Cidade de São Paulo registra primeira morte por ventania

A cidade de São Paulo registrou a primeira morte em decorrência das ventanias que atingiram a região na quinta-feira, 11.

Uma mulher, de 54 anos, morreu após ser atingida por um muro que caiu durante os ventos no bairro de Sapopemba, na zona leste da capital.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) da cidade, ela chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital Geral do bairro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Na quarta e quinta-feira, o estado foi atingido por consequências de um ciclone extratropical que provocou queda nas temperaturas e uma forte ventania. Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem energia.

Quase 50 horas após o vendaval, cerca de 800 mil imóveis permanecem sem energia elétrica, segundo boletim da concessionária Enel divulgado às 6h desta sexta-feira, 12.

A cidade de São Paulo é o local mais afetado, com 586.874 mil imóveis sem luz. Cotia, o segundo, tem 26.194 pessoas sem energia. A ventania durou cerca de 12 horas na quarta-feira, com rajadas que alcançaram 98 km/h. O Corpo de Bombeiros registrou mais de 1.300 chamados relacionados a quedas de árvores, que, de acordo com a Enel, foram responsáveis por danificar a rede elétrica.

O corte no fornecimento afeta diretamente serviços essenciais. Entre os mais comprometidos estão os semáforos, prejudicando o trânsito em vias de alto fluxo, além do abastecimento de água, impactado pela paralisação de sistemas de bombeamento, e o funcionamento do transporte público em áreas com sinalização comprometida.

Ainda não há prazo definido para a normalização total do serviço. A Enel informa que equipes seguem atuando nos pontos críticos, mas os danos à rede exigem ações complexas, especialmente em regiões com árvores caídas e infraestrutura comprometida.

"Para acelerar a recomposição do sistema, a distribuidora está mobilizando mais de 1.600 equipes em campo ao longo do dia", afirmou a empresa.

"Em algumas localidades, o restabelecimento é mais complexo, porque envolvem a reconstrução completa da rede, com substituição de postes, transformadores e, por vezes, recondução de quilômetros de cabos."

A Enel também afirmou que está disponibilizando mais de 700 geradores para situações prioritárias.