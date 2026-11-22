RESUMO ＋ A inteligência artificial acelera a produção de conteúdos, mas a criatividade humana continua decisiva para diferenciar ideias nos negócios, afirma Renan Caixeiro, cofundador e CMO do Reportei, software de marketing digital. Para evitar resultados genéricos, o executivo recomenda ampliar referências, questionar as primeiras respostas das ferramentas e manter autenticidade nas operações.

Por Renan Caixeiro, cofundador e CMO do Reportei.

A inteligência artificial colocou uma nova capacidade nas mãos dos profissionais, a de produzir em uma velocidade que, há pouco tempo, parecia distante. Uma ideia pode virar roteiro, imagem ou protótipo em muito menos tempo.

Para quem já tem repertório e facilidade para criar, isso representa um ganho enorme. É possível testar caminhos e chegar a uma solução com muito mais agilidade. Um profissional criativo pode entregar dez vezes mais com o apoio dessas ferramentas.

Mas existe uma diferença entre acelerar a criação e transferir para uma ferramenta a responsabilidade de ter ideias. Tenho visto profissionais que recorrem à IA antes mesmo de formular uma opinião ou explorar um caminho próprio.

O resultado pode parecer bem resolvido, mas nem sempre acrescenta algo à conversa. Nas empresas, quando a tecnologia amplia a capacidade de produzir, escolher, questionar e propor algo diferente ganha ainda mais valor.

O risco de todos partirem do mesmo lugar

A multiplicação de conteúdos parecidos costuma ser atribuída à inteligência artificial, mas acredito que a questão esteja na maneira como ela é utilizada. Modelos generativos trabalham a partir de padrões e referências disponíveis.

Se profissionais diferentes fazem perguntas semelhantes, recorrem às mesmas fontes e aceitam as primeiras respostas, então é natural que cheguem a resultados próximos.

A repetição sempre existiu no mercado, seja na publicidade, no desenvolvimento de produtos ou nas estratégias comerciais. A diferença é que agora ficou muito mais simples reproduzir uma ideia em escala. A velocidade aumenta o volume, mas não garante diversidade.

Nos negócios, quando produtos, serviços e comunicações começam a se parecer, fica mais difícil para o consumidor perceber por que deveria escolher uma empresa em vez de outra.

A tecnologia pode reduzir o tempo de execução, mas não cria, sozinha, uma razão para uma marca ser lembrada. A diferenciação continua dependendo das escolhas das pessoas, quais problemas decidem resolver e que experiências querem oferecer.

Criatividade começa antes da primeira ideia

Uma noção de criatividade que considero especialmente útil é a de que boas ideias dependem da quantidade e da variedade de referências que acumulamos.

Murilo Gun - empreendedor, palestrante, escritor e comediante - costuma defender a importância dos inputs, das informações e dos estímulos que alimentam o processo criativo.

É difícil criar algo novo quando estamos sempre consumindo as mesmas referências, conversando com as mesmas pessoas e observando apenas o nosso próprio mercado.

Para quem trabalha com negócios, ampliar repertório significa olhar além dos concorrentes diretos. Uma solução de atendimento pode surgir da observação de um restaurante. Uma estratégia de fidelização pode trazer elementos de um jogo.

Uma nova forma de apresentar um produto pode nascer de uma conversa com consumidores ou de um problema cotidiano que, à primeira vista, não tem relação com a empresa.

A IA pode ajudar, sugerindo associações e organizando referências. Mas não substitui a decisão sobre o que merece ser explorado. Se usamos a ferramenta apenas para confirmar o que já pensamos, limitamos justamente uma das suas maiores possibilidades.

A primeira resposta raramente é a melhor

Outro aprendizado importante vem do fundador da Agência de Bolso, Vinicius Gambeta, que chama atenção para o fato de que a primeira ideia costuma ser a mais óbvia. Isso vale para uma campanha, um produto ou uma solução de negócio.

A primeira resposta geralmente está mais próxima das referências que já conhecemos. O trabalho criativo começa quando não paramos nela.

É preciso desenvolver a ideia, testar alternativas e fazer novas perguntas.

O que acontece se mudarmos o público? E se invertermos a lógica? Existe outra maneira de resolver o mesmo problema? Em vez de aceitar a primeira sugestão da IA, podemos pedir variações, questionar premissas e combinar caminhos diferentes.

A ferramenta ganha valor quando participa de um processo de experimentação, não quando encerra a discussão.

Essa postura também tem impacto na gestão. Empresas que tratam criatividade como uma entrega pontual, esperando uma grande ideia em uma reunião, tendem a desperdiçar possibilidades.

Criar exige espaço para testar, errar e revisar propostas. Nem toda tentativa vai virar produto ou campanha, mas o processo ajuda a encontrar soluções melhores.

Dizer “sim” também faz parte do processo

O palhaço e apresentador Márcio Ballas traz outra contribuição que considero valiosa, a ideia de dizer mais “sim” durante o processo criativo.

Quando alguém apresenta uma proposta, apontar imediatamente por que ela não funciona pode encerrar uma possibilidade antes que seja desenvolvida. O “sim, e...” permite aceitar um ponto de partida e acrescentar uma camada, uma pergunta ou uma direção nova.

Isso não significa aprovar qualquer ideia ou abandonar critérios de negócio. Significa adiar o julgamento por tempo suficiente para descobrir o que aquela proposta pode se tornar.

Uma sugestão que parece inviável isoladamente pode inspirar uma solução aplicável quando combinada com outra. Em equipes, essa abertura permite que pessoas com experiências diferentes contribuam para construir uma ideia, em vez de apenas defender ou rejeitar propostas.

A IA pode entrar nessa dinâmica como mais uma interlocutora. Podemos apresentar uma hipótese, pedir contrapontos e explorar cenários. Mas cabe às pessoas avaliar o que faz sentido para o consumidor, para a operação e para os objetivos da empresa.

O valor do que não parece perfeito

A autenticidade também ganha importância nesse contexto. À medida que imagens, textos e vídeos artificiais se tornam mais acessíveis, conteúdos mais espontâneos, com menos edição e mais presença humana, podem se destacar.

O que antes seria visto como falta de acabamento hoje pode ser entendido como uma escolha estética: o chamado lo-fi.

Existe diferença entre simplicidade intencional e falta de cuidado. Um vídeo gravado de maneira direta pode transmitir proximidade, enquanto uma produção sofisticada pode ser a melhor escolha para outra mensagem.

O ponto é não confundir qualidade com excesso de acabamento. Às vezes, a tentativa de deixar tudo perfeito retira justamente o elemento que torna a comunicação reconhecível.

Essa discussão vai além do marketing. Consumidores observam a coerência entre o que uma empresa diz e o que entrega.

A experiência de uso, o atendimento e a maneira como uma marca responde a problemas são aspectos difíceis de reproduzir com uma ferramenta. A tecnologia pode ajudar a comunicá-los, mas eles precisam existir na operação.

Não fechar a porta para a tecnologia

Seria um erro, porém, transformar a autenticidade em argumento para rejeitar a IA. A ferramenta também abre possibilidades criativas que antes exigiam tempo, orçamento ou conhecimento técnico especializado.

Memes, montagens, trocas de rostos e experimentações visuais que seriam difíceis de executar, agora podem ser exploradas por mais pessoas. Novos formatos surgem porque a tecnologia permite combinar elementos de maneiras diferentes.

A questão não é escolher entre criatividade humana e inteligência artificial. É entender o papel de cada uma.

A IA pode acelerar protótipos, ampliar referências e sugerir alternativas. As pessoas precisam trazer contexto, intenção, senso crítico e capacidade de reconhecer o que tem significado para outras pessoas.

No mercado, essa combinação pode influenciar desde a criação de produtos e serviços até a experiência de compra e o relacionamento com o consumidor.

Empresas que usam IA apenas para produzir mais correm o risco de aumentar o volume sem fortalecer sua identidade.

As que incorporam a ferramenta a processos de experimentação, escuta e construção de soluções podem encontrar novas formas de atender necessidades e criar valor.

A criatividade não vai perder espaço porque a inteligência artificial consegue gerar respostas. Ela ganha importância justamente porque as respostas se tornam mais fáceis de obter.

O importante estará em fazer perguntas melhores, buscar referências menos óbvias, desenvolver as primeiras ideias e reconhecer quais caminhos merecem ser levados adiante. A tecnologia abre novos ramos, cabe a nós decidir quais deles vale a pena cultivar.

* Renan Caixeiro é Graduado em Jornalismo pela UFJF e com pós-graduação em Comunicação Corporativa, atua como Diretor da E-Dialog , uma agência de Inbound Marketing, desde 2010. Também co-fundou e exerce a função de CMO no Reportei, um software direcionado a profissionais de marketing digital. Em 2021, tornou-se sócio da Aquela Caixa, uma comunidade para profissionais de criação. Apresenta o podcast Projeto SaaS, onde explora tendências no espaço de software como serviço.