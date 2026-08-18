Real Time Big Data: Moro tem 37% e Sandro Alex, 22%, no 1º turno no Paraná

O ex-juiz Sérgio Moro (PL) lidera a disputa pelo governo do Paraná com 37% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno, segundo a pesquisa da Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 18.

O levantamento aponta um empate técnico na segunda posição entre Sandro Alex (PSD), com 22%, e Requião Filho (PDT), que soma 20%, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Luiz França (Missão) registra 2%. Um bloco com os outros candidatos, formado por Adriano Teixeira (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Samuel de Mattos (PSTU) e Tayná Miessa (UP), soma 1%.

Os eleitores que declaram voto em branco ou nulo representam 6%, enquanto os que não sabem ou preferiram não responder totalizam 12%. No cenário espontâneo, Moro também lidera com 15% das menções.

Segundo turno

Nas projeções de confronto direto, Sérgio Moro vence Requião Filho por 55% a 27%, com 9% de brancos e nulos e 9% de indecisos. Contra Sandro Alex, o cenário é de vitória do nome do PL, registrando um placar de 45% contra 30%, com 14% de votos nulos ou em branco e 11% sem resposta.

Em um eventual embate sem a presença do atual líder da pesquisa, Sandro Alex e Requião Filho empatam tecnicamente, com 33% e 30%, respectivamente. Nesse quadro específico de disputa, o índice de indecisos salta para 19%, e a soma de brancos e nulos atinge 18%.

Rejeição e avaliação do executivo

O levantamento também mensurou a resistência aos candidatos. Requião Filho lidera a rejeição com 41%, seguido de perto por Sérgio Moro, que marca 38%. O nome governista, Sandro Alex, enfrenta 29% de rejeição do eleitorado paranaense, enquanto Luiz França não receberia o voto de 23% dos entrevistados.

A atual gestão estadual mantém altos índices de popularidade no estado. O trabalho do governador Ratinho Júnior é aprovado por 80% dos paranaenses e desaprovado por apenas 18%, com 2% sem opinião. Na classificação detalhada, 58% avaliam a gestão como ótima ou boa, enquanto o índice de ruim ou péssimo fica em 11%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 13 e 17 de agosto de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela própria instituição e está registrado no TSE sob o protocolo PR-09262/2026.