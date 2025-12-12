São Paulo registra apagões e terceiro vendaval mais forte desde 2006

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou rajadas de 98,1 km/h durante o vendaval que atingiu a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 10. A velocidade é a terceira maior desde 2006.

As chuvas foram causadas pela passagem de um ciclone extratropical e também deixaram 2,2 milhões de casas sem energia elétrica na Grande São Paulo. Além disso, quedas de árvores foram registradas na capital.

Histórico de vendavais em São Paulo

O vendaval de quarta-feira foi o segundo maior registro do ano. A maior velocidade dos ventos em 2025 foi em 22 de setembro.

A marca registrada há três meses também é o recorde mais recente nas 33 estações meteorológicas do CGE, da Prefeitura de São Paulo, desde 2006.

Confira as cinco maiores abaixo.

22 de setembro de 2025: 100,8 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina

100,8 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina 24 de janeiro de 2018: 100,8 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina

100,8 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina 10 de dezembro de 2025 : 98,1 km/h na estação Lapa-Vila Leopoldina

18 de outubro de 2016: 98,1 km/h na estação Santana-Carandiru

98,1 km/h na estação Santana-Carandiru 30 de janeiro de 2019: 94,1 km/h na estação Santana-Carandiru

Falta de energia elétrica na Grande São Paulo

Além dos ventos, o ciclone também deixou 2,2 milhões de imóveis sem energia elétrica.

Após 24 horas, a situação não havia sido normalizada em 1,3 milhão de residências.

No final de dezembro de 2024, uma situação semelhante aconteceu. Na ocasião, chuvas fortes causaram quedas de árvores e alagamentos. Cerca de 666 mil clientes da Enel ficaram sem luz na região metropolitana da capital.

Segundo dados da empresa, 24 horas depois da queda de energia, 88 mil casas permaneciam no escuro.

Como receber os alertas da Defesa Civil?

O SP Sempre Alerta é um programa do governo estadual de São Paulo para ampliar os avisos de eventos meteorológicos enviados para os moradores.

A ação busca prevenir e reduzir os impactos de desastres naturais e conscientizar a população. Veja as possíveis formas de acompanhar os alertas: