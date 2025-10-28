Castro: ação no Rio é uma operação do 'Estado contra narcoterroristas'

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, definiu a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, deflagrada nesta terça-feira, 28, como a maior operação já realizada no Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, o mandatário também disse que a ação foi dificultada pela "maldita" Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635, conhecida como ADPF das Favelas. Até o momento, a operação já conta com 64 mortos e vias são fechadas por toda a capital fluminense.

"É uma investigação de mais de um ano. Foram mais de 60 dias de planejamento das polícias Civil e Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público. É uma operação do Estado contra narcoterroristas", disse Castro durante uma entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, nesta terça-feira.

De acordo com o governador, a operação tem "muito pouco a ver com segurança pública".

"É uma operação de defesa, um estado de defesa. É uma guerra que está passando os limites de onde o estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, deveríamos ter um apoio muito maior e, talvez até, das Forças Armadas. É uma luta que já extrapolou toda a ideia de Segurança Pública e daquilo que está na Constituição Federal, quando você tem essa quantidade de armas que vem do tráfico internacional, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro. Não é mais só responsabilidade do estado", afirmou.

ADPF das Favelas

Cláudio Castro criticou a ADPF 635, afirmando que ela é responsável por dificultar o trabalho das forças policiais nos conjuntos de favelas no Rio de Janeiro.

"Nos solidarizamos com todas as famílias, estamos dando o atendimento e explicando a situação à população. Após cinco anos de ADPF, há muitas barricadas e dificuldades para a polícia entrar. Ainda são o que nós chamamos de filhotes dessa ADPF maldita. Infelizmente um partido político Ingressou (com a ação) e prejudicou demais o Rio de Janeiro . Mas as polícias, com muita coragem, estão trabalhando desde cedo", afirmou o governador.

A ADPF das favelas foi um plano de redução da letalidade policial apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro em 2020, época em que o estado era governado pelo PSB. A ADPF determinou restrições de operações em favelas do Rio durante a pandemia e tramitou por 5 anos.

O STF determinou em abril deste ano a elaboração de plano para retomar áreas ocupadas por organizações criminosas.

Crítica ao governo Lula

O governador do Rio de Janeiro também criticou o governo federal, afirmando ter tido falta de apoio da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Castro citou a negativa de blindados. O governo federal rebate a crítica.

"Na verdade, é um clamor por ajuda. As forças de segurança do Rio de Janeiro estão sozinhas", disse o mandatário.