Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Moro tem 37% e Sandro Alex, 22%, no 1º turno no Paraná

Ex-ministro consolida liderança, Sandro Alex e Requião Filho empatam tecnicamente no segundo lugar e governador Ratinho Júnior registra 80% de aprovação

Eleições 2026: Moro lidera cenários de segundo turno em corrida pelo Executivo paranaense (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Eleições 2026: Moro lidera cenários de segundo turno em corrida pelo Executivo paranaense (Jefferson Rudy/Agência Senado/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10h59.

Última atualização em 18 de agosto de 2026 às 11h00.

Priorizar nos meus resultados Google

O ex-juiz Sérgio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 37% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo a pesquisa da Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 18.

O levantamento aponta um empate técnico na segunda posição entre Sandro Alex (PSD), com 22%, e Requião Filho (PDT), que soma 20%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Luiz França (Missão) registra 2%. Um bloco com os outros candidatos, formado por Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), soma 1%.

Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 6%, enquanto os que não sabem ou preferiram não responder totalizam 12%. No cenário espontâneo, Moro também lidera com 15% das menções.

Segundo turno

Nas projeções de confronto direto, Sérgio Moro vence Requião Filho por 55% a 27%, com 9% de brancos e nulos e 9% de indecisos. Contra Sandro Alex, o cenário é de vitória do nome do PL, registrando um placar de 45% contra 30%, com 14% de votos nulos ou em branco e 11% sem resposta.

Em um eventual embate sem a presença do atual líder da pesquisa, Sandro Alex e Requião Filho empatam tecnicamente, com 33% e 30%, respectivamente. Nesse quadro específico de disputa, o índice de indecisos salta para 19%, e a soma de brancos e nulos atinge 18%.

Rejeição e avaliação do executivo

O levantamento também mensurou a resistência aos candidatos. Requião Filho lidera a rejeição com 41%, seguido de perto por Sérgio Moro, que marca 38%. O nome governista, Sandro Alex, enfrenta 29% de rejeição do eleitorado paranaense, enquanto Luiz França não receberia o voto de 23% dos entrevistados.

A atual gestão estadual mantém altos índices de popularidade no estado. O trabalho do governador Ratinho Júnior é aprovado por 80% dos paranaenses e desaprovado por apenas 18%, com 2% sem opinião. Na classificação detalhada, 58% avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto o índice de ruim ou péssimo fica em 11%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 13 e 17 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo PR-09262/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisParaná
Próximo

Mais de Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Fachin dá 24 horas para PF informar sobre dados extraídos do celular de Vorcaro

São Paulo tem setembro mais chuvoso dos últimos 30 anos, afirma prefeitura

Fachin fixa data para julgar casos de Moraes e Mendonça no STF; entenda

Mais na Exame

ESG

"Transição energética fracassará se não houver legitimidade social", adverte o PNUD

Mundo

Geopolítica exige que América Latina coopere em minerais críticos, dizem especialistas

Brasil

Fachin assume a relatoria do processo sobre Moraes e determina envio dos casos Master e INSS ao STF

Esporte

Alison dos Santos e Matheus Lima na final do Mundial de Atletismo Ultimate: quando e onde assistir