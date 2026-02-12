Tarcísio diz que conversou com ministros do STF sobre prisão domiciliar de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), declarou nesta quinta-feira, 12, que abordou com ministros do Supremo Tribunal Federal a possibilidade de alteração do regime prisional do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está detido na Papudinha, em Brasília.

Na quarta-feira, 11, Tarcísio esteve no STF, onde se reuniu com os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Segundo o governador, além da situação de Bolsonaro, foram discutidos processos em que o Estado de São Paulo atua como parte autora ou ré na Corte.

"Esse foi o ponto principal (processos do estado), mas, obviamente, quando a gente tem oportunidade, sempre leva a questão humanitária. Minha posição também é técnica, porque entendo que o ex-presidente não tem saúde para estar no regime fechado. Ele precisa estar com a sua família para ter a melhor assistência possível", disse Tarcísio de Freitas.

Para o governador, é preciso ter consideração com os ex-presidentes da República.

"É uma coisa que o Brasil precisa aprender. A gente vai trabalhar para que ele possa voltar para casa. Existe assim um sentimento que está sendo construído que isso é plenamente factível, isso tem precedentes, nós temos outros casos. O presidente Collor hoje está na mesma situação e estamos buscando isso para o presidente Bolsonaro também", disse Tarcísio.

Perspectivas para as eleições

A declaração do governador foi dada em Guarulhos (SP), durante um evento com duração aproximada de três horas, que reuniu lideranças locais para anunciar o asfaltamento de cerca de 50 vias da cidade. Na ocasião, Tarcísio informou que pretende se reunir com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o Carnaval para discutir as eleições deste ano. Indicado pelo pai, Flávio se apresenta como pré-candidato à Presidência da República, cargo para o qual o próprio Tarcísio já foi mencionado nos bastidores.

Na quarta-feira, o senador afirmou que teria um encontro com o governador “na quinta-feira”, declaração interpretada por interlocutores como referência a esta semana. Tarcísio corrigiu a informação e indicou que a reunião ocorrerá em outro momento.

"Não, esse encontro vai ser depois do carnaval. É para a gente já pensar na estratégia, no apoio, no nosso trabalho, em como vamos caminhar juntos. Vamos desenhar os passos que a gente vai dar para ter um excelente resultado. Ele (Flavio) lembrou todo o suporte que o pai dele me deu, e é verdade, o presidente Bolsonaro foi muito importante na minha trajetória e agora nós vamos segurar a mão do Flávio e vamos com tudo".

(Com informações do jornal O Globo)