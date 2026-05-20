Valdemar diz que fala sobre '15 dias' para Flávio subir nas pesquisas foi tirada de contexto

Flávio Bolsonaro (Saulo Cruz/Agência Senado/Flickr)
Redação Exame
Publicado em 20 de maio de 2026 às 16h59.
O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, negou nesta quarta-feira, 20, que tenha estabelecido um "teste de resistência" para a pré-candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a crise provocada pelas revelações sobre sua relação com o banqueiro Daniel Vorcaro, que financiou, a pedido do senador, o filme 'Dark Horse', cinebiografia de Jair Bolsonaro.
Em publicação em suas redes sociais, Costa Neto admitiu ter feito comentários internos sobre "um prazo estimado de 15 dias para o início da retomada de crescimento" do senador nas pesquisas, mas declarou que "em nenhum momento tratei de 'testar resistência' de Flávio Bolsonaro".
"Aliás, depois de tudo o que enfrentou nos últimos anos, sua força política e pessoal estão [sic] mais sólidas que nunca", diz o texto.