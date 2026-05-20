Valdemar diz que fala sobre '15 dias' para Flávio subir nas pesquisas foi tirada de contexto

A manifestação ocorreu após reportagem do jornal O Globo relatar parte da cúpula do PL avaliava um período de 10 a 15 dias para medir os impactos eleitorais da crise envolvendo Flávio e Vorcaro e que novos fatos relacionados ao caso poderiam inviabilizar a candidatura do senador ao Palácio do Planalto.

Nas redes sociais, Costa Neto afirmou que suas declarações teriam sido distorcidas e reforçou a expectativa de recuperação política do filho do ex-presidente. "A verdade é simples: o que veremos nos próximos dias será o de Flávio Bolsonaro nas pesquisas e o fortalecimento de sua imagem junto à população. Isso, sim, deverá incomodar os oportunistas de plantão que vivem da distorção e da má-fé”, escreveu o dirigente partidário.

A reação do presidente do PL ocorre em meio ao agravamento da crise interna causada pela revelação de que o senador Bolsonaro visitou Daniel Vorcaro em sua casa no fim do ano passado, quando o dono do Master já estava com tornozeleira eletrônica após ter sido liberado da primeira prisão preventiva.

O senador confirmou o encontro e afirmou que a conversa teve como objetivo "colocar um ponto final" em questões relacionadas ao financiamento de 'Dark Horse', produção que teria recebido ao menos R$ 61 milhões de Vorcaro.

Na reunião com parlamentares do PL nesta terça-feira, Flávio Bolsonaro pediu desculpas a aliados por não ter esclarecido antes aspectos de sua relação com Vorcaro e insistiu que não há outros vínculos além das tratativas envolvendo o longa-metragem sobre seu pai. Nos bastidores, porém, parte da bancada teme que novas revelações aprofundem o desgaste político da pré-campanha bolsonarista para 2026.