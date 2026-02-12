IPVA 2026: pagamento da cota única em São Paulo vence nesta quinta-feira, 12

Vencimento da terceira parcela começa em março (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 17h12.
Começa nesta quinta-feira, 12, o vencimento da cota única sem desconto e da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 em São Paulo.
As datas finais deste ciclo de pagamentos são distribuídas até o dia 23 de janeiro. O prazo varia conforme o número final da placa do veículo.
Os contribuintes que perderam o dia de pagamento da cota única com desconto ou da primeira parcela podem quitar o tributo em fevereiro.
A partir da segunda parcela, o atraso das mensalidades implica em cancelamento do parcelamento.
Em 2026, os valores do IPVA aumentaram 2,51% em relação ao ano anterior.
A alta está associada aos valores venais divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) com base na definição da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
As alíquotas permaneceram inalteradas.
|Final da placa
|2ª parcela ou cota única sem desconto
|3ª parcela
|4ª parcela
|1
|12 de fevereiro
|12 de março
|12 de abril
|2
|13 de fevereiro
|13 de março
|13 de abril
|3
|14 de fevereiro
|14 de março
|14 de abril
|4
|15 de fevereiro
|15 de março
|15 de abril
|5
|16 de fevereiro
|16 de março
|16 de abril
|6
|19 de fevereiro
|19 de março
|19 de abril
|7
|20 de fevereiro
|20 de março
|20 de abril
|8
|21 de fevereiro
|21 de março
|21 de abril
|9
|22 de fevereiro
|22 de março
|22 de abril
|0
|23 de fevereiro
|23 de março
|23 de abril
Caso a data do prazo final seja no final de semana ou feriado, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.
Após o vencimento, o valor do imposto aumenta devido à incidência de multas e juros.
Os proprietários de caminhões seguem um calendário diferente.
O pagamento da cota única com desconto venceu em janeiro, mas os prazos para quitar sem descontos ou regularizar o parcelamento começam apenas em março.
|Final da placa
|1ª parcela
|Cota única sem desconto
|2ª parcela
|3ª parcela
|4ª parcela
|5ª parcela
|1
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|2
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|3
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|4
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|5
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|6
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|7
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|8
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|9
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
|0
|20 de março
|22 de abril
|20 de maio
|20 de julho
|20 de agosto
|20 de setembro
O IPVA 2026 pode ser pago através dos bancos autorizados pelo governo estadual, entre eles:
Caso opte por esse método, o contribuinte precisa informar o número do Renavam na área de pagamentos do aplicativo do banco.
Também é possível realizar o pagamento via Pix. As informações para transferência podem ser encontradas no site da Sefaz-SP após informar os dados do veículo.
Com o Pix, é possível pagar o tributo em qualquer instituição utilizando o QR Code gerado pelo site oficial.
É importante conferir que a transferência será realizada para uma conta no Banco do Brasil, com destinatário "Secretaria da Fazenda e Planejamento" e CNPJ 46.377.222/0003-90.
O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) também divulgou o calendário de pagamentos do licenciamento.
Este ano a taxa é de R$ 174,08. Para emitir o documento, é necessário que o proprietário não tenha outras pendências veiculares, como IPVA atrasado.
|Mês
|Final da placa
|Julho
|1 e 2
|Agosto
|3 e 4
|Setembro
|5 e 6
|Outubro
|7 e 8
|Novembro
|9
|Dezembro
|0
|Mês
|Final da placa
|Setembro
|1 e 2
|Outubro
|3, 4 e 5
|Novembro
|6, 7 e 8
|Dezembro
|9 e 0