Invest

IPVA 2026: pagamento da cota única em São Paulo vence nesta quinta-feira, 12

Segundo ciclo de pagamentos no estado vai até 23 de janeiro; confira calendário

Vencimento da terceira parcela começa em março (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Gabriela Pessanha

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17h12.

Começa nesta quinta-feira, 12, o vencimento da cota única sem desconto e da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 em São Paulo

As datas finais deste ciclo de pagamentos são distribuídas até o dia 23 de janeiro. O prazo varia conforme o número final da placa do veículo. 

Os contribuintes que perderam o dia de pagamento da cota única com desconto ou da primeira parcela podem quitar o tributo em fevereiro. 

A partir da segunda parcela, o atraso das mensalidades implica em cancelamento do parcelamento

Qual o prazo de pagamento do IPVA em São Paulo?

Em 2026, os valores do IPVA aumentaram 2,51% em relação ao ano anterior. 

A alta está associada aos valores venais divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) com base na definição da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). 

As alíquotas permaneceram inalteradas.

  • Veículos destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras - 1%
  • Caminhões - 1,5%
  • Motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos​, ​caminhonetes de cabine simples, ônibus e micro-ônibus - 2%
  • Veículos de passeio tradicionais ou flex - 4%
Confira as datas de pagamento abaixo.
Final da placa2ª parcela ou cota única sem desconto3ª parcela4ª parcela
112 de fevereiro12 de março12 de abril
213 de fevereiro13 de março13 de abril
314 de fevereiro14 de março14 de abril
415 de fevereiro15 de março15 de abril
516 de fevereiro16 de março16 de abril
619 de fevereiro19 de março19 de abril
720 de fevereiro20 de março20 de abril
821 de fevereiro21 de março21 de abril
922 de fevereiro22 de março22 de abril
023 de fevereiro23 de março23 de abril

Caso a data do prazo final seja no final de semana ou feriado, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil. 

Após o vencimento, o valor do imposto aumenta devido à incidência de multas e juros.

IPVA de caminhões em São Paulo 

Os proprietários de caminhões seguem um calendário diferente.

O pagamento da cota única com desconto venceu em janeiro, mas os prazos para quitar sem descontos ou regularizar o parcelamento começam apenas em março.

Confira o calendário de pagamento do IPVA 2026 para caminhões

Final da placa1ª parcelaCota única sem desconto2ª parcela3ª parcela4ª parcela5ª parcela
120 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
220 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
320 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
420 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
520 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
620 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
720 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
820 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
920 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro
020 de março22 de abril20 de maio20 de julho20 de agosto20 de setembro

Como pagar o IPVA?

O IPVA 2026 pode ser pago através dos bancos autorizados pelo governo estadual, entre eles:

  • Banco do Brasil
  • Caixa Econômica Federal
  • Itaú
  • Bradesco
  • Santander
  • Safra
  • Sicoob
  • Daycoval
  • Mercantil
  • Rendimento

Caso opte por esse método, o contribuinte precisa informar o número do Renavam na área de pagamentos do aplicativo do banco. 

Também é possível realizar o pagamento via Pix. As informações para transferência podem ser encontradas no site da Sefaz-SP após informar os dados do veículo. 

Com o Pix, é possível pagar o tributo em qualquer instituição utilizando o QR Code gerado pelo site oficial. 

É importante conferir que a transferência será realizada para uma conta no Banco do Brasil, com destinatário "Secretaria da Fazenda e Planejamento" e CNPJ 46.377.222/0003-90.

Prazo para regularizar o licenciamento começa em julho

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) também divulgou o calendário de pagamentos do licenciamento

Este ano a taxa é de R$ 174,08. Para emitir o documento, é necessário que o proprietário não tenha outras pendências veiculares, como IPVA atrasado. 

Confira o prazo de licenciamento para motos, automóveis e camionetas

MêsFinal da placa
Julho1 e 2
Agosto3 e 4
Setembro5 e 6
Outubro7 e 8
Novembro9
Dezembro0

Confira prazo de licenciamento para caminhões e caminhões-tratores

MêsFinal da placa
Setembro1 e 2
Outubro3, 4 e 5
Novembro6, 7 e 8
Dezembro9 e 0
Acompanhe tudo sobre:IPVAEstado de São Paulo

