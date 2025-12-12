São Paulo registra apagões e terceiro vendaval mais forte desde 2006

Ventos atingiram 98 km/h na capital paulista (Ranimiro Lotufo Neto/Getty Images)
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 13h19.
O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) registrou rajadas de 98,1 km/h durante o vendaval que atingiu a cidade de São Paulo nesta quarta-feira, 10. A velocidade é a terceira maior desde 2006.
As chuvas foram causadas pela passagem de um ciclone extratropical e também deixaram 2,2 milhões de casas sem energia elétrica na Grande São Paulo. Além disso, quedas de árvores foram registradas na capital.
O vendaval de quarta-feira foi o segundo maior registro do ano. A maior velocidade dos ventos em 2025 foi em 22 de setembro.
A marca registrada há três meses também é o recorde mais recente nas 33 estações meteorológicas do CGE, da Prefeitura de São Paulo, desde 2006.
Confira as cinco maiores abaixo.
Além dos ventos, o ciclone também deixou 2,2 milhões de imóveis sem energia elétrica.
Após 24 horas, a situação não havia sido normalizada em 1,3 milhão de residências.
No final de dezembro de 2024, uma situação semelhante aconteceu. Na ocasião, chuvas fortes causaram quedas de árvores e alagamentos. Cerca de 666 mil clientes da Enel ficaram sem luz na região metropolitana da capital.
Segundo dados da empresa, 24 horas depois da queda de energia, 88 mil casas permaneciam no escuro.
