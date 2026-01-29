Após visitar Bolsonaro, Tarcísio diz que tem 'projeto de longo prazo' em São Paulo

Após visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão nesta quinta-feira, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que seu compromisso político está centrado em um "projeto de longo prazo" no estado.

Segundo o governador, seu papel no grupo de apoiadores de Bolsonaro será disputar a reeleição em São Paulo e apoiar o candidato da direita à Presidência em 2026, manifestando apoio à pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

Tarcísio explicou à imprensa que a visita teve como objetivo prestar solidariedade a Bolsonaro e transmitir mensagens de apoio enviadas por aliados e eleitores.

"Queria muito transmitir um abraço, uma solidariedade ao presidente Bolsonaro. Dizer para ele que nós estamos juntos".

Ele também reforçou que não será candidato à Presidência e afirmou que sua prioridade é o estado. "O meu interesse é ficar em São Paulo. Isso não tem controvérsia nenhuma. A gente tem um projeto de longo prazo e quer ver esses projetos se materializando".

Caiado em novo partido

Durante o pronunciamento, Tarcísio foi questionado sobre a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD. Ele afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro avaliou o movimento de forma positiva.

"O presidente elogiou o Caiado para mim. Tem consideração por ele e entende que soma. Ter mais candidaturas não é um problema e no final teremos uma grande força", declarou o governador de SP.

Visita a Bolsonaro

Tarcísio de Freitas chegou por volta das 11h ao 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como “Papudinha”, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. A visita foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Mais cedo, às 9h, o governador esteve com o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, em reunião sobre projetos de interesse do estado de São Paulo. O retorno de Tarcísio à capital paulista está previsto para o mesmo dia.

A visita a Bolsonaro ocorre após o cancelamento de um encontro anterior, na semana passada. Na ocasião, uma declaração do senador Flávio Bolsonaro antecipando o conteúdo da conversa gerou desconforto entre aliados de Tarcísio. Flávio havia dito que Bolsonaro afirmaria ao governador que sua prioridade deveria ser a reeleição em São Paulo, descartando uma candidatura presidencial.