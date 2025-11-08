Momento de união’: Ratinho Jr. anuncia próximos passos após tornado no PR

O governador Carlos Massa Ratinho Junior detalhou neste sábado, 8, as ações emergenciais e os próximos passos do governo do Paraná após o tornado que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do estado.

O fenômeno destruiu cerca de 90% da área urbana da cidade, deixou pelo menos seis mortos e centenas de pessoas desabrigadas.

O governo decretou estado de calamidade pública e mobilizou equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Copel, além de técnicos da Cohapar e Fundepar, para atender as vítimas, iniciar a limpeza da cidade e organizar a reconstrução.

“Lamentavelmente, Rio Bonito foi destruída por esse tornado. As imagens são chocantes quando você sobrevoa e vê em loco o que está acontecendo”, disse o governador.

Atendimento imediato às vítimas

Ratinho Jr. afirmou que os protocolos de emergência foram acionados ainda na noite anterior.

“No primeiro momento, foi avisar a população que nós teríamos um momento difícil de temporais. Lamentavelmente, tivemos aqui um tornado de nível três, que há décadas não acontecia esse registro no estado do Paraná”, afirmou.

Segundo ele, as equipes de emergência já estavam de prontidão.

“Acionamos toda nossa equipe de bombeiros, que já estava de plantão. O primeiro atendimento foi às vítimas, na área da saúde. Laranjeiras do Sul com o seu hospital, Guarapuava com o hospital regional, Cascavel com a estrutura. Trouxemos ambulância da região para poder suportar todo esse atendimento. Nós tivemos mais de 450 pessoas atendidas só em Laranjeiras do Sul de ontem para hoje.”

Foco agora é limpeza e reconstrução

Após o socorro inicial, o governo entrou na fase de remoção de escombros.

“Agora nós entramos com um outro momento, que é o momento da limpeza da cidade. Nós estamos trazendo maquinário, além da prefeitura que já tem o seu. Estamos trazendo caminhões basculantes, carregadeiras, retroescavadeiras, justamente para fazer a limpeza da cidade”, disse.

O governador explicou que a retirada de árvores também é prioridade. “A poda de árvores que caíram nos fios, porque se tiver árvore que teve queda em cima de fios, não tem condição de fazer a ligação de energia na cidade. Estamos com as equipes da Copel trabalhando nisso.”

Triagem de famílias e atendimento emergencial

O governo estadual também iniciou o processo de identificação das famílias atingidas.

“O centro de convivência do idoso vai ser o local para dar o atendimento na segurança alimentar, a parte de alimentação para as pessoas que precisam. O ginásio do Campo do Bugre vai ser um ponto de atendimento que estamos construindo com a Defesa Civil e a Assistência Social da prefeitura para triagem das famílias — quem perdeu tudo, quem não perdeu, quem consegue ficar em casa, quem vai ficar na casa de parentes, quem vai precisar de alojamento.”

Avaliação das moradias e reconstrução

Equipes da Cohapar, companhia de habitação do estado, e engenheiros do Crea começam neste domingo o levantamento das casas danificadas.

“Eles vão analisar quais casas têm que ser reconstruídas, quais tiveram perda total, quais podem ser reformadas. Isso tudo junto com o Crea. Nós acabamos de falar com a equipe do Crea que vai nos encaminhar engenheiros a partir de amanhã para fazer esse levantamento.”

Ratinho Jr. reforçou que os recursos já estão disponíveis.

“Eu já decretei o estado de calamidade, o que nos facilita, de forma rápida e sem burocracia, fazer o atendimento necessário aos prefeitos da região e automaticamente começar a reconstrução.”

A Fundepar, responsável pela infraestrutura escolar do estado, foi acionada para vistoriar escolas atingidas. “Nós já estamos com a equipe da Fundepar fazendo o levantamento das escolas que foram destruídas, tanto municipais quanto estaduais. Já temos método construtivo que permite a reconstrução rápida dessas escolas. A equipe já está fazendo a análise do que é necessário.”

‘Vamos reconstruir Rio Bonito’

Ratinho Jr. encerrou dizendo que a prioridade do governo é garantir o recomeço da cidade. “Lamentamos isso. É um momento de muito luto pela cidade, mas acima de tudo temos força e união. Temos os prefeitos unidos da região, todo nosso time de secretariado, os deputados, as forças de segurança, mas acima de tudo a solidariedade da população.”

Segundo ele, governadores de outros estados também ofereceram ajuda.

“Recebi ligações de governadores do Brasil inteiro colocando à disposição toda a ajuda necessária. E nós vamos reconstruir o mais rápido possível, eu garanto para vocês, a nossa cidade de Rio Bonito do Iguaçu — porque merece. Tem um povo trabalhador e vai nos ajudar.”