IPVA 2026: pagamento da cota única em São Paulo vence nesta quinta-feira, 12

Começa nesta quinta-feira, 12, o vencimento da cota única sem desconto e da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 em São Paulo.

As datas finais deste ciclo de pagamentos são distribuídas até o dia 23 de janeiro. O prazo varia conforme o número final da placa do veículo.

Os contribuintes que perderam o dia de pagamento da cota única com desconto ou da primeira parcela podem quitar o tributo em fevereiro.

A partir da segunda parcela, o atraso das mensalidades implica em cancelamento do parcelamento.

Qual o prazo de pagamento do IPVA em São Paulo?

Em 2026, os valores do IPVA aumentaram 2,51% em relação ao ano anterior.

A alta está associada aos valores venais divulgados pela Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) com base na definição da tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

As alíquotas permaneceram inalteradas.

​ Veículos destinados à locação, de propriedade de empresas locadoras - 1%

1% Caminhões - 1,5%

1,5% Motocicletas, ciclomotores, motonetas, triciclos, quadriciclos​, ​caminhonetes de cabine simples, ônibus e micro-ônibus - 2%

2% Veículos de passeio tradicionais ou flex - 4%

Confira as datas de pagamento abaixo.

Final da placa 2ª parcela ou cota única sem desconto 3ª parcela 4ª parcela 1 12 de fevereiro 12 de março 12 de abril 2 13 de fevereiro 13 de março 13 de abril 3 14 de fevereiro 14 de março 14 de abril 4 15 de fevereiro 15 de março 15 de abril 5 16 de fevereiro 16 de março 16 de abril 6 19 de fevereiro 19 de março 19 de abril 7 20 de fevereiro 20 de março 20 de abril 8 21 de fevereiro 21 de março 21 de abril 9 22 de fevereiro 22 de março 22 de abril 0 23 de fevereiro 23 de março 23 de abril

Caso a data do prazo final seja no final de semana ou feriado, o pagamento poderá ser realizado no próximo dia útil.

Após o vencimento, o valor do imposto aumenta devido à incidência de multas e juros.

IPVA de caminhões em São Paulo

Os proprietários de caminhões seguem um calendário diferente.

O pagamento da cota única com desconto venceu em janeiro, mas os prazos para quitar sem descontos ou regularizar o parcelamento começam apenas em março.

Confira o calendário de pagamento do IPVA 2026 para caminhões

Final da placa 1ª parcela Cota única sem desconto 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 1 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 2 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 3 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 4 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 5 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 6 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 7 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 8 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 9 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro 0 20 de março 22 de abril 20 de maio 20 de julho 20 de agosto 20 de setembro

Como pagar o IPVA?

O IPVA 2026 pode ser pago através dos bancos autorizados pelo governo estadual, entre eles:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Itaú

Bradesco

Santander

Safra

Sicoob

Daycoval

Mercantil

Rendimento

Caso opte por esse método, o contribuinte precisa informar o número do Renavam na área de pagamentos do aplicativo do banco.

Também é possível realizar o pagamento via Pix. As informações para transferência podem ser encontradas no site da Sefaz-SP após informar os dados do veículo.

Com o Pix, é possível pagar o tributo em qualquer instituição utilizando o QR Code gerado pelo site oficial.

É importante conferir que a transferência será realizada para uma conta no Banco do Brasil, com destinatário "Secretaria da Fazenda e Planejamento" e CNPJ 46.377.222/0003-90.

Prazo para regularizar o licenciamento começa em julho

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) também divulgou o calendário de pagamentos do licenciamento.

Este ano a taxa é de R$ 174,08. Para emitir o documento, é necessário que o proprietário não tenha outras pendências veiculares, como IPVA atrasado.

Confira o prazo de licenciamento para motos, automóveis e camionetas

Mês Final da placa Julho 1 e 2 Agosto 3 e 4 Setembro 5 e 6 Outubro 7 e 8 Novembro 9 Dezembro 0

Confira prazo de licenciamento para caminhões e caminhões-tratores