Após retaliação do crime, Rio entra em estágio de risco de alto impacto

Um policial verifica seu celular ao lado de suspeitos presos durante a Operação Contenção na favela Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 28 (Mauro Pimentel/AFP)
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 16h50.
O Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio informou que o município entrou no estágio 2 de seu nivelador de risco, que vai de 1 a 5, após a megaoperação policial na cidade e a retaliação do crime organizado. Segundo o COR, o alarme foi acionado após ocorrências policiais que interditam, de forma intermitente, diversas ruas das zonas Norte, Oeste e Sudoeste da cidade.
Esse nível de alarme é acionado "há risco de ocorrência de alto impacto".
Segundo a Rio Ônibus, mais de 100 linhas tiveram os itinerários alterados. De acordo com a MOBI-Rio, os corredores Transbrasil e Transcarioca do BRT, além dos serviços de conexão do BRT, foram impactados pelas ocorrências.
Um informe publicado no X às 16h36 aponta que as seguintes vias estão impactadas pelas ocorrências policiais:
"INTERDIÇÕES
- Av. Paulo de Frontin interditada, na altura da Rua do Bispo, sentido Centro;
- Praça Marechal Hermes, na altura do INCA, no Santo Cristo;
- Linha Vermelha, sentido Baixada, na altura da Maré;
- Avenida Pastor Martin Luther King Junior, no Engenho da Rainha
- Rua Barão do Bom Retiro, próximo à Rua Araújo Leitão, no Engenho Novo
- Avenida Brasil, ambos os sentidos, em Benfica
- Avenida Vinte de Janeiro, altura do Aeroporto Internacional, no Galeão
- Avenida Brasil, altura do Piscinão de Ramos, sentido Centro, na Maré
- Avenida Brasil, altura da saída da Ilha, sentido Centro, na Maré
- Linha Vermelha, sentido Baixada, na Pavuna
- Avenida Brasil, altura de Fazenda Botafogo, sentido Centro, em Barros Filho
- Estrada Adhemar Bebiano, no Engenho da Rainha
- Rua Dias da Cruz, altura da Rua Camarista Méier, no Méier
- Avenida Marechal Rondon, em São Francisco Xavier
- Estrada Miguel Salazar Mendes de Morais, na Taquara
- Estrada do Itararé, em Ramos
- Avenida Itaóca, em Inhaúma
- Avenida Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, em Anchieta
- Avenida Brasil, altura do viaduto de Deodoro, sentido Centro, em Deodoro
- Avenida Brasil, pista lateral, altura do BRT Guadalupe, sentido Zona Oeste, em Guadalupe
VIAS LIBERADAS
- Rua Riachuelo, altura da Avenida Gomes Freire, na Lapa
- Linha Vermelha, sentido Centro, na altura da Maré.
- Avenida Ernani Cardoso, altura do supermercado Guanabara, em Cascadura
- Linha Amarela, na Cidade de Deus
- Rua Vinte e Quatro de Maio, no Sampaio
- Rua Edgar Werneck, altura do Giro do Cebolinha, na Freguesia (Jacarepaguá)
- Autoestrada Grajaú-Jacarepaguá, sentido Jacarepaguá, no Lins
- Linha Amarela, altura do pedágio, sentido Barra, em Água Santa
- Linha Amarela, altura da Avenida Geremário Dantas, sentido Fundão, na Freguesia (Jacarepaguá)
- Linha Vermelha, sentido Centro, na Maré"
A entidade também informou que mensagens com informações falsas circulam no WhatsApp e redes sociais e destacou que as informações verdadeiras estão sendo divulgadas nas redes oficiais do Centro de Operações.
Segundo o COR, o estágio 1 ocorre quando há normalidade na cidade. O estágio 2, quando "há risco de ocorrência de alto impacto". O estágio 3 é ativado quando ocorrências afetam a movimentação na cidade e há a certeza de ocorrências de alto impacto em um curto prazo.
O nível 4 acontece após acontecimentos graves afetarem a cidade e haver a incidência simultânea de diversos problemas de médio e alto impacto em diferentes regiões da cidade. Ele é acionado quando múltiplos danos e impactos causados começam a extrapolar a capacidade de resposta imediata das equipes da cidade.
O estágio 5 é quando a cidade está severamente impactada com diversos problemas de médio e alto impacto e os problemas ultrapassam a possibilidade de resposta do poder público em oferecer uma solução.
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, definiu a megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, deflagrada nesta terça-feira, 28, como a maior operação já realizada no Rio de Janeiro. Em coletiva de imprensa, o mandatário também disse que a ação foi dificultada pela "maldita" Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 635, conhecida como ADPF das Favelas. Até o momento, a operação já conta com 64 mortos e vias são fechadas por toda a capital fluminense.
"É uma investigação de mais de um ano. Foram mais de 60 dias de planejamento das polícias Civil e Militar, da Secretaria de Segurança Pública e do Ministério Público. É uma operação do Estado contra narcoterroristas", disse Castro durante uma entrevista coletiva no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, nesta terça-feira.