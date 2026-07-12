Republicanos nega ter fechado apoio a Flávio Bolsonaro

O partido Republicanos divulgou uma nota neste domingo, 12, para negar que tenha definido o apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PP-RJ), na disputa pela Presidência da República.

"O Republicanos nega que tenha fechado apoio a Flávio Bolsonaro para a Presidência da República. Nega também que tenha negociado a indicação do presidente Marcos Pereira ao STF como condição para o apoio", diz a nota, divulgada nas redes sociais.

"Marcos Pereira esteve com Flávio pela última vez há mais de um mês e as conversas foram inconclusivas", prossegue a nota, assinada pela Executiva Nacional da legenda.

Consulta às bases

O partido disse que iniciou nesta semana consultas às suas bases, como as bancadas, executivas estaduais e apoiadores, para entender sua preferência, inclusive com uma pesquisa encomendada pelo grupo, que foi mostrada à bancada paulista.

"Pelas sondagens iniciais, o presidente Marcos Pereira detectou, preliminarmente, um sentimento de frustração à pré-candidatura de Flávio e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. O apoio a Lula está completamente descartado. Outras reuniões semelhantes à de São Paulo ocorrerão ao longo do mês", diz a nota.

"A decisão final dos rumos do Republicanos será tomada em Convenção Nacional que será realizada em Brasília", afirma a legenda.

O Republicanos é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que desistiu da candidatura presidencial no começo do ano e sinalizou apoio a Flávio.