Após retaliação do crime, Rio entra em estágio de risco de alto impacto

O Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio informou que o município entrou no estágio 2 de seu nivelador de risco, que vai de 1 a 5, após a megaoperação policial na cidade e a retaliação do crime organizado. Segundo o COR, o alarme foi acionado após ocorrências policiais que interditam, de forma intermitente, diversas ruas das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade.

Esse nível de alarme é acionado "há risco de ocorrência de alto impacto".

Segundo a Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram os itinerários alterados. De acordo com a MOBI-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, foram impactados pelas ocorrências.

Um informe publicado no X às 16h36 aponta que as seguintes vias estão impactadas pelas ocorrências policiais:

"INTERDIÇÕES

- Av. Paulo de Frontin interditada, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro;

- Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo;

- Linha Vermelha, sentido Baixada, na altura da Maré;

- Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha

- Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo

- Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica

- Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão

- Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré

- Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré

- Linha Vermelha, sentido Baixada, na Pavuna

- Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho

- Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha

- Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier

- Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier

- Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara

- Estrada do Itararé, em Ramos

- Avenida Itaóca, em Inhaúma

- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta

- Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro

- Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe

VIAS LIBERADAS

- Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa

- Linha Vermelha, sentido Centro, na altura da Maré.

- Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura

- Linha Amarela, na Cidade de Deus

- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio

- Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)

- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins

- Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa

- Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)

- Linha Vermelha, sentido Centro, na Maré"

A entidade também informou que mensagens com informações falsas circulam no WhatsApp e redes sociais e destacou que as informações verdadeiras estão sendo divulgadas nas redes oficiais do Centro de Operações.

Quais os estágios operacionais do Rio de Janeiro?

Segundo o COR, o estágio 1 ocorre quando há normalidade na cidade. O estágio 2, quando "há risco de ocorrência de alto impacto". O estágio 3 é ativado quando ocorrências afetam a movimentação na cidade e há a certeza de ocorrências de alto impacto em um curto prazo.

O nível 4 acontece após acontecimentos graves afetarem a cidade e haver a incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. Ele é acionado quando múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade.

O estágio 5 é quando a cidade está severamente impactada com diversos problemas de médio e alto impacto e os problemas ultrapassam a possibilidade de resposta do poder público em oferecer uma solução.

1 /11 Um homem está ao lado de carros queimados durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Barricada no Complexo da Penha, Rio de Janeiro)

2 /11 Policiais transportam pessoas para um hospital após a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Transporte de pessoas ao hospital)

3 /11 Policiais escoltam um suspeito preso durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policiais prendem suspeitos de integrar o Comando Vermelho)

4 /11 Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial com suspeitos presos na Operação Contenção)

5 /11 Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são escoltados para fora do complexo da Penha)

6 /11 Policiais vigiam supostos criminosos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Suspeitos são mantidos sob supervisão policial)

7 /11 Policiais militares fazem patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Polícia Militar patrulhando o complexo da Penha)

8 /11 Um morador passa por um carro queimado durante uma barricada dentro da Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Morador passa por carro queimado)

9 /11 Policial militar faz patrulha durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Policial militar faz patrulha no complexo da Penha)

10 /11 Homem é levado para hospital após Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Homem a caminho do hospital após operação no complexo da Penha)

11/11 Policiais do Rio de Janeiro transferem duas pessoas capturadas durante a operação realizada nesta terça-feira, 28, no Rio de Janeiro (Dois suspeitos presos pela polícia fluminense)

Operação do Estado contra narcoterroristas

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, definiu a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, deflagrada nesta terça-feira, 28, como a maior operação já realizada no Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, o mandatário também disse que a ação foi dificultada pela "maldita" Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635, conhecida como ADPF das Favelas. Até o momento, a operação já conta com 64 mortos e vias são fechadas por toda a capital fluminense.

"É uma investigação de mais de um ano. Foram mais de 60 dias de planejamento das polícias Civil e Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público. É uma operação do Estado contra narcoterroristas", disse Castro durante uma entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, nesta terça-feira.