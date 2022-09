Saiba como assistir ao vivo o debate ao governo de SP neste sábado, 17

Neste sábado, 17, a partir das 18h30, é realizado um debate com candidatos ao governo de São Paulo. Participam do confronto cinco postulantes ao cargo de chefe do Executivo paulista: Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Elvis Cezar (PDT) e Vinicius Poit (Novo).

Este é o terceiro debate na corrida ao Palácio dos Bandeirantes e é realizado por um pool de veículos de imprensa formado pelo SBT, revista VEJA, jornal O Estado de S.Paulo, rádio Nova Brasil FM e portal Terra.

O debate tem transmissão simultânea ao vivo por todos esses veículos de imprensa, e também nas redes sociais oficiais, como o YouTube.

Como estão as pesquisas

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Datafolha na quinta-feira, 15, mostra o petista Fernando Haddad na liderança da disputa pelo governo de São Paulo, com 36% das intenções de voto. Atrás dele está Tarcísio de Freitas , com 22%, e Rodrigo Garcia, com 19%, em uma pesquisa estimulada. Considerando a margem de erro da pesquisa, Tarcísio e Rodrigo estão empatados.

O Datafolha registrou um aumento de quatro pontos percentuais de Garcia, em relação à pesquisa do dia 1º de setembro. Tarcísio cresceu um ponto. Com isso, a diferença entre os dois se estreitou nesta reta final de campanha. Haddad oscilou um ponto para baixo.

Quando serão os próximos debates para o governo de SP?

Nas eleições deste ano, uma série de veículos se uniu em um formato batizado de pool, realizando um debate conjunto, em modelo comum nos EUA.

Os debates antes do primeiro turno acontecem entre agosto e setembro e os do segundo turno, em outubro.

O primeiro turno da eleição está marcado para 2 de outubro de 2022 e o segundo turno, se houver, para 30 de outubro. Além de governador, os eleitores escolhem neste ano presidente, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Veja as datas de todos os debates para o governo de SP no 1º turno

Estão previstos até o fim da campanha três debates ao governo de SP no primeiro turno:

17 de setembro (sábado) – CNN, Veja, SBT, O Estado de S. Paulo, Nova Brasil FM e Terra

19 de setembro (segunda) – Folha/UOL

27 de setembro (terça-feira) – Globo

As datas são passíveis de alteração ou cancelamento pelas emissoras.

Quem será convidado aos debates?

Ao todo, foram registradas junto ao TSE 10 candidaturas na disputa ao governo de SP:

Altino (PSTU)

Antonio Jorge (DC)

Carol Vigliar (UP)

Edson Dorta (PCO)

Elvis Cezar (PDT)

Fernando Haddad (PT)

Gabriel Colombo (PCB)

Rodrigo Garcia (PSDB)

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Vinicius Poit (Novo)

Cada debate tem suas regras sobre quem convidar. O convite a apenas parte dos candidatos é comum e autorizado pela Justiça Eleitoral.

A legislação eleitoral (no artigo 46 da lei 13.488/2017) somente obriga, no entanto, que candidatos de partidos com mais de cinco cadeiras no Congresso sejam convidados para os debates (isto é, candidatos de partidos com cinco senadores ou deputados somados).

VEJA TAMBÉM: Quem são os candidatos ao Senado pelo estado de SP nas eleições de 2022

No geral, os veículos de comunicação escolhem, além da bancada no Congresso, as pesquisas eleitorais como critério. Uma regra comum usada como divisão pelos veículos é convidar candidatos com mais de 1% das intenções de voto nas pesquisas.

VEJA TAMBÉM: Veja aqui as últimas pesquisas eleitorais da EXAME para presidente

Quando será a eleição e qual é o último debate?

O último debate marcado para o primeiro turno é o da TV Globo, em 27 de setembro. O debate ocorre numa terça-feira, pouco menos de uma semana do primeiro turno da eleição, em 2 de outubro, no domingo.

A TV Globo também realiza o último debate do 2º turno, se nenhum candidato obtiver maioria de votos válidos (50% dos votos válidos mais um voto). A eleição ao governo de São Paulo vai para o 2º turno com os dois candidatos mais votados.

*A página pode ser atualizada com novas informações sobre datas dos debates ao governo de SP.

