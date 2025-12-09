Ciclone extratropical coloca São Paulo em alerta para ventania e chuva forte

A Defesa Civil emitiu um alerta para tempestades em São Paulo após a formação de um ciclone extratropical na região Sul do país. O evento climático pode causar chuvas fortes e ventos de até 90 km/h nos municípios da faixa leste do estado.

O aviso enviado na segunda-feira, 8, prevê que as precipitações permaneçam até quinta-feira, 11. Confira as áreas mais afetadas:

Grande São Paulo;

Capital do estado;

Litoral paulista;

Vale do Paraíba;

Campinas;

Sorocaba;

Serra da Mantiqueira.

Segundo o tenente Maxwel da Defesa Civil, nesta terça-feira, 9, os temporais devem ser a principal ocorrência no estado; e na quarta-feira, 10, os ventos fortes devem atingir as cidades.

"Ventos desta intensidade podem derrubar árvores, destelhar imóveis e derrubar estruturas metálicas frágeis"

Como fica a temperatura em São Paulo?

De acordo com o Climatempo, as temperaturas podem cair devido às chuvas e vendavais.

A previsão é que na capital a mínima fique em 20°C e a máxima em 23°C nesta terça-feira. Em Campinas, a máxima é menor e não deve ultrapassar os 21°C.

Na sede da Baixada Santista, a temperatura fica um pouco mais elevada, entre 22°C e 25°C.

Confira quais áreas serão mais afetadas pelas tempestades em São Paulo

A Defesa Civil estima que, durante o período de alerta, o acumulado nas regiões com maior incidência de chuvas pode variar. Veja abaixo o nível do acumulado em cada área.

Muito alto

Serra da Mantiqueira.

Alto

Vale do Ribeira;

Regiões de Itapeva, Campinas e Sorocaba;

Litoral norte e Baixada Santista;

Regiões de São José dos Campos, Presidente Prudente, Marília, Bauru e Araraquara;

Região metropolitana da capital.

Médio

Regiões de São José do Rio Preto, Araçatuba, Franca, Barretos e Ribeirão Preto.

Para o Climatempo, os maiores volumes podem variar entre 50 mm e 100 mm por dia. A organização estima que a região norte da Grande São Paulo, o Vale do Ribeira e cidades do interior paulista sejam as mais afetadas.

Como se proteger durante o período de alerta

Devido ao cenário que pode causar diversos problemas nas áreas metropolitanas, como deslizamentos e enchentes, a Defesa Civil de São Paulo ativou o gabinete de crise e reuniu diversas organizações às 8h desta terça-feira.

Entre elas estão concessionárias de energia, Corpo de Bombeiros, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fundo Social do Estado de SP, Sabesp, Artesp e Arsesp.

A recomendação é que os moradores evitem exposição nas ruas e fiquem atentos a sinais de deslizamentos.

"Em hipótese alguma, atravesse ruas alagadas ou com enxurradas. Isso é muito perigoso e você pode acabar sendo arrastado. Para quem mora em áreas de risco, cuidado. Esteja atento aos sinais dos deslizamentos de terra. E em caso de emergência, ligue para a Defesa Civil, no telefone 199, ou para o Corpo de Bombeiros, pelo 193", explica o tenente Maxwel.