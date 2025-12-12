Quase 50 horas após o vendaval que atingiu cidades da Grande São Paulo, cerca de 800 mil imóveis permanecem sem energia elétrica, segundo boletim da concessionária Enel divulgado às 6h desta sexta-feira, 12.

A cidade de São Paulo é o local mais afetado, com 586.874 mil imóveis sem luz. Cotia, o segundo, tem 26.194 pessoas sem energia.

O corte no fornecimento afeta diretamente serviços essenciais. Entre os mais comprometidos estão os semáforos, prejudicando o trânsito em vias de alto fluxo, além do abastecimento de água, impactado pela paralisação de sistemas de bombeamento, e o funcionamento do transporte público em áreas com sinalização comprometida.

Ainda não há prazo definido para a normalização total do serviço. A Enel informa que equipes seguem atuando nos pontos críticos, mas os danos à rede exigem ações complexas, especialmente em regiões com árvores caídas e infraestrutura comprometida.

Ventania em SP

Na quarta-feira, uma forte ventania causou diversos estragos em São Paulo e região metropolitana.

A ventania acontece pela formação de um ciclone extratropical, resultado de uma área de baixa pressão atmosférica que avança desde o Sul do país.