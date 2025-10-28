Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Rio de Janeiro vive dia de pânico diante de megaoperação contra o CV

Diversas vias importantes sofreram interdições, serviços públicos foram impactados e itinerários dos transportes foram alterados durante operação das polícias Civil e Militar nesta terça-feira; confira a lista

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 17h17.

Última atualização em 28 de outubro de 2025 às 17h21.

Tudo sobreRio de Janeiro
Saiba mais

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar, iniciada nesta terça-feira, 28 de outubro, resultou na morte de mais de 60 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A ação das forças de segurança mira a organização criminosa Comando Vermelho (CV).

Como retaliação, criminosos estão interditando vias em diversos bairros da cidade, utilizando lixeiras e coletivos como barricadas. Esse cenário gerou o fechamento de várias instituições e a suspensão de atividades em empresas de ônibus pelas ameaças de criminosos.

Veja a seguir os serviços impactados no Rio de Janeiro:

Universidades

  • Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Suspendeu as aulas desta terça-feira e recomenda que a população evite a Ilha do Fundão, região próxima da megaoperação.
  • Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj): Informou a suspensão das atividades do período noturno nas unidades acadêmicas e administrativas da Região Metropolitana, visando proteger a integridade da comunidade universitária.
  • Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): Também suspendeu as atividades no período noturno.
  • Universidade Estácio de Sá: Suspendeu as aulas em todas as suas unidades na cidade do Rio, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói.

Ônibus Recolhidos

Em função das ações dos criminosos, que estão usando ônibus para bloquear o trânsito em diversas áreas da cidade, pelo menos 30 coletivos foram alvos dessas ações. Em resposta, algumas viações começaram a recolher seus veículos das ruas após ameaças de traficantes.

Segundo informações divulgados pelo RioOnibus, sindicato que representa as empresas de ônibus, traficantes avisaram sobre um toque de recolher à tarde e pediram a suspensão dos serviços após as 16h.

Outros serviços prejudicados

  • Fiocruz: Antecipou a saída de seus trabalhadores, estudantes e visitantes, encerrando as atividades nos campi às 15h30.
  • Sesc RJ: Suspendeu suas atividades em todas as unidades da capital e da Região Metropolitana, visando garantir a segurança de funcionários e do público.
  • Câmara de Vereadores: Suspendeu a sessão plenária desta terça-feira.

A situação continua tensa, com várias áreas da cidade sendo afetadas pelas ações criminosas em resposta à operação policial.

Quais ruas estão interditadas no Rio de Janeiro?

O COR-Rio informa que diversas vias estão sofrendo interdições intermitentes. Às 15h35, o órgão confirmou as seguintes:

  • Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, em Bonsucesso
  • Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa
  • Linha Vermelha, ambos os sentidos, na Maré
  • Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha
  • Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo
  • Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica
  • Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão
  • Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré
  • Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré
  • Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura
  • Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho
  • Linha Amarela, na Cidade de Deus
  • Linha Vermelha, ambos os sentidos, na Pavuna
  • Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio
  • Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier
  • Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara
  • Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)
  • Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins
  • Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier
  • Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro
  • Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa
  • Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)
  • Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta
  • Estrada do Itararé, em Ramos
  • Avenida Itaóca, em Inhaúma
  • Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha
  • Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe

Veja as interdições em outros pontos da cidade

Na tarde desta terça-feira, 28, a população também enfrentou dificuldade em passar por diferentes vias da cidade nas zonas Norte e Sudoeste. Entre os fechamentos interditados, estão:

  • Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro
  • Praça Marechal Hermes, em Santo Cristo, na altura Avenida Cidade Lima
  • Avenida Brasil, na altura da Avenida Brigadeiro Trompowski
  • Avenida Brasil, na altura da Passarela 9, sentido Zona Oeste

Como fica a circulação de ônibus?

Em um comunicado, o RioÔnibus afirmou que "já foram registrados mais de 50 ônibus utilizados como barricadas e mais de 120 linhas com itinerários impactados".

A mobilidade urbana está afetada em inúmeros pontos da cidade do Rio. As principais são nas regiões:

  • Anchieta
  • Méier
  • Serra Grajaú-Jacarepaguá
  • Av. Brasil
  • Linha Amarela
  • Cidade de Deus
  • Chapadão
  • Engenho da Rainha
  • Complexo do Alemão
  • Complexo do Penha

BRT

Os quatro corredores do BRT (Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e Transbrasil) e o serviço Conexão BRT estão operando normalmente, com os intervalos regulares das linhas mantidos.

Metrô

De acordo com o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 estão funcionando normalmente nesta terça-feira, com reforço na grade de trens para atender à demanda crescente. Devido à suspensão ou redução das linhas de ônibus nas ruas, passageiros têm relatado vagões e estações mais cheias do que o habitual.

Trens

A SuperVia também ajustou sua operação em resposta ao aumento do volume de passageiros. O horário de pico vespertino foi antecipado, e a operação segue normalmente nos seguintes intervalos:

  • Ramal Santa Cruz (Central do Brasil - Santa Cruz): intervalos de 10 minutos.
  • Ramal Japeri (Central do Brasil - Japeri): intervalos de 10 minutos.
  • Ramal Saracuruna (Central do Brasil - Gramacho): intervalos de 13 minutos. (Saracuruna - Gramacho: intervalos de 30 minutos)
  • Ramal Belford Roxo: intervalos de 23 minutos.

Com o aumento da demanda devido aos bloqueios nos ônibus, as linhas de trem também estão mais cheias.

Bloqueio de via do Aeroporto do Galeão

Na tarde desta terça-feira, um caminhão foi atravessado na Avenida Vinte de Janeiro, que dá acesso ao Aeroporto do Galeão. De acordo com a concessionária RIOgaleão, o veículo já foi retirado e a via foi liberada. A concessionária também informou que as operações do aeroporto seguem normalmente, sem prejuízo para os passageiros.

Balanço da megaoperação no Rio

Pelo menos 64 pessoas morreram, incluindo 4 policiais, e 81 foram presas nesta terça-feira, 28, durante uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

De acordo com números divulgados pelo Palácio Guanabara, essa operação é a mais letal da história do estado. As autoridades seguem investigando os desdobramentos dessa ação de grande escala.

  • Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    1/11 Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)

  • Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    2/11 Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Transporte de pessoas ao hospital)

  • Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    3/11 Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)

  • Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    4/11 Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)

  • Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    5/11 Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)

  • Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    6/11 Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)

  • Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    7/11 Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)

  • Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    8/11 Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador passa por carro queimado)

  • Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    9/11 Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)

  • Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28

    10/11 Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)

  • Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro

    11/11 Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)

Acompanhe tudo sobre:Rio de JaneiroCrimeMortesDrogas

Mais de Brasil

Operação no Rio: Motta diz que Câmara avançará com projetos sobre segurança

Após retaliação do crime, Rio entra em estágio de risco de alto impacto

Megaoperação é a mais letal da história do RJ; ao menos 64 morreram

Governo Lula rebate Castro e cita medidas em meio à megaoperação no Rio

Mais na Exame

Apresentado por DMDL

Bastidores da COP30: conheça a empresa brasileira por trás das maiores estruturas da conferência

Brasil

Operação no Rio: Motta diz que Câmara avançará com projetos sobre segurança

Carreira

A diferença sutil que separa líderes respeitados dos temidos está nessas duas características

Future of Money

Circle lança teste de blockchain com Amazon, BTG, Visa, BlackRock e outros parceiros