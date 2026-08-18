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Real Time Big Data: Deltan lidera disputa pelo Senado no Paraná com 19%; Curi e Barros têm 17%

Disputa por duas vagas tem empate técnico triplo na liderança e mais uma quarta candidata encostada no primeiro pelotão

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson RudyAgência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Jefferson RudyAgência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 11h08.

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A pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta terça-feira, 18, mostra um cenário acirrado na disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado Federal. No cenário consolidado, que soma as preferências de primeiro e segundo votos, Deltan Dallagnol (Novo) registra 19% das intenções de voto, seguido por Alexandre Curi (Republicanos) e Filipe Barros (PL), ambos com 17%.

Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os três nomes configuram um empate técnico na liderança. Logo na sequência, Gleisi (PT) registra 15%, também empatada tecnicamente com Curi e Barros na disputa pela segunda vaga.

Cristina Graeml (PSD) aparece pouco atrás, com 13% das intenções de voto. Dr. Rosinha (PT) abre o pelotão de baixo, com 5%. Joaquim do MLB (UP) e Karen Guerreiro (Missão) empatam com 1%. Marcelo Marcelino (PCO) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 5%, e 7% não responderam.

O levantamento detalha a diferença de comportamento do eleitor entre a primeira e a segunda escolha. No primeiro voto, Deltan lidera com 27%, enquanto Curi e Gleisi marcam 20% cada. Já para o segundo voto, a dinâmica se altera e Barros assume a ponta com 18%, seguido por Cristina Graeml (PSD) com 15% e Curi com 14%.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 13 e 17 de agosto de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo PR-09262/2026.

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