Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

São Paulo registra apagões e terceiro vendaval mais forte desde 2006

Após chuvas causadas por ciclone extratropical na quarta-feira, 10, 2,2 milhões de imóveis ficaram sem energia elétrica

Ventos atingiram 98 km/h na capital paulista (Ranimiro Lotufo Neto/Getty Images)

Ventos atingiram 98 km/h na capital paulista (Ranimiro Lotufo Neto/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13h19.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou rajadas de 98,1 km/h durante o vendaval que atingiu a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 10. A velocidade é a terceira maior desde 2006.

As chuvas foram causadas pela passagem de um ciclone extratropical e também deixaram 2,2 milhões de casas sem energia elétrica na Grande São Paulo. Além disso, quedas de árvores foram registradas na capital.

Histórico de vendavais em São Paulo

O vendaval de quarta-feira foi o segundo maior registro do ano. A maior velocidade dos ventos em 2025 foi em 22 de setembro.

A marca registrada há três meses também é o recorde mais recente nas 33 estações meteorológicas do CGE, da Prefeitura de São Paulo, desde 2006.

Confira as cinco maiores abaixo.

  • 22 de setembro de 2025: 100,8 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina
  • 24 de janeiro de 2018: 100,8 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina
  • 10 de dezembro de 2025: 98,1 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina 
  • 18 de outubro de 2016: 98,1 km/h na estação Santana-Carandiru
  • 30 de janeiro de 2019: 94,1 km/h na estação Santana-Carandiru

Falta de energia elétrica na Grande São Paulo

Além dos ventos, o ciclone também deixou 2,2 milhões de imóveis sem energia elétrica.

Após 24 horas, a situação não havia sido normalizada em 1,3 milhão de residências.

No final de dezembro de 2024, uma situação semelhante aconteceu. Na ocasião, chuvas fortes causaram quedas de árvores e alagamentos. Cerca de 666 mil clientes da Enel ficaram sem luz na região metropolitana da capital.

Segundo dados da empresa, 24 horas depois da queda de energia, 88 mil casas permaneciam no escuro.

Como receber os alertas da Defesa Civil?

O SP Sempre Alerta é um programa do governo estadual de São Paulo para ampliar os avisos de eventos meteorológicos enviados para os moradores.

A ação busca prevenir e reduzir os impactos de desastres naturais e conscientizar a população. Veja as possíveis formas de acompanhar os alertas:

  • SMS para o número 40199 com o CEP da região de interesse;
  • Acompanhar o canal do WhatsApp da Defesa Civil.
Acompanhe tudo sobre:CicloneEstado de São Paulo

Mais de Brasil

STF forma maioria para cassar mandato de Carla Zambelli

Inep divulga nesta sexta-feira, 12, resultados do primeiro Enamed

Maioria dos deputados é contra fim da escala 6x1 e mudança na CNH, diz pesquisa

Zanin acompanha Moraes e vota pela cassação do mandato de Zambelli

Mais na Exame

Carreira

Antes de usar IA na sua empresa, responda a essas 3 perguntas essenciais

Brasil

STF forma maioria para cassar mandato de Carla Zambelli

Minhas Finanças

PIS/Pasep: prazo limite para saque acaba dia 29; veja quem tem direito

Ciência

Quando os humanos vão pisar na Lua novamente?