Rio de Janeiro vive dia de pânico diante de megaoperação contra o CV

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar, iniciada nesta terça-feira, 28 de outubro, resultou na morte de mais de 60 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A ação das forças de segurança mira a organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Como retaliação, criminosos estão interditando vias em diversos bairros da cidade, utilizando lixeiras e coletivos como barricadas. Esse cenário gerou o fechamento de várias instituições e a suspensão de atividades em empresas de ônibus pelas ameaças de criminosos.

Veja a seguir os serviços impactados no Rio de Janeiro:

Universidades

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Suspendeu as aulas desta terça-feira e recomenda que a população evite a Ilha do Fundão, região próxima da megaoperação.

Suspendeu as aulas desta terça-feira e recomenda que a população evite a Ilha do Fundão, região próxima da megaoperação. Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj): Informou a suspensão das atividades do período noturno nas unidades acadêmicas e administrativas da Região Metropolitana, visando proteger a integridade da comunidade universitária.

Informou a suspensão das atividades do período noturno nas unidades acadêmicas e administrativas da Região Metropolitana, visando proteger a integridade da comunidade universitária. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): Também suspendeu as atividades no período noturno.

Também suspendeu as atividades no período noturno. Universidade Estácio de Sá: Suspendeu as aulas em todas as suas unidades na cidade do Rio, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói.

Ônibus Recolhidos

Em função das ações dos criminosos, que estão usando ônibus para bloquear o trânsito em diversas áreas da cidade, pelo menos 30 coletivos foram alvos dessas ações. Em resposta, algumas viações começaram a recolher seus veículos das ruas após ameaças de traficantes.

Segundo informações divulgados pelo RioOnibus, sindicato que representa as empresas de ônibus, traficantes avisaram sobre um toque de recolher à tarde e pediram a suspensão dos serviços após as 16h.

Outros serviços prejudicados

Fiocruz: Antecipou a saída de seus trabalhadores, estudantes e visitantes, encerrando as atividades nos campi às 15h30.

Sesc RJ: Suspendeu suas atividades em todas as unidades da capital e da Região Metropolitana, visando garantir a segurança de funcionários e do público.

Câmara de Vereadores: Suspendeu a sessão plenária desta terça-feira.

A situação continua tensa, com várias áreas da cidade sendo afetadas pelas ações criminosas em resposta à operação policial.

Quais ruas estão interditadas no Rio de Janeiro?

O COR-Rio informa que diversas vias estão sofrendo interdições intermitentes. Às 15h35, o órgão confirmou as seguintes:

Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, em Bonsucesso

Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa

Linha Vermelha, ambos os sentidos, na Maré

Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha

Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo

Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica

Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão

Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré

Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré

Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura

Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho

Linha Amarela, na Cidade de Deus

Linha Vermelha, ambos os sentidos, na Pavuna

Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio

Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier

Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara

Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)

Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins

Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier

Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro

Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa

Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)

Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta

Estrada do Itararé, em Ramos

Avenida Itaóca, em Inhaúma

Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha

Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe

Veja as interdições em outros pontos da cidade

Na tarde desta terça-feira, 28, a população também enfrentou dificuldade em passar por diferentes vias da cidade nas zonas Norte e Sudoeste. Entre os fechamentos interditados, estão:

Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro

Praça Marechal Hermes, em Santo Cristo, na altura Avenida Cidade Lima

Avenida Brasil, na altura da Avenida Brigadeiro Trompowski

Avenida Brasil, na altura da Passarela 9, sentido Zona Oeste

Como fica a circulação de ônibus?

Em um comunicado, o RioÔnibus afirmou que "já foram registrados mais de 50 ônibus utilizados como barricadas e mais de 120 linhas com itinerários impactados".

A mobilidade urbana está afetada em inúmeros pontos da cidade do Rio. As principais são nas regiões:

Anchieta

Méier

Serra Grajaú-Jacarepaguá

Av. Brasil

Linha Amarela

Cidade de Deus

Chapadão

Engenho da Rainha

Complexo do Alemão

Complexo do Penha

BRT

Os quatro corredores do BRT (Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e Transbrasil) e o serviço Conexão BRT estão operando normalmente, com os intervalos regulares das linhas mantidos.

Metrô

De acordo com o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 estão funcionando normalmente nesta terça-feira, com reforço na grade de trens para atender à demanda crescente. Devido à suspensão ou redução das linhas de ônibus nas ruas, passageiros têm relatado vagões e estações mais cheias do que o habitual.

Trens

A SuperVia também ajustou sua operação em resposta ao aumento do volume de passageiros. O horário de pico vespertino foi antecipado, e a operação segue normalmente nos seguintes intervalos:

Ramal Santa Cruz (Central do Brasil - Santa Cruz): intervalos de 10 minutos.

Ramal Japeri (Central do Brasil - Japeri): intervalos de 10 minutos.

Ramal Saracuruna (Central do Brasil - Gramacho): intervalos de 13 minutos. (Saracuruna - Gramacho: intervalos de 30 minutos)

Ramal Belford Roxo: intervalos de 23 minutos.

Com o aumento da demanda devido aos bloqueios nos ônibus, as linhas de trem também estão mais cheias.

Bloqueio de via do Aeroporto do Galeão

Na tarde desta terça-feira, um caminhão foi atravessado na Avenida Vinte de Janeiro, que dá acesso ao Aeroporto do Galeão. De acordo com a concessionária RIOgaleão, o veículo já foi retirado e a via foi liberada. A concessionária também informou que as operações do aeroporto seguem normalmente, sem prejuízo para os passageiros.

Balanço da megaoperação no Rio

Pelo menos 64 pessoas morreram, incluindo 4 policiais, e 81 foram presas nesta terça-feira, 28, durante uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com números divulgados pelo Palácio Guanabara, essa operação é a mais letal da história do estado. As autoridades seguem investigando os desdobramentos dessa ação de grande escala.