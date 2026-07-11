Lula ou Flávio: quem está na frente nas pesquisas para presidente?

Nesta sexta-feira, 10, faltam dez dias para o início do período das convenções partidárias, quando as legendas irão registrar os candidatos que concorrerão nas eleições gerais de 2026. As pesquisas ainda demonstram um país polarizado e com resultados que divergem entre si.

Ao longo desta semana, um dos dois levantamentos presidenciais publicados mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL). No outro, o senador registra pouca vantagem. Os dois pré-candidatos lideram isolados nas simulações de primeiro turno.

Os estudos sobre a corrida ao Planalto divulgados entre os dias 6 e 10 de julho foram Meio/Ideia e Gerp.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

Meio/Ideia

Na pesquisa Meio/Ideia, divulgada na quarta-feira, 8, o petista aparece com 40,4% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, uma diferença de mais de oito pontos percentuais.

Esta foi a primeira vez que a pesquisa testou todos os presidenciáveis, por isso, o levantamento não pode ser comparado com a última pesquisa do instituto, em maio, quando o petista tinha 38,5% e Flávio, 31,5%.

O segundo turno medido pela pesquisa também resultou em vitória para o presidente. Lula registra 45% e Flávio Bolsonaro, 40% das intenções de voto.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 45%

Flávio Bolsonaro: 40%

Branco/Nulo: 10,5%

NS/NR: 4,5%

Gerp

A pesquisa Gerp foi divulgada no mesmo dia da Meio/Ideia. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula e Flávio Bolsonaro empatam com 36% das intenções de voto.

No levantamento anterior, Lula tinha 34% das intenções de voto e Flávio liderava com 35%.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa revelou que Flávio Bolsonaro registra 45% das intenções de voto, contra os 42% de Lula.

Lula x Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro: 45%

Lula: 42%

Branco/Nulo/: 9%

NS/NR: 4%