'Imagens de guerra': veja repercussão internacional da operação no RJ

Nesta terça-feira, 28, o Rio de Janeiro foi alvo de uma megaoperação policial que matou 64 pessoas e já é considerada a mais letal da história do estado, até pela imprensa internacional.

Veículos estrangeiros repercutiram a operação contra líderes do Comando Vermelho (CV) que contou com mais de 2,5 mil agentes nos complexos do Alemão e da Penha. Até agora, quatro policiais e 60 suspeitos foram mortos.

O jornal britânico The Guardian destacou a proximidade das áreas afetadas com o Galeão, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, e a violência dos confrontos: "imagens horríveis". "Pela primeira vez, a gangue teria usado drones armados para lançar explosivos em equipes de forças especiais", escreveu o jornal.

1 /11 Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)

2 /11 Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Transporte de pessoas ao hospital)

3 /11 Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)

4 /11 Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)

5 /11 Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)

6 /11 Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)

7 /11 Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)

8 /11 Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador passa por carro queimado)

9 /11 Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)

10 /11 Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)

11/11 Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)

Operação pré-COP30

A agência internacional Reuters relacionou a megaoperação com a ocorrência C40, uma cúpula global de prefeitos para as mudanças climáticas que acontecerá no Rio na próxima semana, como uma preparação para a COP 30. A cidade também irá receber o Prêmio Earthshot do Príncipe William, que contará com a presença de celebridades como tetracampeão mundial de Fórmula 1 Sebastian Vettel.

"A polícia frequentemente realiza operações de larga escala contra grupos criminosos antes de grandes eventos no Rio, que sediou as Olimpíadas de 2016, a cúpula do G20 de 2024 e a cúpula do BRICS em julho", afirma a Reuters.

A matéria ainda traz os relatos de um jornalista da agência no local. "Ele viu policiais de uma unidade de operações especiais prendendo dezenas de homens sem camisa. Familiares, em prantos, se reuniram em frente a um hospital público para atender os feridos."

Europa, Oriente Médio e América Latina

Já o jornal alemão DW informou que, segundo relatos, três pessoas inocentes foram baleadas: "um morador de rua, que foi atingido nas costas por uma bala perdida e levado para um hospital; uma mulher que estava em uma academia de ginástica e que já recebeu alta; e um homem que estava em um ferro-velho."

A Al Jazeera, veículo do Catar, remontou a história do Comando Vermelho ao falar da operação. "Sessenta por cento do território do estado do Rio de Janeiro é controlado por traficantes ou pelas milícias, que eram policiais formais que decidiram cobrar taxas de segurança dos moradores das favelas”, explicou a correspondente Monica Yanakiew.

Na América Latina, o jornal Clarín, da Argentina, afirmou que "imagens capturadas em vídeo mostram colunas de fumaça e fogo subindo sobre uma das favelas, lembrando cenas de cidades sob fogo em conflitos armados."

Outros veículos como a CNN (EUA), El País (Espanha), RFI (França) e Publico (Portugal) também noticiaram a megaoperação como "cenas de guerra".

