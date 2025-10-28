Megaoperação no Rio mira líderes do Comando Vermelho na Penha e Alemão

Uma megaoperação da Polícia Civil e Militar mobiliza milhares de agentes na manhã desta terça-feira, 28, nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação é voltada para desarticular lideranças do Comando Vermelho (CV).

A operação já deixou quatro mortos e pelo menos cinco feridos, incluindo um cabo do Bope e um delegado da DRE.

Ao todo, 23 pessoas foram presas, dez fuzis apreendidos e 51 mandados de prisão estão sendo cumpridos. Entre os detidos está um operador financeiro da cúpula do CV na Penha.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, a ação mobiliza 2,5 mil policiais, além de promotores do Gaeco/MPRJ, e conta com drones, helicópteros, blindados e veículos de demolição para enfrentar barricadas e localizar suspeitos que fogem por áreas de mata.

O Complexo da Penha é apontado pelas autoridades como um ponto estratégico para a facção, com proximidade a vias expressas e rotas de drogas e armas. Além da Penha, o CV mantém influência em comunidades da Zona Sudoeste, como Gardênia Azul e César Maia. A ação ocorre após mais de um ano de investigação.

Mais de 40 escolas municipais foram fechadas, cinco unidades de saúde suspenderam atendimentos externos e 12 linhas de ônibus tiveram itinerários desviados.

*Com informações do O Globo