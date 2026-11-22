Dois profissionais possuem experiências semelhantes, entregam bons resultados e disputam uma posição de liderança. Um deles, porém, é frequentemente lembrado para participar de projetos importantes, enquanto o outro permanece pouco conhecido fora de seu departamento.

A diferença pode estar na reputação construída ao longo da carreira. A percepção que colegas, superiores e outros profissionais têm sobre alguém influencia seu reconhecimento e as oportunidades às quais pode ter acesso.

O conceito de personal branding, ou marca pessoal, trata justamente da construção dessa identidade profissional.

No ambiente executivo, envolve demonstrar competências, estabelecer relações de confiança e desenvolver uma imagem coerente com as responsabilidades desejadas.

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1. Defina como deseja ser reconhecido profissionalmente

O primeiro passo é identificar quais competências e características devem ser associadas à sua atuação.

Um profissional que pretende ocupar posições de direção, por exemplo, pode buscar reconhecimento pela capacidade de desenvolver equipes, administrar recursos ou conduzir negociações complexas.

A definição deve partir de experiências e resultados reais. Construir uma imagem distante das próprias competências pode comprometer a credibilidade quando surgirem responsabilidades maiores.

2. Desenvolva uma presença executiva consistente

A presença executiva está relacionada à maneira como o profissional se comunica, participa de decisões e transmite confiança.

Durante reuniões, apresentar argumentos claros, demonstrar conhecimento dos assuntos discutidos e saber responder a questionamentos contribui para essa percepção.

A comunicação também envolve escuta. Considerar opiniões diferentes e reconhecer limitações pode transmitir mais segurança do que tentar demonstrar domínio sobre todos os temas.

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3. Torne suas contribuições mais visíveis

A qualidade das entregas nem sempre garante que seus resultados sejam conhecidos por outras áreas da organização.

Apresentar projetos concluídos, explicar melhorias implementadas e compartilhar aprendizados são formas de ampliar a visibilidade profissional.

O cuidado está em comunicar contribuições de maneira objetiva, reconhecendo a participação de colegas e evitando atribuir exclusivamente a si resultados coletivos.

4. Construa relacionamentos além da sua equipe

A reputação executiva também se desenvolve nas relações estabelecidas com profissionais de diferentes departamentos e níveis hierárquicos.

Participar de iniciativas conjuntas e manter contato com pessoas de outras áreas amplia o conhecimento sobre a empresa e permite que suas competências sejam reconhecidas por novos interlocutores.

Fora da organização, eventos profissionais e comunidades setoriais podem proporcionar oportunidades semelhantes.

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5. Invista na atualização da sua imagem profissional

A reputação construída no início da carreira pode deixar de representar as competências adquiridas com o tempo.

Por isso, vale revisar periodicamente o currículo, o perfil no LinkedIn e a maneira como as experiências profissionais são apresentadas.

Novas formações e responsabilidades devem ser acompanhadas de resultados que demonstrem sua aplicação.

Solicitar feedback de colegas e lideranças ajuda a identificar diferenças entre a imagem que o profissional pretende transmitir e a percepção que efetivamente produz.

A comparação permite ajustar comportamentos, aprimorar a comunicação e identificar conhecimentos que precisam ser desenvolvidos para sustentar o posicionamento desejado.