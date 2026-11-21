O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) rebateu nesta sexta-feira, 21, críticas ao pacote de ajuste fiscal do governo, feitas tanto por representantes do mercado financeiro quanto por aliados da esquerda.

Em live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), Lula disse que a Faria Lima quer o ajuste "para ganhar mais dinheiro" e que não vai conduzir o país conforme os interesses desse grupo.

"O que não posso aceitar é que esse banco de yuppiesda Faria Lima fique querendo toda hora questionar a seriedade do governo, como se eles estivessem preocupados com os pobres. Não estão, estão preocupados em ganhar mais dinheiro. Quem está preocupado com o povo pobre sou eu. [...] Não é o sistema financeiro que vai me ensinar a dirigir o país. Quem vai me ensinar é o povo."

O recado também teve como alvo os aliados da esquerda. Parlamentares do PT e de outros partidos chegaram a reclamar que o ajuste pode desmobilizar eleitores que foram às ruas no segundo turno para apoiar Lula contra Flávio Bolsonaro (PL). Também se queixaram de governistas que atacam quem se opõe à proposta do Palácio do Planalto.

Lula chamou as críticas da esquerda de injustas e disse ter havido "pressa no julgamento". O presidente afirmou que não houve corte em saúde e educação, e os ataques miraram áreas que não foram alteradas.

“Em vez de tirar dinheiro da educação e da saúde, estamos tirando dos ricos: R$ 15 bilhões e mais R$ 18 bilhões da compensação de crédito tributário. Isso significa que, quando você tem pressa em fazer um julgamento, pode condenar a pessoa errada. O que me deixa triste é que meus companheiros se preocuparam com o que não íamos fazer, em vez de reconhecer duas coisas importantes que fizemos: não haverá corte de recursos para a educação e a saúde”, afirmou.

Lula afirmou o ministr do Planejamento e Orçamento do Brasil, Bruno Moretti, é um dos mais competentes do governo e conhece o Orçamento como poucos. Para Lula, Moretti "jamais" proporia tirar "um centavo do povo pobre".

Lula também disse que parte do mercado que critica o governo já comemorava a vitória do adversário e ficou decepcionado com o resultado. Pediu que levem o país "a sério" e afirmou que "o Brasil é mais importante do que qualquer banco".