Uso de drones com granadas, como na Ucrânia, escala poder do crime, dizem delegados

1/20
Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)
2/20
Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Transporte de pessoas ao hospital)
3/20
Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)
4/20
Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)
5/20
Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)
6/20
Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)
7/20
Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)
8/20
Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Morador passa por carro queimado)
9/20
Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)
10/20
Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)
11/20
Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
(Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)
12/20
Governador Cláudio Castro durante entrevista coletiva sobre a Operação Contenção, realizada no complexo Alemão e Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28
(Cláudio Castro durante coletiva de imprensa)
13/20
Pessoas aguardam notícias de seus familiares em frente ao Hospital Getúlio Vargas. Há 64 mortos confirmados na Operação Contenção nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
(Reconhecimento dos mortos está em curso desde a manhã no hospital Getúlio Vargas)
14/20
Mototáxis passar por carro-forte da Polícia Militar do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28, durante Operação Contenção
(Mototáxis passam por carro-forte da PM)
15/20
Policiais militares apontam suas armas durante Operação Contenção, no complexo da Penha no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28
(Policiais adentram complexo da Penha)
16/20
Durante operação policia contra o Comando Vermelho, criminosos ordenam fechamento de comércio e usam lixeiras incendiadas para bloquear a via na rua Itapiru, no Catumbi
(Criminosos bloqueiam vias no Rio de Janeiro)
17/20
Um homem toma banho durante uma operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Morador toma banho durante Operação Contenção)
18/20
Homens inspecionam um carro incendiado que fazia parte de uma barricada montada durante a Operação Contenção na favela da Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28
(Carros queimados foram usados de barricada no complexo da Penha)
19/20
Durante operação policia contra o Comando Vermelho, filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo pela situação de violência
(Filas nos pontos de ônibus e vans de transporte complementar na região da Central do Brasil, com trabalhadores sendo liberados mais cedo)
20/20
Forças de segurança se posicionam durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 28
(BRAZIL-CRIME-DRUG-FAVELA-POLICE-OPERATION)