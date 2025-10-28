Rio de Janeiro vive dia de pânico diante de megaoperação contra o CV

Uma megaoperação das polícias Civil e Militar, iniciada nesta terça-feira, 28 de outubro, resultou na morte de mais de 60 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A ação das forças de segurança mira a organização criminosa Comando Vermelho (CV).
Como retaliação, criminosos estão interditando vias em diversos bairros da cidade, utilizando lixeiras e coletivos como barricadas. Esse cenário gerou o fechamento de várias instituições e a suspensão de atividades em empresas de ônibus pelas ameaças de criminosos.
Veja a seguir os serviços impactados no Rio de Janeiro:
Universidades
- Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): Suspendeu as aulas desta terça-feira e recomenda que a população evite a Ilha do Fundão, região próxima da megaoperação.
- Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj): Informou a suspensão das atividades do período noturno nas unidades acadêmicas e administrativas da Região Metropolitana, visando proteger a integridade da comunidade universitária.
- Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ): Também suspendeu as atividades no período noturno.
- Universidade Estácio de Sá: Suspendeu as aulas em todas as suas unidades na cidade do Rio, Baixada Fluminense, São Gonçalo e Niterói.
Ônibus Recolhidos
Em função das ações dos criminosos, que estão usando ônibus para bloquear o trânsito em diversas áreas da cidade, pelo menos 30 coletivos foram alvos dessas ações. Em resposta, algumas viações começaram a recolher seus veículos das ruas após ameaças de traficantes.
Segundo informações divulgados pelo RioOnibus, sindicato que representa as empresas de ônibus, traficantes avisaram sobre um toque de recolher à tarde e pediram a suspensão dos serviços após as 16h.
Outros serviços prejudicados
- Fiocruz: Antecipou a saída de seus trabalhadores, estudantes e visitantes, encerrando as atividades nos campi às 15h30.
- Sesc RJ: Suspendeu suas atividades em todas as unidades da capital e da Região Metropolitana, visando garantir a segurança de funcionários e do público.
- Câmara de Vereadores: Suspendeu a sessão plenária desta terça-feira.
A situação continua tensa, com várias áreas da cidade sendo afetadas pelas ações criminosas em resposta à operação policial.
Quais ruas estão interditadas no Rio de Janeiro?
O COR-Rio informa que diversas vias estão sofrendo interdições intermitentes. Às 15h35, o órgão confirmou as seguintes:
- Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, em Bonsucesso
- Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa
- Linha Vermelha, ambos os sentidos, na Maré
- Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha
- Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo
- Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica
- Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão
- Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré
- Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré
- Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura
- Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho
- Linha Amarela, na Cidade de Deus
- Linha Vermelha, ambos os sentidos, na Pavuna
- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio
- Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier
- Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara
- Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)
- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins
- Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier
- Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro
- Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa
- Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)
- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta
- Estrada do Itararé, em Ramos
- Avenida Itaóca, em Inhaúma
- Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha
- Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe
Veja as interdições em outros pontos da cidade
Na tarde desta terça-feira, 28, a população também enfrentou dificuldade em passar por diferentes vias da cidade nas zonas Norte e Sudoeste. Entre os fechamentos interditados, estão:
- Avenida Paulo de Frontin, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro
- Praça Marechal Hermes, em Santo Cristo, na altura Avenida Cidade Lima
- Avenida Brasil, na altura da Avenida Brigadeiro Trompowski
- Avenida Brasil, na altura da Passarela 9, sentido Zona Oeste
Como fica a circulação de ônibus?
Em um comunicado, o RioÔnibus afirmou que "já foram registrados mais de 50 ônibus utilizados como barricadas e mais de 120 linhas com itinerários impactados".
A mobilidade urbana está afetada em inúmeros pontos da cidade do Rio. As principais são nas regiões:
- Anchieta
- Méier
- Serra Grajaú-Jacarepaguá
- Av. Brasil
- Linha Amarela
- Cidade de Deus
- Chapadão
- Engenho da Rainha
- Complexo do Alemão
- Complexo do Penha
BRT
Os quatro corredores do BRT (Transcarioca, Transoeste, Transolímpica e Transbrasil) e o serviço Conexão BRT estão operando normalmente, com os intervalos regulares das linhas mantidos.
Metrô
De acordo com o MetrôRio, as linhas 1, 2 e 4 estão funcionando normalmente nesta terça-feira, com reforço na grade de trens para atender à demanda crescente. Devido à suspensão ou redução das linhas de ônibus nas ruas, passageiros têm relatado vagões e estações mais cheias do que o habitual.
Trens
A SuperVia também ajustou sua operação em resposta ao aumento do volume de passageiros. O horário de pico vespertino foi antecipado, e a operação segue normalmente nos seguintes intervalos:
- Ramal Santa Cruz (Central do Brasil - Santa Cruz): intervalos de 10 minutos.
- Ramal Japeri (Central do Brasil - Japeri): intervalos de 10 minutos.
- Ramal Saracuruna (Central do Brasil - Gramacho): intervalos de 13 minutos. (Saracuruna - Gramacho: intervalos de 30 minutos)
- Ramal Belford Roxo: intervalos de 23 minutos.
Com o aumento da demanda devido aos bloqueios nos ônibus, as linhas de trem também estão mais cheias.
Bloqueio de via do Aeroporto do Galeão
Na tarde desta terça-feira, um caminhão foi atravessado na Avenida Vinte de Janeiro, que dá acesso ao Aeroporto do Galeão. De acordo com a concessionária RIOgaleão, o veículo já foi retirado e a via foi liberada. A concessionária também informou que as operações do aeroporto seguem normalmente, sem prejuízo para os passageiros.
Balanço da megaoperação no Rio
Pelo menos 64 pessoas morreram, incluindo 4 policiais, e 81 foram presas nesta terça-feira, 28, durante uma megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro.
De acordo com números divulgados pelo Palácio Guanabara, essa operação é a mais letal da história do estado. As autoridades seguem investigando os desdobramentos dessa ação de grande escala.
-
1/11
Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)
-
2/11
Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Transporte de pessoas ao hospital)
-
3/11
Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)
-
4/11
Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)
-
5/11
Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)
-
6/11
Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)
-
7/11
Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)
-
8/11
Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Morador passa por carro queimado)
-
9/11
Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)
-
10/11
Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28
(Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)
-
11/11
Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro
(Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)