelho, filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência (Filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo)

20/20 Forças de segurança se posicionam durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28 (BRAZIL-CRIME-DRUG-FAVELA-POLICE-OPERATION)

A proposta em curso na Casa também prevê programas continuados de capacitação para uso de drone por todas as forças de segurança. Sem isso, afirma Laterza, o Brasil não conseguirá conter o avanço das facções, que agora passaram a acoplar granadas a drones comuns para o uso nos confrontos.

O presidente da Adepol também diz que, em diversos países, facções que enfrentam o aparato estatal têm recorrido ao uso de veículos aéreos não tripulados e que é necessário o Brasil se preparar para conter o uso da tecnologia pelos criminosos.

Saiba tudo sobre a megaoperação no Rio de Janeiro